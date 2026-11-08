MU sút xa quá nhiều & vô hại trên không, đâu là lý do "Quỷ đỏ" dứt điểm kém

MU cuối tuần này sẽ có trận gặp Aston Villa (23h30, 8/11) và sau trận này sẽ là đợt FIFA Days. Điều đó dấy lên những hoài nghi về việc liệu HLV Michael Carrick có bị sa thải, nhất là sau khi ông và các học trò có màn ngược dòng oanh liệt trước Roma ở Cúp C1.

Tận dụng cơ hội là một vấn đề nghiêm trọng với MU

Dù Carrick có bị thay thế, vẫn có một vấn đề lớn đối với MU: Họ dứt điểm quá tệ. Sau 9 trận đầu tiên của mùa giải, MU tung ra 167 cú dứt điểm. Đây là số cú dứt điểm nhiều thứ 6 của một CLB Premier League sau 9 vòng đầu tiên, theo số liệu thống kê kể từ mùa 2018/19 đến nay.

Việc MU chỉ chuyển hóa 167 cú dứt điểm thành 10 bàn khiến các fan đặt vấn đề về khâu dứt điểm của đội nhà. Tại sao MU bỏ lỡ nhiều như vậy? Các cú dứt điểm được thực hiện ra sao?

Sút xa quá nhiều

Vấn đề đầu tiên của MU là 45% cú dứt điểm của họ đến từ ngoài vòng cấm, tỷ lệ cao nhất của Premier League. Fan bóng đá thời nay thường ca thán rằng cầu thủ bây giờ sút xa ít, nhưng khi khả năng sút xa của các cầu thủ không cao, HLV sẽ càng có lý do để yêu cầu các học trò vào vị trí dứt diểm ở cự ly gần hơn.

Chỉ 2 cầu thủ MU đã ghi bàn ngoài vòng cấm gồm Mbeumo (2 bàn) và Cunha (1 bàn). Tức MU sút xa độ khoảng 75 lần thì chỉ kiếm được 3 bàn. Trong khi đó Brighton sút xa 56 lần thì đã ghi được 5 bàn, thậm chí 5 bàn sút xa của Brighton đến từ 5 cầu thủ khác nhau (Kostou, Gomez, Dunk, Gross, Ayari).

Các chân sút MU có thực sự kém trong dứt điểm? Chỉ số của Mbeumo và Cunha cho thấy ngược lại, trong 3 mùa giải trước họ đều thuộc top 5 những cầu thủ có tỷ lệ ghi bàn cao hơn so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), thậm chí Cunha là top 1.

Tuy nhiên, Cunha mùa này đang bị xếp đá cắm thay Sesko khá nhiều. Điều này tạo ra một vấn đề: Cunha sút xa quá nhiều, 18 cú dứt điểm thì đã 9 lần đến từ ngoài khu cấm địa. Mùa trước Cunha sút 90 lần thì chỉ 39 lần đến từ ngoài khu 16m50.

Lúc này thực tế chỉ Mbeumo dứt điểm vòng cấm nhiều hơn một nửa tổng cú dứt điểm của chính anh, khi so sánh với các cầu thủ MU khác (21/27). Sút xa quá nhiều đang là vấn đề của MU, thậm chí Harry Maguire đã sút xa 4 lần.

Không có "phương án B"

Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải suy luận sâu hơn: MU sút xa kém nhưng vẫn sút nhiều, phải chăng do đây là hệ quả của việc liên tục gặp những hàng phòng ngự lùi rất sâu? Đúng là vậy, theo thống kê của Premier League thì MU đã đối mặt những hàng thủ có ít nhất 6 người quanh khu cấm địa trong 23,8% thời lượng triển khai bóng của họ, xếp thứ 3 chỉ sau Tottenham (26,5%) và Liverpool (27,4%).

Liverpool thực tế cũng chẳng ghi được quá nhiều bàn ở thời điểm này, 11 bàn của họ chỉ hơn MU đúng 1 bàn. Tottenham trong khi đó đang ngang bằng số bàn của MU, bù lại họ lọt lưới ít hơn (cũng 10 bàn, trong khi MU lọt 15 bàn).

Một giải pháp để hóa giải các hàng thủ lùi sâu là ghi bàn từ các pha bóng chết. Mùa trước MU đã có Casemiro ghi 8 bàn từ đánh đầu để giải quyết vấn đề này, nhưng hiện Sesko là cầu thủ duy nhất ghi bàn bằng đầu của MU ở Premier League. Và lúc này Sesko đang chấn thương, khả năng anh phải nghỉ sang đầu năm sau.

Trong khi đó, Brighton đã có 4 cầu thủ ghi bàn bằng đầu khác nhau (Hinshelwood, Andres, Vuskovic, Gross) còn Man City đã có 5 bàn bằng đầu thì một mình Haaland ghi 4 bàn (còn lại của Guehi). Có 2 đội khác kém trong ghi bàn bằng đầu là Chelsea (0) và Arsenal (1), nhưng bù lại họ lập công rất nhiều từ bóng sống.

Kiên nhẫn và chắc chắn

Như vậy chúng ta đã thấy MU đang xâm nhập vòng cấm kém, thiếu một mối đe dọa trên không, dẫn tới sút xa quá nhiều. Kết hợp với đó là hàng phòng ngự khá lủng củng, nên MU mới mở tỷ số 3 lần từ đầu mùa giải (chỉ nhiều hơn Sunderland & Crystal Palace), và họ mới dẫn bàn trong 14% thời lượng thi đấu, thấp thứ 4 của Premier League.

MU có thể giải quyết vấn đề này ra sao? Họ cần một trung phong như Sesko nhưng trong lúc anh vắng mặt, khả năng triển khai bóng sống của họ sẽ phải cần tới sự kiên nhẫn. Hạn chế sút xa và chỉ sút nếu có cự ly vừa tầm lẫn khoảng trống, còn không thì từ từ làm bóng và đưa vào.

MU đang gặp vấn đề trong việc mở tỷ số trận đấu

Khâu đá phạt cũng cần được cải thiện, hơn bao giờ hết họ cần một HLV bóng chết để phát huy khả năng. Nhưng điều đó sẽ chỉ tiến bộ theo thời gian chứ không nhanh chóng được cải thiện.

Trên hết, MU phải chắc chắn trong phòng ngự. Ít nhất giữ vững khung thành của Senne Lammens cho tới khi có được bàn mở tỷ số, lúc đó MU có thể lùi về và chơi chuyển trạng thái nhanh, khi đó cơ hội ghi bàn sẽ rõ rệt hơn. Thủng lưới trước sẽ khiến “Quỷ Đỏ” rơi vào thế khó.

Vấn đề của MU khiến họ có thể phải chấp nhận đá “xấu” hơn từ giờ cho tới khi có đủ quân hơn và có một sự chuẩn bị bài bản hơn. Dù là Carrick hay HLV khác, khâu ghi bàn của MU sẽ không dễ nâng tầm trong ngày một ngày hai.