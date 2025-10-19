Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng rực bảng xếp hạng La Liga: Barcelona "lên đỉnh" vượt Real Madrid

La liga 2025-26 Barcelona Real Madrid
Chiến thắng nghẹt thở của Barcelona trước Girona ở vòng 9 La Liga đã giúp họ tạm chiếm ngôi đầu.

  

Barcelona gặp nhiều thách thức trước Girona. Trong hiệp một, 2 đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Phải sang những phút bù giờ hiệp hai, Araujo mới ghi bàn để giúp đội chủ sân Camp Nou giành thắng lợi nghẹt thở 2-1. 

Niềm vui vỡ òa của&nbsp;Araujo

Niềm vui vỡ òa của Araujo

Chiến thắng ấy giúp Barcelona tích lũy được 22 điểm, qua đó tạm chiếm ngôi đầu La Liga khi vượt qua Real Madrid với 1 điểm nhiều hơn. Nhưng Barcelona sẽ khó giữ được thứ hạng ấy, bởi "Los Blancos" sẽ đối đầu Getafe vào 2h, ngày 20/10. 

Ở cuộc đấu đáng chú ý khác giữa Villarreal và Real Betis, 2 đội bóng này chia điểm trong trận cầu hấp dẫn với 4 bàn thắng xuất hiện. Villarreal dẫn trước với cách biệt 2 bàn, nhưng Antony đã ghi cú đúp để mang về trận hòa 2-2 cho Real Betis. 

Việc có 1 điểm trước Villarreal giúp Real Betis giữ được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga khi nắm trong tay 16 điểm. Trong khi đó, Villarreal xếp ngay phía trên đội của Antony với chỉ 1 điểm nhiều hơn. 

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

19/10/2025 00:17 AM (GMT+7)
