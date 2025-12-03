Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Sunderland: "Lữ đoàn đỏ" nỗ lực thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Sunderland A.F.C

(3h15, 4/11, vòng 14 Ngoại hạng Anh) Liverpool vừa khó nhọc thắng West Ham. Đội bóng của HLV Klopp rất muốn nối dài chuỗi trận thắng khi tiếp Sunderland trên sân nhà.

   

Athletic Club vs Real Madrid
Athletic Club
-
Real Madrid
-
SCTV22
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Wolverhampton Wanderers
-
Nottingham Forest
-
Đang cập nhật
Burnley vs Crystal Palace
Burnley
-
Crystal Palace
-
Đang cập nhật
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa
-
Đang cập nhật
Arsenal vs Brentford
Arsenal
-
Brentford
-
K+Sport2
Liverpool vs Sunderland
Liverpool
-
Sunderland
-
K+Sport1
Leeds United vs Chelsea
Leeds United
-
Chelsea
-
K+Action
Manchester United vs West Ham United
Manchester United
-
West Ham United
-
K+Sport1
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
-
Barcelona
-
SCTV22
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Athletic Club
-
Atlético de Madrid
-
SCTV15

Premier League | 3h15, 4/12 | Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Sunderland: "Lữ đoàn đỏ" nỗ lực thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Sunderland: "Lữ đoàn đỏ" nỗ lực thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Sunderland
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Sunderland: "Lữ đoàn đỏ" nỗ lực thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Writz, Salah, Isak
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Sunderland: "Lữ đoàn đỏ" nỗ lực thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Roefs, Mandava, Geertruida, Ballard, Mukiele, Hume, Fee, Sadiki, Xhaka, Traore, Isidor

"Mèo đen" có thể gây ra khó khăn thế nào?

Liverpool sẽ tìm cách củng cố vị thế của mình trong trận đấu trên sân nhà với Sunderland. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm, bởi "Mèo đen" vừa có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Bournemouth 3-2 dù bị đối thủ dẫn trước 2 bàn. Tân binh của Ngoại hạng Anh đang cho thấy mình là chú ngựa ô của giải đấu, khi hiện vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, chỉ kém đội top 4 vỏn vẹn 2 điểm.

Top 4 vẫn rộng mở với Liverpool

Mặc dù "The Kop" vẫn đứng thứ 8 với 21 điểm, nhưng khoảng cách với nhóm dự Champions League chỉ là 3 điểm - không quá lớn để có thể bắt kịp khi mùa giải lúc này mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc. Điều cần làm với thầy trò HLV Slot lúc này là cần duy trì được sự ổn định, mạch trận chiến thắng thay vì chuỗi trận thiếu ổn định trong suốt hai tháng vừa qua.

Nỗi lo nơi đất khách

Sau 6 chuyến xa nhà từ đầu mùa, các chân sút Sunderland mới chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng, thống kê ghi bàn khiêm tốn thứ nhì trên sân khách, chỉ xếp trên đội cuối bảng Wolves (1 bàn). "Mèo đen" có lẽ sẽ chủ trương chơi phòng ngự để hy vọng ra về cùng 1 điểm.

-03/12/2025 18:11 PM (GMT+7)
