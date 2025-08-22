MU ưu ái "Messi nhí" 14 tuổi, làm điều Antony - Sancho - Garnacho phải ước

⚽ "Messi nhí" gây tiếng vang ở đội U18 MU

JJ Gabriel hiện mới 14 tuổi và sẽ tròn 15 vào tháng 10 tới. Theo quy định của FA Youth Cup mùa này, cầu thủ phải sinh trước ngày 31/8/2010 mới đủ điều kiện tham dự. Điều này đồng nghĩa, Gabriel còn quá trẻ để thi đấu, nhưng lại đang là tâm điểm trong hệ thống đào tạo trẻ của MU.

Dù chưa đủ tuổi đá FA Youth Cup, Gabriel đã lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho đội U18 MU. Trong trận gặp Everton cuối tuần trước, anh được đá chính lần đầu tiên và thi đấu nổi bật trước phần lớn các cầu thủ vượt trội về tuổi đời lẫn thể hình. Trước đó, ở trận ra mắt hồi tháng 4, Gabriel ghi 2 bàn khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 13-1 trước Leeds.

Anh cũng có thêm 2 lần ra sân cho đội U18 và tiếp tục ghi bàn, đồng thời được gọi vào đội tuyển U15 Anh. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, "Sao Mai" này đang phát triển vượt bậc và nằm trong kế hoạch dài hơi của CLB.

👔 HLV Ruben Amorim đưa Gabriel lên đội một

Nguồn tin từ BBC Sport xác nhận, HLV Ruben Amorim sẽ trực tiếp làm việc cùng JJ Gabriel trong mùa giải này.Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ tạo điều kiện để Gabriel tham gia tập luyện cùng đội một trong một số thời điểm trong mùa giải nhằm thúc đẩy quá trình phát triển chuyên môn.

Dù không hiếm trường hợp cầu thủ trẻ được mời tập cùng đội một, việc cầu thủ mới 14 tuổi như Gabriel xuất hiện là điều hiếm gặp. Cần biết, ngay cả một vài ngôi sao như Jadon Sancho, Antony hay Alejandro Garnacho hiện cũng không tập cùng đội một do đang nằm trong diện thanh lý.

Sau quyết định gắn bó với MU, bất chấp sự quan tâm từ nhiều CLB lớn tại châu Âu, Gabriel đã được mời tới sân theo dõi trận thua 0-1 trước Arsenal từ khu vực khán đài danh dự. Vài ngày sau, anh được đưa tới trung tâm Carrington để gặp trực tiếp HLV Amorim.

🛡️ Nội bộ MU đặt nhiều kỳ vọng, giữ chặt "viên ngọc quý"

Gabriel, tên đầy đủ là Joseph Junior Andreou Gabriel, sinh ra tại London. Anh là con trai của cựu hậu vệ đội tuyển CH Ireland – Joe O’Cearuill, người từng khoác áo Watford và Arsenal nhưng phần lớn sự nghiệp thi đấu ở các CLB hạng thấp tại Anh.

Sự phát triển vượt trội của Gabriel khiến ban lãnh đạo MU không thể ngó lơ. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox, Giám đốc bóng đá Matt Hargreaves đã trực tiếp tham gia vào quá trình thuyết phục và giữ chân Gabriel ở lại đội bóng. Hiện anh đã cam kết tương lai với MU ít nhất trong 2 năm tới.

Theo đánh giá nội bộ, nếu duy trì đà tiến bộ hiện tại, Gabriel hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử "Quỷ đỏ" từng ra sân tại Ngoại hạng Anh. Quá trình này đang được theo sát bởi Darren Fletcher – huyền thoại CLB và hiện phụ trách công tác phát triển cầu thủ trẻ.

🌟 Từ ‘Kid Messi’ trên YouTube tới bản hợp đồng với Nike

Gabriel bắt đầu nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ nhờ các video thi đấu kỹ thuật trên YouTube, nơi cậu được cư dân mạng đặt biệt danh là "Kid Messi" (Messi nhí). Phong cách chơi bóng tốc độ, khéo léo và khả năng dứt điểm đa dạng giúp cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới chuyên môn.

Tháng 2 vừa qua, Gabriel ký hợp đồng tài trợ với hãng thể thao Nike – một dấu hiệu rõ ràng về tiềm năng thương mại lẫn chuyên môn của cầu thủ nhí này. Việc ký hợp đồng ở độ tuổi 14 với một thương hiệu lớn như Nike không phải là điều phổ biến, càng cho thấy sự kỳ vọng vào tương lai của Gabriel.

Với những bước tiến nhanh chóng cả trong và ngoài sân cỏ, JJ Gabriel đang nổi lên là một trong những tài năng trẻ được quan tâm nhất của bóng đá Anh hiện nay.