02/09/2025

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
0
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
1
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Trực tiếp bóng đá Fulham - MU: Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng (Ngoại hạng Anh)

Premier League 2025-26 Manchester United

(22h30, 24/8, vòng 2 Ngoại hạng Anh) HLV Amorim dự kiến sẽ để "tam tấu" đắt giá Mbeumo - Cunha - Sesko đá chính ở trận MU gặp Fulham.

   

Premier League | 22h30, 24/8 | Craven Cottage

Fulham
Trực tiếp bóng đá Fulham - MU: Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Fulham - MU: Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
MU
(H1: 0-0)
Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Fulham - MU: Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Leno, Tete, Andersen, Cuenca, Bassey, Berge, Lukic, Traore, Smith Rowe, Iwobi, Muniz
Trực tiếp bóng đá Fulham - MU: Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Onana, Yoro, De Ligt, Shaw, Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko

⚽️Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng tỏa sáng

Sau 1 trận làm quen với các cầu thủ MU nhưng không thu về kết quả tốt do thua Arsenal 0-1, Sesko dự kiến sẽ được đá chính ở trận gặp Fulham. Nếu điều đó xảy ra, "tam tấu" Mbeumo - Cunha - Sesko được MU mua về ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 với giá 207 triệu bảng sẽ có trận đầu tiên góp mặt ở đội hình xuất phát. 

Các CĐV MU rất trông chờ 3 cầu thủ này tỏa sáng ở trận gặp Fulham. Họ hiện khát khao tìm bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU tại giải Ngoại hạng Anh

Mbeumo và Cunha phần nào đó cho thấy sự nhiệt huyết và hiệu quả trong phong cách thi đấu ở trận gặp Arsenal. Còn Sesko cần thể hiện trình độ rõ ràng hơn khi đối đầu Fulham.

"Messi nhí" 14 tuổi gây sốt MU, nhận vinh dự đặc biệt từ HLV Amorim
"Messi nhí" 14 tuổi gây sốt MU, nhận vinh dự đặc biệt từ HLV Amorim

Dù mới 14 tuổi và chưa đủ điều kiện thi đấu tại FA Youth Cup, JJ Gabriel – tài năng trẻ được ví như “Kid Messi” – đã được HLV Ruben Amorim triệu tập...

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

24/08/2025 16:14 PM (GMT+7)
