Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Madrid: Lấy lại lợi thế trước El Clasico (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid La liga 2025-26

(2h, 20/10, vòng 9 La Liga) Barca tạm lên đầu bảng có nghĩa Real Madrid phải thắng để trở lại ngôi đầu trước khi đá El Clasico vòng sau.

  

Laliga | 2h, 20/10 | Alfonso Perez

Getafe
Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Madrid: Lấy lại lợi thế trước El Clasico (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Madrid: Lấy lại lợi thế trước El Clasico (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Madrid: Lấy lại lợi thế trước El Clasico (La Liga) - 1
Soria, Duarte, Abqar, Dakonam, Rico, Arambarri, Milla, Femenia, Martin, Mayoral, Liso
Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Madrid: Lấy lại lợi thế trước El Clasico (La Liga) - 1
Courtois, Valverde, Militao, Asencio, Carreras, Guler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vinicius, Mbappe

Lấy lại lợi thế trước El Clasico

Real Madrid đang có phong độ rất ấn tượng. Họ thắng 9/10 trận đấu gần đây ở các giải đấu chính thức. Đáng chú ý, ở 4 trận đấu mới nhất, đội bóng của ông Xabi Alonso đều ghi được từ 3 bàn thắng trở lên.

Đây sẽ là trận đấu cuối của Real Madrid trước khi gặp Barcelona vào tuần sau, và Barca lúc này đang tạm dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Getafe không còn khó chịu

Getafe là một "cừu đen" của La Liga khi lối chơi đặc trưng lắm tiểu xảo, câu giờ và chiêu trò dưới thời HLV Jose Bordalas đã giúp họ nhiều lần lấy điểm trước các đội mạnh. Nhưng mùa này Getafe chỉ thắng 1/6 vòng đấu gần đây La Liga. 

Sân nhà cũng không phải là lợi thế của Getafe, họ chỉ thắng 2/13 lần tiếp đón các đối thủ ở Coliseum, còn lại hòa 4 và phải nhận tới 7 thất bại. 

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Biến động bảng xếp hạng La Liga: Barcelona "lên đỉnh" qua mặt Real, Atletico vượt đội Antony
Biến động bảng xếp hạng La Liga: Barcelona "lên đỉnh" qua mặt Real, Atletico vượt đội Antony

Chiến thắng nghẹt thở của Barcelona trước Girona ở vòng 9 La Liga đã giúp họ tạm chiếm ngôi đầu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn:

-19/10/2025 17:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
