Cơ hội lớn để HLV Emery “ứng cử” với MU, phải hạ Carrick mới mơ ghế nóng

MU khủng hoảng, HLV Emery trở thành ứng viên tiềm năng

MU đang trải qua giai đoạn tồi tệ tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Michael Carrick hiện đứng thứ 17 với 7 điểm, chỉ hơn Crystal Palace nhờ hiệu số bàn thắng bại (-5 so với -12). Nottingham Forest và Sunderland lần lượt xếp sau với 6 và 5 điểm.

Chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Roma tại Champions League hồi giữa tuần giúp Carrick tạm thời giải tỏa áp lực sau chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng. Tuy nhiên, một trận đấu khởi sắc chưa thể che lấp những vấn đề nghiêm trọng của MU.

Trong bối cảnh đó, Unai Emery được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng dẫn dắt PSG và Arsenal, đồng thời gặt hái thành công tại Sevilla và Villarreal.

Đặc biệt, ông đã biến Aston Villa từ một đội bóng thuộc nhóm cuối bảng thành thế lực đáng gờm tại Ngoại hạng Anh. Mùa trước, Emery giúp CLB giành Europa League, danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm. Thành tích ấy đủ để chứng minh năng lực của ông trong việc xây dựng một tập thể cạnh tranh.

Ghế của HLV Carrick vẫn vô cùng lung lay

Aston Villa muốn giữ chân Emery

Dù được liên hệ với MU, Emery chưa thể hiện nguyện vọng rời Aston Villa hay không. Ban lãnh đạo đội bóng cũng vừa phát đi thông điệp mạnh mẽ về tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Sau cuộc họp giữa Chủ tịch Nassef Sawiris, HLV Emery cùng các lãnh đạo phụ trách bóng đá, Aston Villa tuyên bố các bên đã có những cuộc thảo luận tích cực. Hợp đồng hiện tại của HLV người Tây Ban Nha với đội chủ sân Villa Park có thời hạn đến năm 2029.

Động thái này được xem như lời đáp trả những đồn đoán về khả năng Emery chuyển đến MU. Trước đó, Jamie Carragher từng gây tranh cãi khi cho rằng nhà cầm quân này có thể muốn dẫn dắt một đội bóng lớn hơn Aston Villa. CLB thậm chí đe dọa khởi kiện bình luận viên người Anh trước khi ông công khai xin lỗi.

Dẫu vậy, cựu tuyển trạch viên MU Mick Brown cho rằng hợp đồng mới không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Emery ra đi. Nó chỉ khiến đội bóng muốn có ông phải trả khoản bồi thường lớn hơn.

HLV Emery lọt vào tầm ngắm của MU thay Carrick

Đánh bại MU để mở cánh cửa đến Old Trafford?

Trận đấu ở vòng 10 Ngoại hạng Anh vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Unai Emery. Aston Villa hiện có 12 điểm tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém top 5 đúng 3 điểm. Ở Champions League, họ cũng đang đứng thứ 6 với 9 điểm, bất chấp thất bại 0-3 trước Barcelona mới đây. Trong khi đó, MU mới có 6 điểm và xếp thứ 17.

Sự tương phản ấy cho thấy Emery đang sở hữu một tập thể ổn định và giàu sức cạnh tranh hơn Carrick. Nếu Aston Villa đánh bại MU ngay tại Old Trafford, chiếc ghế của chiến lược gia người Anh chắc chắn sẽ chịu thêm sức ép.

Đây cũng là cơ hội để Emery chứng minh ông đủ khả năng đưa một đội bóng lớn trở lại đỉnh cao. Sau bốn năm xây dựng Aston Villa, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể hướng đến thử thách tiếp theo trong sự nghiệp.

Tất nhiên, Emery chưa có dấu hiệu muốn rời Villa Park, nơi ông nhận được sự tin tưởng và có quyền lực lớn trong dự án thể thao. Nhưng MU vẫn là một trong những CLB giàu truyền thống nhất thế giới, và sức hấp dẫn của Old Trafford chưa bao giờ biến mất.

Muốn có cơ hội thay Carrick, Emery trước tiên phải giúp Aston Villa đánh bại MU. Một chiến thắng ngay tại Old Trafford hoàn toàn có thể thay đổi tương lai của ông trong đợt FIFA Days tháng 11 này.