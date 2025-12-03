Trực tiếp bóng đá Liverpool - Sunderland: "Lữ đoàn đỏ" nỗ lực thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h15, 4/12 | Anfield Liverpool 0 - 0 Sunderland (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Sunderland Sunderland Điểm Alisson Kerkez Van Dijk Konate Szoboszlai Gravenberch Mac Allister Gakpo Writz Salah Isak Điểm Roefs Mandava Geertruida Ballard Mukiele Hume Fee Sadiki Xhaka Traore Isidor Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Sunderland Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Writz, Salah, Isak Roefs, Mandava, Geertruida, Ballard, Mukiele, Hume, Fee, Sadiki, Xhaka, Traore, Isidor

"Mèo đen" có thể gây ra khó khăn thế nào?

Liverpool sẽ tìm cách củng cố vị thế của mình trong trận đấu trên sân nhà với Sunderland. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm, bởi "Mèo đen" vừa có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Bournemouth 3-2 dù bị đối thủ dẫn trước 2 bàn. Tân binh của Ngoại hạng Anh đang cho thấy mình là chú ngựa ô của giải đấu, khi hiện vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, chỉ kém đội top 4 vỏn vẹn 2 điểm.

Top 4 vẫn rộng mở với Liverpool

Mặc dù "The Kop" vẫn đứng thứ 8 với 21 điểm, nhưng khoảng cách với nhóm dự Champions League chỉ là 3 điểm - không quá lớn để có thể bắt kịp khi mùa giải lúc này mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc. Điều cần làm với thầy trò HLV Slot lúc này là cần duy trì được sự ổn định, mạch trận chiến thắng thay vì chuỗi trận thiếu ổn định trong suốt hai tháng vừa qua.

Nỗi lo nơi đất khách

Sau 6 chuyến xa nhà từ đầu mùa, các chân sút Sunderland mới chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng, thống kê ghi bàn khiêm tốn thứ nhì trên sân khách, chỉ xếp trên đội cuối bảng Wolves (1 bàn). "Mèo đen" có lẽ sẽ chủ trương chơi phòng ngự để hy vọng ra về cùng 1 điểm.