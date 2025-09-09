Trực tiếp bóng đá Hungary - Bồ Đào Nha: Thử thách chờ Ronaldo (Vòng loại World Cup)
(1h45, 10/9) Ronaldo cùng các đồng đội được dự đoán sẽ có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn trên đất Hungary.
Vòng loại World Cup | 1h45, 10/9 | Puskas
Điểm
Dibusz
Nego
Orban
Szalai
Kerkez
Styles
Bolla
Toth
Szoboszlai
B.Toth
Vargas
Điểm
Costa
Dias
Inacio
Mendes
Neves
Vitinha
Fernandes
Silva
Ronaldo
Cancelo
Felix
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Bồ Đào Nha làm khách của đối thủ khó chịu
Hungary được xem là đối thủ mạnh nhất trong bảng này của Bồ Đào Nha, dù vậy họ đã ra quân không được như ý. Dẫn trước 2-0 sau 15 phút đầu, Hungary vẫn đánh rơi chiến thắng ở cuối trận và bị cầm hòa 2-2 bởi Ireland. Điều này khiến sức ép cho trận gặp Bồ Đào Nha trở nên lớn hơn với Hungary.
Đội chủ nhà đã không lọt vào vòng chung kết World Cup kể từ tận năm 1986, nhưng họ đã dự EURO ở 3 kỳ gần nhất. Dẫn dắt bởi HLV Marco Rossi, Hungary hiện đang sở hữu một tập thể có khá nhiều cầu thủ đang đá ở các giải lớn ở châu Âu, dẫn đầu bởi thủ quân Dominik Szoboszlai của Liverpool.
Câu chuyện thú vị của Ronaldo và Szoboszlai
Theo tìm hiểu từ TNT Sports, Dominik Szoboszlai cực kỳ thần tượng Cristiano Ronaldo. Năm 2009, tiền vệ người Hungary từng có dịp đứng gần siêu sao người Bồ Đào Nha khi hai đội gặp nhau. Khi ấy, Dominik Szoboszlai chỉ là cậu bé còn Ronaldo đã là đội trưởng của ĐT Bồ Đào Nha.
(Vòng loại World Cup 2026) Bồ Đào Nha và Anh đều sẽ gặp những đối thủ rất khó chịu đêm nay.
