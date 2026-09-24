Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Đức: Klopp tự nhận hơn Xavi ở điểm này (Nations League)

Nations League | 1h45, 25/9 | Johan Cruijff Arena Hà Lan 0 - 0 Đức (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Lan vs Đức Đức Điểm Verbruggen Dumfries Van Dijk Van de Ven Hato Gravenberch Reijnders Koopmeiners Frimpong Gakpo Brobbey Điểm Ter Stegen Vagnoman Tah Schlotterbeck Brown Kimmich Nmecha Adeyemi Musiala Schade Havertz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Lan Hà Lan Đức Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Hato, Gravenberch, Reijnders, Koopmeiners, Frimpong, Gakpo, Brobbey Ter Stegen, Vagnoman, Tah, Schlotterbeck, Brown, Kimmich, Nmecha, Adeyemi, Musiala, Schade, Havertz

Klopp tự nhận biết nhiều cầu thủ Hà Lan hơn Xavi

Trả lời truyền thông trước trận, HLV Jurgen Klopp của ĐT Đức hài hước tuyên bố rằng ông biết nhiều cầu thủ người Hà Lan hơn đồng nghiệp Xavi bên phía "Cơn lốc màu da cam". Bên cạnh đó, cựu HLV trưởng Liverpool cũng chỉ ra điểm tương đồng giữa 2 đội:

"Hà Lan là đối thủ rất mạnh với huấn luyện viên mới. Điều tốt là cả hai đội đều đang ở trong tình huống giống hệt nhau. Chúng tôi đã gặp nhau vào thứ Hai, thi đấu vào thứ Năm, và luyện viên biết các cầu thủ qua truyền hình. Thực tế, tôi biết nhiều cầu thủ người Hà Lan hơn Xavi. Liệu đó có phải là lợi thế hay không, tôi không biết, nhưng đó vẫn là sự thật".

Hà Lan: Xavi bắt đầu cuộc cách mạng

Sau khi Ronald Koeman rời ghế HLV trưởng, Xavi được lựa chọn để dẫn dắt Hà Lan. Chiến lược gia người Tây Ban Nha lập tức tạo dấu ấn khi loại Memphis Depay, chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển, khỏi danh sách triệu tập.

Dù có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Hà Lan vẫn sở hữu nền tảng khá ổn định. Đội bóng áo cam chỉ thua 1 trận trong 20 trận gần nhất tính trong 90 phút, bên cạnh 11 chiến thắng và 8 trận hòa.

Đặc biệt, Hà Lan đang có thành tích sân nhà đáng chú ý khi chỉ thua 1 trận kể từ tháng 10/2023. Đây sẽ là điểm tựa quan trọng khi họ bước vào cuộc đối đầu với Đức.

Đức: Kỷ nguyên Klopp bắt đầu

Jurgen Klopp trở lại công tác huấn luyện sau thời gian chia tay Liverpool và ngay lập tức đối mặt với thử thách lớn trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức.

Klopp tiếp quản đội bóng từ Julian Nagelsmann sau thất bại trước Paraguay tại World Cup. Nhà cầm quân người Đức đang đứng trước nhiệm vụ xây dựng lại đội tuyển, với một danh sách triệu tập lên tới 43 cầu thủ, trong đó có 15 người chưa từng khoác áo ĐTQG.

Phong độ của Đức chưa thực sự thuyết phục khi họ để thua 2 trận cuối tại World Cup và có nguy cơ trải qua 3 trận liên tiếp không thắng. Tuy nhiên, thành tích sân khách trước các đối thủ châu Âu là điểm tích cực khi Đức chỉ thua 1 trong 9 trận gần nhất, cùng 6 chiến thắng và 2 trận hòa.