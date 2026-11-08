Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Elche vs Real Betis
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Ipswich Town vs Bournemouth
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Köln vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Le Mans vs Monaco
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Freiburg vs Union Berlin
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Hoffenheim vs Schalke 04
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lens vs Olympique Marseille
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

MU sút xa quá nhiều & vô hại trên không, đâu là lý do "Quỷ đỏ" dứt điểm kém

Sự kiện: Manchester United Premier League 2026-27

Khả năng dứt điểm của MU đang gây ra phiền phức lớn cho Carrick.

   

MU cuối tuần này sẽ có trận gặp Aston Villa (23h30, 8/11) và sau trận này sẽ là đợt FIFA Days. Điều đó dấy lên những hoài nghi về việc liệu HLV Michael Carrick có bị sa thải, nhất là sau khi ông và các học trò có màn ngược dòng oanh liệt trước Roma ở Cúp C1.

Tận dụng cơ hội là một vấn đề nghiêm trọng với MU

Tận dụng cơ hội là một vấn đề nghiêm trọng với MU

Dù Carrick có bị thay thế, vẫn có một vấn đề lớn đối với MU: Họ dứt điểm quá tệ. Sau 9 trận đầu tiên của mùa giải, MU tung ra 167 cú dứt điểm. Đây là số cú dứt điểm nhiều thứ 6 của một CLB Premier League sau 9 vòng đầu tiên, theo số liệu thống kê kể từ mùa 2018/19 đến nay.

Việc MU chỉ chuyển hóa 167 cú dứt điểm thành 10 bàn khiến các fan đặt vấn đề về khâu dứt điểm của đội nhà. Tại sao MU bỏ lỡ nhiều như vậy? Các cú dứt điểm được thực hiện ra sao?

Sút xa quá nhiều

Vấn đề đầu tiên của MU là 45% cú dứt điểm của họ đến từ ngoài vòng cấm, tỷ lệ cao nhất của Premier League. Fan bóng đá thời nay thường ca thán rằng cầu thủ bây giờ sút xa ít, nhưng khi khả năng sút xa của các cầu thủ không cao, HLV sẽ càng có lý do để yêu cầu các học trò vào vị trí dứt diểm ở cự ly gần hơn.

MU sút xa quá nhiều & vô hại trên không, đâu là lý do "Quỷ đỏ" dứt điểm kém - 2

Chỉ 2 cầu thủ MU đã ghi bàn ngoài vòng cấm gồm Mbeumo (2 bàn) và Cunha (1 bàn). Tức MU sút xa độ khoảng 75 lần thì chỉ kiếm được 3 bàn. Trong khi đó Brighton sút xa 56 lần thì đã ghi được 5 bàn, thậm chí 5 bàn sút xa của Brighton đến từ 5 cầu thủ khác nhau (Kostou, Gomez, Dunk, Gross, Ayari).

Các chân sút MU có thực sự kém trong dứt điểm? Chỉ số của Mbeumo và Cunha cho thấy ngược lại, trong 3 mùa giải trước họ đều thuộc top 5 những cầu thủ có tỷ lệ ghi bàn cao hơn so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), thậm chí Cunha là top 1.

Tuy nhiên, Cunha mùa này đang bị xếp đá cắm thay Sesko khá nhiều. Điều này tạo ra một vấn đề: Cunha sút xa quá nhiều, 18 cú dứt điểm thì đã 9 lần đến từ ngoài khu cấm địa. Mùa trước Cunha sút 90 lần thì chỉ 39 lần đến từ ngoài khu 16m50.

MU sút xa quá nhiều & vô hại trên không, đâu là lý do "Quỷ đỏ" dứt điểm kém - 3

Lúc này thực tế chỉ Mbeumo dứt điểm vòng cấm nhiều hơn một nửa tổng cú dứt điểm của chính anh, khi so sánh với các cầu thủ MU khác (21/27). Sút xa quá nhiều đang là vấn đề của MU, thậm chí Harry Maguire đã sút xa 4 lần.

Không có "phương án B"

Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải suy luận sâu hơn: MU sút xa kém nhưng vẫn sút nhiều, phải chăng do đây là hệ quả của việc liên tục gặp những hàng phòng ngự lùi rất sâu? Đúng là vậy, theo thống kê của Premier League thì MU đã đối mặt những hàng thủ có ít nhất 6 người quanh khu cấm địa trong 23,8% thời lượng triển khai bóng của họ, xếp thứ 3 chỉ sau Tottenham (26,5%) và Liverpool (27,4%).

Liverpool thực tế cũng chẳng ghi được quá nhiều bàn ở thời điểm này, 11 bàn của họ chỉ hơn MU đúng 1 bàn. Tottenham trong khi đó đang ngang bằng số bàn của MU, bù lại họ lọt lưới ít hơn (cũng 10 bàn, trong khi MU lọt 15 bàn).

Một giải pháp để hóa giải các hàng thủ lùi sâu là ghi bàn từ các pha bóng chết. Mùa trước MU đã có Casemiro ghi 8 bàn từ đánh đầu để giải quyết vấn đề này, nhưng hiện Sesko là cầu thủ duy nhất ghi bàn bằng đầu của MU ở Premier League. Và lúc này Sesko đang chấn thương, khả năng anh phải nghỉ sang đầu năm sau.

MU sút xa quá nhiều & vô hại trên không, đâu là lý do "Quỷ đỏ" dứt điểm kém - 4

Trong khi đó, Brighton đã có 4 cầu thủ ghi bàn bằng đầu khác nhau (Hinshelwood, Andres, Vuskovic, Gross) còn Man City đã có 5 bàn bằng đầu thì một mình Haaland ghi 4 bàn (còn lại của Guehi). Có 2 đội khác kém trong ghi bàn bằng đầu là Chelsea (0) và Arsenal (1), nhưng bù lại họ lập công rất nhiều từ bóng sống.

Kiên nhẫn và chắc chắn

Như vậy chúng ta đã thấy MU đang xâm nhập vòng cấm kém, thiếu một mối đe dọa trên không, dẫn tới sút xa quá nhiều. Kết hợp với đó là hàng phòng ngự khá lủng củng, nên MU mới mở tỷ số 3 lần từ đầu mùa giải (chỉ nhiều hơn Sunderland & Crystal Palace), và họ mới dẫn bàn trong 14% thời lượng thi đấu, thấp thứ 4 của Premier League.

MU có thể giải quyết vấn đề này ra sao? Họ cần một trung phong như Sesko nhưng trong lúc anh vắng mặt, khả năng triển khai bóng sống của họ sẽ phải cần tới sự kiên nhẫn. Hạn chế sút xa và chỉ sút nếu có cự ly vừa tầm lẫn khoảng trống, còn không thì từ từ làm bóng và đưa vào.

MU đang gặp vấn đề trong việc mở tỷ số trận đấu

MU đang gặp vấn đề trong việc mở tỷ số trận đấu

Khâu đá phạt cũng cần được cải thiện, hơn bao giờ hết họ cần một HLV bóng chết để phát huy khả năng. Nhưng điều đó sẽ chỉ tiến bộ theo thời gian chứ không nhanh chóng được cải thiện.

Trên hết, MU phải chắc chắn trong phòng ngự. Ít nhất giữ vững khung thành của Senne Lammens cho tới khi có được bàn mở tỷ số, lúc đó MU có thể lùi về và chơi chuyển trạng thái nhanh, khi đó cơ hội ghi bàn sẽ rõ rệt hơn. Thủng lưới trước sẽ khiến “Quỷ Đỏ” rơi vào thế khó.

Vấn đề của MU khiến họ có thể phải chấp nhận đá “xấu” hơn từ giờ cho tới khi có đủ quân hơn và có một sự chuẩn bị bài bản hơn. Dù là Carrick hay HLV khác, khâu ghi bàn của MU sẽ không dễ nâng tầm trong ngày một ngày hai.

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Dàn sao trẻ MU trở thành "phao cứu sinh" cho Carrick
Dàn sao trẻ MU trở thành "phao cứu sinh" cho Carrick

Shea Lacey cùng những tài năng trẻ của MU đã thắp lên hy vọng mới cho HLV Michael Carrick về một cuộc hồi sinh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mu-sut-xa-qua-nhieu-vo-hai-tren-khong-dau-l...

-08/11/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN