Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Madrid: Lấy lại lợi thế trước El Clasico (La Liga)

Laliga | 2h, 20/10 | Alfonso Perez Getafe 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Getafe vs Real Madrid Real Madrid Điểm Soria Duarte Abqar Dakonam Rico Arambarri Milla Femenia Martin Mayoral Liso Điểm Courtois Valverde Militao Asencio Carreras Guler Tchouameni Bellingham Mastantuono Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Getafe Getafe Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Soria, Duarte, Abqar, Dakonam, Rico, Arambarri, Milla, Femenia, Martin, Mayoral, Liso Courtois, Valverde, Militao, Asencio, Carreras, Guler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vinicius, Mbappe

Lấy lại lợi thế trước El Clasico

Real Madrid đang có phong độ rất ấn tượng. Họ thắng 9/10 trận đấu gần đây ở các giải đấu chính thức. Đáng chú ý, ở 4 trận đấu mới nhất, đội bóng của ông Xabi Alonso đều ghi được từ 3 bàn thắng trở lên.

Đây sẽ là trận đấu cuối của Real Madrid trước khi gặp Barcelona vào tuần sau, và Barca lúc này đang tạm dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Getafe không còn khó chịu

Getafe là một "cừu đen" của La Liga khi lối chơi đặc trưng lắm tiểu xảo, câu giờ và chiêu trò dưới thời HLV Jose Bordalas đã giúp họ nhiều lần lấy điểm trước các đội mạnh. Nhưng mùa này Getafe chỉ thắng 1/6 vòng đấu gần đây La Liga.

Sân nhà cũng không phải là lợi thế của Getafe, họ chỉ thắng 2/13 lần tiếp đón các đối thủ ở Coliseum, còn lại hòa 4 và phải nhận tới 7 thất bại.