Trực tiếp bóng đá Fulham - MU: Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng (Ngoại hạng Anh)
(22h30, 24/8, vòng 2 Ngoại hạng Anh) HLV Amorim dự kiến sẽ để "tam tấu" đắt giá Mbeumo - Cunha - Sesko đá chính ở trận MU gặp Fulham.
Premier League | 22h30, 24/8 | Craven Cottage
Điểm
Leno
Tete
Andersen
Cuenca
Bassey
Berge
Lukic
Traore
Smith Rowe
Iwobi
Muniz
Điểm
Onana
Yoro
De Ligt
Shaw
Diallo
Fernandes
Casemiro
Dorgu
Mbeumo
Cunha
Sesko
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚽️Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng tỏa sáng
Sau 1 trận làm quen với các cầu thủ MU nhưng không thu về kết quả tốt do thua Arsenal 0-1, Sesko dự kiến sẽ được đá chính ở trận gặp Fulham. Nếu điều đó xảy ra, "tam tấu" Mbeumo - Cunha - Sesko được MU mua về ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 với giá 207 triệu bảng sẽ có trận đầu tiên góp mặt ở đội hình xuất phát.
Các CĐV MU rất trông chờ 3 cầu thủ này tỏa sáng ở trận gặp Fulham. Họ hiện khát khao tìm bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU tại giải Ngoại hạng Anh.
Mbeumo và Cunha phần nào đó cho thấy sự nhiệt huyết và hiệu quả trong phong cách thi đấu ở trận gặp Arsenal. Còn Sesko cần thể hiện trình độ rõ ràng hơn khi đối đầu Fulham.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/08/2025 16:14 PM (GMT+7)