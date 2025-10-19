Đại chiến Liverpool - MU: Thủ môn Lammens & sứ mệnh giải cứu "Quỷ đỏ"

🏆 Thể hiện “hình mẫu” thủ môn MU mong đợi

Nhờ màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland ở Old Trafford, người hâm mộ MU đã đồng thanh ca vang “Are you Schmeichel in disguise?” (tạm dịch: anh giả dạng làm Schmeichel à?) để ca tụng Senne Lammens.

Lammens tỏa sáng trong trận ra mắt MU

Mặc dù giữ sạch lưới trước một đội vừa lên hạng vốn không là điều quá đặc biệt, nhưng cách mà Lammens làm được mới đem đến sự lạc quan: thủ môn 23 tuổi này sở hữu khả năng chơi chân xuất sắc, phản xạ nhanh và bản lĩnh hiếm có.

Chàng trai đến từ Zottegem chỉ trở thành lựa chọn số 1 tại Antwerp mùa trước, và chưa một lần khoác áo tuyển Bỉ. Mùa trước anh thực hiện 173 pha cứu thua - nhiều nhất trong 10 giải hàng đầu châu Âu. Dù Peter Schmeichel thừa nhận chưa từng nghe đến cái tên Lammens, MU vẫn chọn tin vào tiềm năng và ký hợp đồng trị giá 18,2 triệu bảng.

💪 Kỷ luật và tham vọng ngay từ những ngày đầu

Tại MU, ban huấn luyện ấn tượng bởi cách Lammens bình tĩnh và cầu tiến: xin đến trung tâm Carrington vào ngày nghỉ để tập thêm, ghi chép tỉ mỉ sau mỗi buổi. Ở Antwerp, HLV Brian Vandenbussche kể anh từng lao vào phòng gym lúc 1 giờ sáng vì… tiếc trận phải ngồi dự bị.

Các thủ môn MU những năm đã qua gây thất vọng

Lammens có hàng loạt nghi thức trước trận: cấm ai nhắc đến “giữ sạch lưới”, luôn chạm nắm đấm với đồng đội đúng thứ tự, và thậm chí đặt chai nước đúng bên của khung thành. Anh còn nghiên cứu từng chi tiết về đối thủ: phạt góc, đá phạt, thói quen sút của từng tiền đạo đối phương.

Lammens vốn xuất phát là tiền đạo, rồi mới làm thủ môn năm 10 tuổi. Nhờ đó, anh giữ được khả năng chơi bóng bằng chân cực tốt – từng ghi bàn gỡ hòa vào lưới Real Madrid ở UEFA Youth League. “Có lúc cậu ấy chơi bóng tốt hơn vài cầu thủ học viện”, HLV De Mil kể lại.

🌟 Tính cách bình dị, tầm nhìn rộng và tư duy khác biệt

Dù từng bị “chặn đường” bởi Simon Mignolet, Lammens vẫn giữ sự khiêm tốn. Cha mẹ chàng trai này được miêu tả là “hai người bình thường, nhưng có tinh thần lao động phi thường”. Ngoài bóng đá, Lammens yêu thích NBA, NFL, thần tượng LeBron James và đam mê thảo luận về… kinh tế. Điều đó cho thấy Lammens là dạng cầu thủ “không sống trong bong bóng”.

Quá trình phát triển của Lammens có nhiều điểm nhấn

Khi tới Antwerp năm 2023, Lammens lại phải ngồi dự bị, nhưng HLV Vandenbussche đã kích hoạt "con thú" trong anh: chương trình “power programme” (chương trình huấn luyện thể lực tăng cường) gồm boxing, bảng phản xạ ánh sáng, thang phối hợp chân, nhiều giờ tập sức mạnh. “Sau một năm, MU đến và lấy đi Lammens. Cậu ta 23 tuổi nhưng đứng trong khung gỗ như thể đã chơi ở đó hai năm" - HLV Vandenbussche nói.

⚡ Thử thách lớn tại Anfield và lời khuyên từ quá khứ

Sau màn ra mắt ấn tượng, Senne Lammens sớm phải đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp: chuyến làm khách trên sân Anfield. Trận đấu với Liverpool không chỉ là một cuộc so tài kinh điển, mà còn là phép thử để biết liệu “người gác đền mới” của "Quỷ đỏ" có thực sự sẵn sàng cho Premier League.

Thử thách cực đại chờ Lammens ở Anfield

Anfield luôn là bài test khắc nghiệt nhất cho bất kỳ thủ môn nào của MU. Cựu thủ môn Taibi chia sẻ: “Cậu ấy có phản xạ tốt và rất điềm tĩnh, đó là điều quan trọng nhất. Lời khuyên của tôi: đừng cố chứng tỏ, đừng làm quá. Hãy là chính mình và làm điều đó thật đơn giản".