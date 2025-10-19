Mason Mount hồi sinh, Matheus Cunha đối mặt nguy cơ dự bị ở MU

🔴 Mount trở lại – dấu ấn của sự kiên định

Hai mùa giải đầu tiên tại Old Trafford từng khiến Mason Mount bị xem như thương vụ hớ khi chấn thương liên miên khiến anh đánh mất vị thế. Nhưng dưới thời HLV Ruben Amorim, tiền vệ người Anh đang tái sinh mạnh mẽ.

Mount đang có phong độ tốt ở mùa giải năm nay

Trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, Mount ghi bàn và trình diễn thứ bóng đá giàu năng lượng, đúng với phong cách pressing mà Amorim ưa chuộng.

Điểm khác biệt lớn nhất của Mount là sự bền bỉ và khát khao. Anh không còn chịu áp lực từ danh tiếng hay ánh nhìn hoài nghi, mà tập trung toàn bộ vào việc tái khẳng định mình. Việc không phải tham dự loạt trận quốc tế giúp Mount duy trì thể trạng tốt hơn, sẵn sàng cho chuyến làm khách tại Anfield nơi MU chưa thắng trong 10 năm qua.

HLV Amorim từng thừa nhận: “Tôi yêu Mason Mount. Bạn có thể thấy ánh mắt cậu ấy rực lửa khát vọng. Cậu ấy muốn chứng minh bản thân, và đó là điều quan trọng nhất với một cầu thủ lớn.”

⚽ Cunha – từ “Cantona mới” đến nỗi thất vọng đầu mùa

Matheus Cunha từng được ví như “Eric Cantona mới” khi gia nhập MU từ Wolves với giá hơn 62 triệu bảng. Tuy nhiên, khởi đầu của anh tại Old Trafford lại là chuỗi thất vọng nối dài. Sau bảy trận, Cunha chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào.

Cunha chưa đạt được kì vọng tại mùa giải năm nay

Đỉnh điểm là cú sút hỏng phạt đền trong loạt luân lưu trước Grimsby, khiến MU bị loại sớm ở Carabao Cup. Chấn thương và phong độ trồi sụt khiến tiền đạo người Brazil đánh mất niềm tin nơi Amorim. Anh không góp công trong bất kỳ chiến thắng nào khi thi đấu từ 45 phút trở lên con số cho thấy sự mờ nhạt so với kỳ vọng.

Dù từng tỏa sáng ở Premier League trong màu áo Wolves (27 bàn, 13 kiến tạo trong hai mùa), Cunha vẫn chưa thể hòa nhập cùng hệ thống của Amorim, nơi yêu cầu cường độ cao và tính kết nối giữa các tuyến điều anh chưa thể đáp ứng.

🧩 Mount chiếm niềm tin, Cunha gánh áp lực

Mount đang dần chiếm trọn niềm tin của Amorim nhờ khả năng di chuyển không bóng, pressing và tinh thần chiến đấu. Cựu danh thủ Rio Ferdinand từng nhận xét: “Mount có thể chơi không tốt với bóng, nhưng bạn không bao giờ thoát khỏi anh ấy. Cường độ, năng lượng và đạo đức nghề nghiệp của anh ấy khiến mọi HLV đều tin tưởng”.

Trái lại, Cunha đang vật lộn với gánh nặng kỳ vọng. Anh thừa nhận: “Mọi người vẫn bối rối về vị trí tốt nhất của tôi”, khi vừa phải thích nghi với sơ đồ mới vừa chịu áp lực phải ghi bàn ngay lập tức. Áo đấu MU vốn “nặng trĩu” như lời Phil Jones và chính điều đó đang đè nặng lên cầu thủ người Brazil.

Trong khi Cunha vẫn loay hoay tìm lại bản năng sát thủ, Mount lại cho thấy anh đã sẵn sàng trở thành nhân tố không thể thiếu trong hành trình phục hưng của “Quỷ đỏ”. Ở thời điểm này, nếu có một cầu thủ xứng đáng ra sân tại Anfield, đó chính là Mason Mount.