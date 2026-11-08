Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Elche vs Real Betis
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Ipswich Town vs Bournemouth
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Köln vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Le Mans vs Monaco
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Freiburg vs Union Berlin
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Hoffenheim vs Schalke 04
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lens vs Olympique Marseille
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Dự đoán kịch bản trận MU – Aston Villa: Cunha - Jackson, ai sẽ bùng nổ?

Sự kiện: Premier League 2026-27 Aston Villa Manchester United

MU phải thắng Aston Villa để thoát khỏi khu vực xuống hạng nhưng họ đụng phải đối thủ đang chơi khá tốt.

   

Kịch bản dễ xảy ra nhất: Jackson chọc thủng lưới MU

Nicolas Jackson hiện là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Aston Villa tại giải đấu với 5 pha lập công. Anh đã ghi bàn trong 4/5 trận gần nhất, bao gồm cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Manchester City. Jackson cũng đã xuất phát ở vị trí tiền đạo trong cả 3 trận gần đây của Villa. Trong khi đó, Manchester United vẫn chưa thể giữ sạch lưới bất kỳ trận nào trong 9 vòng đấu đã qua, vì vậy Jackson nhiều khả năng sẽ có được những cơ hội ghi bàn tại Old Trafford.

Dự đoán kịch bản trận MU – Aston Villa: Cunha - Jackson, ai sẽ bùng nổ? - 1

Bên cạnh đó, Johan Manzambi đã ghi 3 bàn cho Aston Villa và cả 3 bàn đều là bàn mở tỷ số cho Aston Villa trong hiệp 1 và đều dẫn tới chiến thắng. Cầu thủ người Thụy Sĩ này cũng đã có 3 kiến tạo, nên cũng có khả năng ngôi sao trẻ sáng giá của World Cup 2026 sẽ gây đột biến tối nay.

Kịch bản thứ 2: Cunha lại gây ác mộng cho Aston Villa

Matheus Cunha, người đã đóng vai người hùng cho MU giữa tuần qua trước Roma ở Champions League, đang trong một chuỗi 4 trận ghi bàn liên tiếp vào lưới Aston Villa kể từ khi anh còn thuộc biên chế Wolverhampton. Trong 4 bàn đó thì đã 3 bàn ghi vào lưới Villa ở hiệp 2.

Dự đoán kịch bản trận MU – Aston Villa: Cunha - Jackson, ai sẽ bùng nổ? - 2

MU sẽ phải sắp xếp đấu pháp để Cunha có thể dứt điểm trong vòng cấm Aston Villa, bởi anh lúc này đang sút xa 13 lần trong 28 cú dứt điểm từ đầu mùa và mới ghi 1 bàn tại Premier League.

Kịch bản thắng hòa thua

Villa đang duy trì chuỗi 5 trận bất bại tại giải đấu, trong khi MU đã trải qua sáu trận không thắng, bao gồm 2 thất bại gần nhất mà không ghi được bàn thắng nào. MU để thủng lưới trong cả 9 vòng đã đấu, và họ chỉ ghi được bàn trong 5 trận, trong đó có chiến thắng 5-2 trước Ipswich và trận hòa 2-2 trên sân của Everton.

Aston Villa đã thắng MU trong trận Premier League đầu tiên CLB này được HLV Unai Emery dẫn dắt, nhưng từ đó đến nay mới chỉ thắng MU ở 1/7 trận gần nhất trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Trong lịch sử, MU mới thua chỉ 2/31 trận đụng độ Aston Villa tại Old Trafford ở Premier League.

Dự đoán kịch bản trận MU – Aston Villa: Cunha - Jackson, ai sẽ bùng nổ? - 3

Dẫu vậy, Aston Villa đã ghi bàn trong hiệp 1 ở 5 vòng liên tiếp, và họ đã thắng tại Manchester cách đây không lâu trước Man City. Do vậy khả năng thắng của Aston Villa được dự đoán ở mức 39%, hòa 34%, trong khi MU thắng là 27%.

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Dự đoán tỉ số MU – Aston Villa: Carrick tiếp tục phải vượt khó (Ngoại hạng Anh)
Dự đoán tỉ số MU – Aston Villa: Carrick tiếp tục phải vượt khó (Ngoại hạng Anh)

(23h30, 8/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh) HLV Carrick và các học trò tiếp tục phải vượt khó và đối thủ là Aston Villa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/du-doan-kich-ban-tran-mu-aston-villa-cunha-...

-08/11/2026 09:03 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN