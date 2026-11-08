Dự đoán kịch bản trận MU – Aston Villa: Cunha - Jackson, ai sẽ bùng nổ?

Kịch bản dễ xảy ra nhất: Jackson chọc thủng lưới MU

Nicolas Jackson hiện là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Aston Villa tại giải đấu với 5 pha lập công. Anh đã ghi bàn trong 4/5 trận gần nhất, bao gồm cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Manchester City. Jackson cũng đã xuất phát ở vị trí tiền đạo trong cả 3 trận gần đây của Villa. Trong khi đó, Manchester United vẫn chưa thể giữ sạch lưới bất kỳ trận nào trong 9 vòng đấu đã qua, vì vậy Jackson nhiều khả năng sẽ có được những cơ hội ghi bàn tại Old Trafford.

Bên cạnh đó, Johan Manzambi đã ghi 3 bàn cho Aston Villa và cả 3 bàn đều là bàn mở tỷ số cho Aston Villa trong hiệp 1 và đều dẫn tới chiến thắng. Cầu thủ người Thụy Sĩ này cũng đã có 3 kiến tạo, nên cũng có khả năng ngôi sao trẻ sáng giá của World Cup 2026 sẽ gây đột biến tối nay.

Kịch bản thứ 2: Cunha lại gây ác mộng cho Aston Villa

Matheus Cunha, người đã đóng vai người hùng cho MU giữa tuần qua trước Roma ở Champions League, đang trong một chuỗi 4 trận ghi bàn liên tiếp vào lưới Aston Villa kể từ khi anh còn thuộc biên chế Wolverhampton. Trong 4 bàn đó thì đã 3 bàn ghi vào lưới Villa ở hiệp 2.

MU sẽ phải sắp xếp đấu pháp để Cunha có thể dứt điểm trong vòng cấm Aston Villa, bởi anh lúc này đang sút xa 13 lần trong 28 cú dứt điểm từ đầu mùa và mới ghi 1 bàn tại Premier League.

Kịch bản thắng hòa thua

Villa đang duy trì chuỗi 5 trận bất bại tại giải đấu, trong khi MU đã trải qua sáu trận không thắng, bao gồm 2 thất bại gần nhất mà không ghi được bàn thắng nào. MU để thủng lưới trong cả 9 vòng đã đấu, và họ chỉ ghi được bàn trong 5 trận, trong đó có chiến thắng 5-2 trước Ipswich và trận hòa 2-2 trên sân của Everton.

Aston Villa đã thắng MU trong trận Premier League đầu tiên CLB này được HLV Unai Emery dẫn dắt, nhưng từ đó đến nay mới chỉ thắng MU ở 1/7 trận gần nhất trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Trong lịch sử, MU mới thua chỉ 2/31 trận đụng độ Aston Villa tại Old Trafford ở Premier League.

Dẫu vậy, Aston Villa đã ghi bàn trong hiệp 1 ở 5 vòng liên tiếp, và họ đã thắng tại Manchester cách đây không lâu trước Man City. Do vậy khả năng thắng của Aston Villa được dự đoán ở mức 39%, hòa 34%, trong khi MU thắng là 27%.