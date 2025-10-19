Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Madrid: Lấy lại lợi thế trước El Clasico (La Liga)
(2h, 20/10, vòng 9 La Liga) Barca tạm lên đầu bảng có nghĩa Real Madrid phải thắng để trở lại ngôi đầu trước khi đá El Clasico vòng sau.
Laliga | 2h, 20/10 | Alfonso Perez
Điểm
Soria
Duarte
Abqar
Dakonam
Rico
Arambarri
Milla
Femenia
Martin
Mayoral
Liso
Điểm
Courtois
Valverde
Militao
Asencio
Carreras
Guler
Tchouameni
Bellingham
Mastantuono
Vinicius
Mbappe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Lấy lại lợi thế trước El Clasico
Real Madrid đang có phong độ rất ấn tượng. Họ thắng 9/10 trận đấu gần đây ở các giải đấu chính thức. Đáng chú ý, ở 4 trận đấu mới nhất, đội bóng của ông Xabi Alonso đều ghi được từ 3 bàn thắng trở lên.
Đây sẽ là trận đấu cuối của Real Madrid trước khi gặp Barcelona vào tuần sau, và Barca lúc này đang tạm dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.
Getafe không còn khó chịu
Getafe là một "cừu đen" của La Liga khi lối chơi đặc trưng lắm tiểu xảo, câu giờ và chiêu trò dưới thời HLV Jose Bordalas đã giúp họ nhiều lần lấy điểm trước các đội mạnh. Nhưng mùa này Getafe chỉ thắng 1/6 vòng đấu gần đây La Liga.
Sân nhà cũng không phải là lợi thế của Getafe, họ chỉ thắng 2/13 lần tiếp đón các đối thủ ở Coliseum, còn lại hòa 4 và phải nhận tới 7 thất bại.
Chiến thắng nghẹt thở của Barcelona trước Girona ở vòng 9 La Liga đã giúp họ tạm chiếm ngôi đầu.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/10/2025 17:29 PM (GMT+7)