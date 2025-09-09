Trực tiếp bóng đá Hungary - Bồ Đào Nha: Thử thách chờ Ronaldo (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup | 1h45, 10/9 | Puskas Hungary 0 - 0 Bồ Đào Nha (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hungary vs Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha Điểm Dibusz Nego Orban Szalai Kerkez Styles Bolla Toth Szoboszlai B.Toth Vargas Điểm Costa Dias Inacio Mendes Neves Vitinha Fernandes Silva Ronaldo Cancelo Felix Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hungary Hungary Bồ Đào Nha Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dibusz, Nego, Orban, Szalai, Kerkez, Styles, Bolla, Toth, Szoboszlai, B.Toth, Vargas Costa, Dias, Inacio, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Silva, Ronaldo, Cancelo, Felix

Bồ Đào Nha làm khách của đối thủ khó chịu

Hungary được xem là đối thủ mạnh nhất trong bảng này của Bồ Đào Nha, dù vậy họ đã ra quân không được như ý. Dẫn trước 2-0 sau 15 phút đầu, Hungary vẫn đánh rơi chiến thắng ở cuối trận và bị cầm hòa 2-2 bởi Ireland. Điều này khiến sức ép cho trận gặp Bồ Đào Nha trở nên lớn hơn với Hungary.

Đội chủ nhà đã không lọt vào vòng chung kết World Cup kể từ tận năm 1986, nhưng họ đã dự EURO ở 3 kỳ gần nhất. Dẫn dắt bởi HLV Marco Rossi, Hungary hiện đang sở hữu một tập thể có khá nhiều cầu thủ đang đá ở các giải lớn ở châu Âu, dẫn đầu bởi thủ quân Dominik Szoboszlai của Liverpool.

Câu chuyện thú vị của Ronaldo và Szoboszlai

Theo tìm hiểu từ TNT Sports, Dominik Szoboszlai cực kỳ thần tượng Cristiano Ronaldo. Năm 2009, tiền vệ người Hungary từng có dịp đứng gần siêu sao người Bồ Đào Nha khi hai đội gặp nhau. Khi ấy, Dominik Szoboszlai chỉ là cậu bé còn Ronaldo đã là đội trưởng của ĐT Bồ Đào Nha.