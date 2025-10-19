Nóng rực bảng xếp hạng La Liga: Barcelona "lên đỉnh" vượt Real Madrid

Barcelona gặp nhiều thách thức trước Girona. Trong hiệp một, 2 đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Phải sang những phút bù giờ hiệp hai, Araujo mới ghi bàn để giúp đội chủ sân Camp Nou giành thắng lợi nghẹt thở 2-1.

Niềm vui vỡ òa của Araujo

Chiến thắng ấy giúp Barcelona tích lũy được 22 điểm, qua đó tạm chiếm ngôi đầu La Liga khi vượt qua Real Madrid với 1 điểm nhiều hơn. Nhưng Barcelona sẽ khó giữ được thứ hạng ấy, bởi "Los Blancos" sẽ đối đầu Getafe vào 2h, ngày 20/10.

Ở cuộc đấu đáng chú ý khác giữa Villarreal và Real Betis, 2 đội bóng này chia điểm trong trận cầu hấp dẫn với 4 bàn thắng xuất hiện. Villarreal dẫn trước với cách biệt 2 bàn, nhưng Antony đã ghi cú đúp để mang về trận hòa 2-2 cho Real Betis.

Việc có 1 điểm trước Villarreal giúp Real Betis giữ được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga khi nắm trong tay 16 điểm. Trong khi đó, Villarreal xếp ngay phía trên đội của Antony với chỉ 1 điểm nhiều hơn.