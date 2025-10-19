Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kịch bản MU hạ Liverpool bằng bóng dài, "derby bước Anh" định đoạt phút cuối

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Manchester United Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liệu kịch bản bất ngờ nào sẽ xuất hiện trong trận đại chiến giữa Liverpool và MU (22h30, 19/10)?

   

🔥 Liverpool sẽ không dễ "bắt nạt" MU

Chỉ cách đây vài tuần, giới chuyên môn đều tin rằng Liverpool sẽ dễ dàng vượt qua MU nếu 2 đội chạm trán. Thời điểm đó, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh toàn thắng 5 trận, còn "Quỷ đỏ" chỉ có 2 chiến thắng, 2 thất bại và 1 trận hòa, kém Liverpool tới 8 điểm.

Tuy nhiên, phong độ của thầy trò HLV Arne Slot đã chững lại sau chuỗi thất bại liên tiếp trước Crystal Palace, Chelsea (Ngoại hạng Anh) và Galatasaray (Champions League). Những kết quả này khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal, đồng thời sụp đổ hình tượng “đội bóng bất khả chiến bại”.

Liverpool sẽ không dễ "bắt nạt" MU

Liverpool sẽ không dễ "bắt nạt" MU

May mắn cho Liverpool là cả 3 thất bại nói trên đều diễn ra trên sân khách. Giờ đây, việc trở lại Anfield đối đầu MU sẽ là cơ hội để họ tìm lại chính mình.

🎯 MU phải học cách tận dụng cơ hội

Dưới thời HLV Ruben Amorim, MU không thiếu cơ hội ghi bàn. Họ là đội dứt điểm nhiều nhất Ngoại hạng Anh sau 7 vòng đầu mùa (110 cú sút), đồng thời có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất (14,1).

Thế nhưng, đội bóng chỉ ghi 9 bàn, kém tới 5,06 bàn so với chỉ số xG, mức kém hiệu quả nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nếu tính cả 2 bàn phản lưới từ đối phương – vốn không tính vào xG – thì sự chênh lệch còn lớn hơn: -7,06 xG.

Tình trạng này vốn không mới. Mùa trước, MU cũng từng ghi 44 bàn dù sở hữu xG lên tới 53,4 – tức là kém hơn 9,4 bàn, xếp thứ hai giải đấu về độ kém hiệu quả. Cần biết, Liverpool nằm trong nhóm 4 đội để đối phương dứt điểm ít nhất (71 cú sút), và xG chống lại là 7,9 (cũng nằm trong top 4 thấp nhất).

Liverpool từng bất lực trước lối chơi "đổ bê tông", tận dụng bóng dài của MU ở lần gần nhất chạm trán tại Anfield

Liverpool từng bất lực trước lối chơi "đổ bê tông", tận dụng bóng dài của MU ở lần gần nhất chạm trán tại Anfield

Tuy nhiên, MU đã "nổ súng" ở 3 vòng gần nhất, và chưa trận nào mùa này có xG dưới 1,52 – kể cả trước Arsenal hay Man City. Điều này cho thấy khả năng tạo ra cơ hội của họ vẫn rất ổn và nếu cải thiện khả năng dứt điểm, thầy trò Amorim hoàn toàn có thể xuyên thủng hàng thủ Liverpool vốn không được đánh giá cao.

🎯 MU gieo sầu Liverpool bằng bóng dài?

Trả lời truyền thông sau khi Liverpool bị MU cầm hòa 2-2 trên Anfield hồi tháng 1, HLV Arne Slot từng mỉa mai chiến thuật phòng ngự số đông và chơi bóng dài của đối thủ: “Chúng ta có thể thấy MU xuất sắc thế nào trong 15 phút cuối, khi họ chơi bóng dưới mặt đất".

Ở trận đó, MU thực hiện 61 đường chuyền dài – chiếm 15,9% tổng số đường chuyền (383), còn Liverpool chỉ có 47 đường chuyền dài – chiếm 10,7% (438). Đó có thể là gợi ý cho HLV Amorim về cách tiếp cận trận đấu hiệu quả trước đại kình địch.

HLV Slot nhiều lần nhắc đến việc Liverpool gặp khó khi đối đầu những đội vận hành với khối đội hình thấp và chơi bóng dài. Trên thực tế, các đội Ngoại hạng Anh hiện tại đang ngày càng thực dụng và nghiên cứu kĩ hơn cách ghi bàn từ bóng dài và tình huống cố định, kể cả Arsenal hay Man City. Dù không phải MU, Liverpool khó tránh khỏi việc đối đầu những đối thủ như vậy.

"Lữ đoàn đỏ" đã chi hơn 400 triệu bảng để chiêu mộ 9 tân binh, trong đó có nhiều ngôi sao tấn công như Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz. Thay vì phàn nàn, HLV Slot cần chứng minh những thay đổi nhân sự trong mùa hè có thể giúp đội bóng xuyên phá mọi hàng phòng ngự.

Liverpool hay MU sẽ kịp sửa sai ở "derby nước Anh"?

Liverpool hay MU sẽ kịp sửa sai ở "derby nước Anh"?

⏱️ Bàn thắng muộn định đoạt "Derby nước Anh"?

Một điểm nổi bật của Ngoại hạng Anh mùa này là những bàn thắng muộn. Đáng chú ý, Liverpool và MU đóng góp 7 bàn thắng muộn, bao gồm 5 bàn quyết định trận đấu. Liverpool từng giành trọn 3 điểm nhờ các bàn thắng ở phút 83 và 88. Thậm chí nếu không có các bàn thắng cuối trận, họ lẽ ra đã hòa 4 trận mùa này, còn MU sẽ tụt xuống vị trí thứ 13.

Thực tế này cho thấy cả 2 đội đều có khả năng vùng lên vào thời điểm quyết định, và chỉ thoáng mất tập trung cũng có thể đánh đổi bằng kết quả tồi tệ.

Theo Đỗ Anh

