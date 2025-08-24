Trực tiếp bóng đá Fulham - MU: Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30, 24/8 | Craven Cottage Fulham 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Fulham vs MU MU Điểm Leno Tete Andersen Cuenca Bassey Berge Lukic Traore Smith Rowe Iwobi Muniz Điểm Onana Yoro De Ligt Shaw Diallo Fernandes Casemiro Dorgu Mbeumo Cunha Sesko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Fulham Fulham MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Leno, Tete, Andersen, Cuenca, Bassey, Berge, Lukic, Traore, Smith Rowe, Iwobi, Muniz Onana, Yoro, De Ligt, Shaw, Diallo, Fernandes, Casemiro, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko

⚽️Trông chờ "tam tấu" 207 triệu bảng tỏa sáng

Sau 1 trận làm quen với các cầu thủ MU nhưng không thu về kết quả tốt do thua Arsenal 0-1, Sesko dự kiến sẽ được đá chính ở trận gặp Fulham. Nếu điều đó xảy ra, "tam tấu" Mbeumo - Cunha - Sesko được MU mua về ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 với giá 207 triệu bảng sẽ có trận đầu tiên góp mặt ở đội hình xuất phát.

Các CĐV MU rất trông chờ 3 cầu thủ này tỏa sáng ở trận gặp Fulham. Họ hiện khát khao tìm bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU tại giải Ngoại hạng Anh.

Mbeumo và Cunha phần nào đó cho thấy sự nhiệt huyết và hiệu quả trong phong cách thi đấu ở trận gặp Arsenal. Còn Sesko cần thể hiện trình độ rõ ràng hơn khi đối đầu Fulham.