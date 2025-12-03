Trực tiếp bóng đá Liverpool - Sunderland: "Lữ đoàn đỏ" nỗ lực thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)
(3h15, 4/11, vòng 14 Ngoại hạng Anh) Liverpool vừa khó nhọc thắng West Ham. Đội bóng của HLV Klopp rất muốn nối dài chuỗi trận thắng khi tiếp Sunderland trên sân nhà.
Premier League | 3h15, 4/12 | Anfield
Alisson
Kerkez
Van Dijk
Konate
Szoboszlai
Gravenberch
Mac Allister
Gakpo
Writz
Salah
Isak
Roefs
Mandava
Geertruida
Ballard
Mukiele
Hume
Fee
Sadiki
Xhaka
Traore
Isidor
"Mèo đen" có thể gây ra khó khăn thế nào?
Liverpool sẽ tìm cách củng cố vị thế của mình trong trận đấu trên sân nhà với Sunderland. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm, bởi "Mèo đen" vừa có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Bournemouth 3-2 dù bị đối thủ dẫn trước 2 bàn. Tân binh của Ngoại hạng Anh đang cho thấy mình là chú ngựa ô của giải đấu, khi hiện vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, chỉ kém đội top 4 vỏn vẹn 2 điểm.
Top 4 vẫn rộng mở với Liverpool
Mặc dù "The Kop" vẫn đứng thứ 8 với 21 điểm, nhưng khoảng cách với nhóm dự Champions League chỉ là 3 điểm - không quá lớn để có thể bắt kịp khi mùa giải lúc này mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc. Điều cần làm với thầy trò HLV Slot lúc này là cần duy trì được sự ổn định, mạch trận chiến thắng thay vì chuỗi trận thiếu ổn định trong suốt hai tháng vừa qua.
Nỗi lo nơi đất khách
Sau 6 chuyến xa nhà từ đầu mùa, các chân sút Sunderland mới chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng, thống kê ghi bàn khiêm tốn thứ nhì trên sân khách, chỉ xếp trên đội cuối bảng Wolves (1 bàn). "Mèo đen" có lẽ sẽ chủ trương chơi phòng ngự để hy vọng ra về cùng 1 điểm.
