Dự đoán tỉ số MU – Aston Villa: Carrick tiếp tục phải vượt khó (Ngoại hạng Anh)

MU phải vượt khó trước Aston Villa

Cuối tuần này, Man United tiếp tục đi tìm chiến thắng thứ hai tại Ngoại hạng Anh, dù giải đấu đã bước sang vòng 10. Thầy trò HLV Carrick vừa thoát khỏi chuỗi 9 trận không thắng liên tiếp trên mọi đấu trường hồi giữa tuần. “Quỷ đỏ” bị AS Roma dẫn trước 2 bàn trong hiệp một nhưng tìm được 3 bàn thắng trong hiệp hai.

MU phải đối đầu với Aston Villa

Đối thủ của thầy trò Carrick sẽ là Aston Villa. Đội bóng cũng vừa thi đấu hồi giữa tuần. Thầy trò Unai Emery phải hành quân tới Tây Ban Nha và cuối cùng nhận 3 bàn thua và trắng tay ra về trước sự xuất sắc của Barcelona. Họ tiếp tục phải làm khách vào cuối tuần này. Đó là bất lợi rất lớn về mặt thể lực đối với Aston Villa.

Điểm yếu của MU

Tuy nhiên, phong độ của MU hiện tại giúp thầy trò Unai Emery vững tâm hơn. Đội chủ sân Old Trafford đang gặp quá nhiều vấn đề. Thứ nhất, rất nhiều cầu thủ quan trọng trong đội hình của họ đang chấn thương. Vị trí hậu vệ trái là vấn đề nhức nhối trong 1 tháng gần nhất.

Carrick đang phải dùng Dalot ở vị trí hậu vệ trái

Luke Shaw chưa hẹn ngày trở lại, Dorgu đã tập luyện trở lại nhưng khả năng phòng ngự của cầu thủ này bị đặt dấu hỏi lớn. Dalot có lẽ không cần phải nhắc tới nữa bởi cầu thủ này đã ngược cánh quá tệ. Đây vẫn sẽ là điểm yếu chí mạng của “Quỷ đỏ” cho tới khi Shaw trở lại.

Trên hàng công, khả năng ghi bàn của MU cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Mbeumo đang buộc phải đá cắm do Sesko chấn thương dài hạn. Cunha và Diallo khá vô hại ở hai bên cánh tại Ngoại hạng Anh. Bruno Fernandes cũng không có được phong độ tốt. Về khả năng tạo cơ hội, họ vẫn làm rất tốt. Một trận, MU có thể dứt điểm từ 16 đến 20 lần nhưng vấn đề là bàn thắng lại hiếm khi xuất hiện.

MU vẫn có cơ hội thắng

Về phía Aston Villa, hàng thủ của đội bóng này cũng đang gặp vấn đề. Cặp đôi trung vệ Lindelof – Torres khá chậm nên thường thất thế trong những pha đua tốc độ. Điểm sáng của Aston Villa lúc này là khả năng phản công tốt. Nicolas Jackson không còn bỏ lỡ vô duyên như mùa trước trong khi Manzambi càng đá càng hay.

Thống kê đáng chú ý của Man United và Aston Villa kể từ đầu mùa giải

Không những vậy, hàng dự bị của họ cũng có những cầu thủ rất chất lượng như Buendia, Joao Gomes, Barkley hay người cũ Garnacho.

Bàn mở tỉ số sẽ là điểm mấu chốt của trận đấu này. Đội nào có được bàn thắng trước, thế trận sẽ tốt hơn và có cơ hội thắng lớn hơn. Liệu thể lực của Aston Villa có bị ảnh hưởng lớn không khi phải di chuyển nhiều như vậy cũng là câu hỏi cần được giải đáp. Về cơ bản, Aston Villa vẫn có cửa thắng cao hơn nhưng MU vẫn còn nguyên cửa giành 3 điểm.

Dự đoán tỉ số: MU 1-1 Aston Villa

Đội hình dự kiến

Man United: Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Aston Villa: Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.