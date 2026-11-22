Man City tiếp tục đánh rơi điểm số

Manchester City tiếp tục gặp khó khăn trong hành trình tìm lại phong độ khi bị Fulham cầm hòa 1-1 ngay trên sân Etihad ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến đội bóng áo xanh nối dài chuỗi trận sa sút, dù được thi đấu trên sân nhà và nhận sự cổ vũ của khán giả.

Trận hòa trước Fulham khiến Man City trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, với 1 trận hòa và 3 thất bại. Đây là chuỗi kết quả đáng thất vọng mà đội bóng chưa từng trải qua kể từ tháng 1 năm ngoái.

Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đua điểm số, kết quả này còn cho thấy Man City đang gặp nhiều vấn đề trong việc duy trì sự ổn định. Đội bóng chưa thể tìm lại nhịp chiến thắng và tiếp tục đánh rơi những điểm số quan trọng.

Sau vòng đấu này, Man City có 22 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Fulham có 11 điểm, xếp thứ 14, bằng điểm Hull City nhưng kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Fulham chấm dứt chuỗi 20 trận thua liên tiếp trước Man City

Trận hòa tại Etihad còn mang ý nghĩa đặc biệt với Fulham khi đội bóng thành London chấm dứt chuỗi trận lép vế kéo dài trước Manchester City.

Fulham đã không thể tránh thất bại trước Man City kể từ tháng 9/2011. Trong khoảng thời gian đó, đội bóng thành Manchester giành 20 chiến thắng liên tiếp trước Fulham trên mọi đấu trường, một chuỗi thắng được ghi nhận là dài nhất trong lịch sử bóng đá Anh giữa hai đội.

Với trận hòa 1-1 vừa qua, Fulham chính thức khép lại chuỗi 20 trận thua liên tiếp trước đối thủ, chấm dứt khoảng 15 năm chịu sự áp đảo của Man City.

Hai đội rời sân với cùng 1 điểm, nhưng kết quả này mang ý nghĩa khác nhau. Fulham có thể xem đây là dấu mốc đáng chú ý sau thời gian dài không thể giành kết quả tích cực trước Man City, trong khi đội chủ nhà tiếp tục đối mặt với những vấn đề về phong độ.

Hàng thủ Man City liên tiếp để thủng lưới

Một trong những vấn đề đáng lo ngại của Man City hiện nay là khả năng phòng ngự. Đội bóng đã để thủng lưới trong 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, chuỗi trận dài nhất kể từ tháng 12/2019, thời điểm họ từng nhận bàn thua trong 10 trận liên tiếp.

Man City cũng đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Đội bóng đã để đối thủ ghi bàn mở tỷ số trong 4 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đây là lần đầu tiên họ trải qua tình trạng này kể từ tháng 4/2012, khi đội bóng từng để đối thủ dẫn trước trong 5 trận liên tiếp.

Đáng chú ý, Man City còn bước vào giờ nghỉ với thế bị dẫn bàn trong 4 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Trong lịch sử câu lạc bộ, tình trạng này chỉ từng xảy ra 2 lần trước đó, vào tháng 10/1995 và tháng 4/2006.

Những thống kê trên cho thấy Man City đang gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự cũng như khả năng nhập cuộc ở các trận đấu. Việc liên tục để đối thủ dẫn trước khiến đội bóng phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Man City vẫn giữ thành tích ấn tượng trước các đội London

Dù giành được kết quả tích cực trước Man City, Fulham vẫn chưa có một mùa giải ổn định trong việc bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

Đội bóng thành London đã đánh rơi 10 điểm sau những trận đấu từng dẫn trước tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong số các đội bóng ở giải đấu, Brentford là đội có thành tích tệ hơn ở thống kê này, với 11 điểm bị đánh mất từ những tình huống dẫn trước.

Ở chiều ngược lại, trận hòa Fulham không làm ảnh hưởng đến thành tích bất bại của Man City trước các đội bóng đến từ London tại Ngoại hạng Anh. The Citizens đã trải qua 15 trận liên tiếp không thua trước các đối thủ thuộc thủ đô, gồm 10 chiến thắng và 5 trận hòa, kể từ thất bại 0-2 trước Tottenham vào tháng 8/2015.

Dù vậy, thành tích này không thể xóa đi những vấn đề mà Man City đang gặp phải. Chuỗi trận sa sút, hàng thủ thiếu ổn định và những kết quả không như mong đợi tiếp tục đặt đội bóng vào tình thế cần nhanh chóng cải thiện phong độ để duy trì vị trí trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.