MU ưu ái "Messi nhí" 14 tuổi, làm điều Antony - Sancho - Garnacho phải ước

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Rijeka vs PAOK 22/08/25 - Trực tiếp
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
1
Logo PAOK - PKT PAOK
0
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

MU ưu ái "Messi nhí" 14 tuổi, làm điều Antony - Sancho - Garnacho phải ước

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dù mới 14 tuổi và chưa đủ điều kiện thi đấu tại FA Youth Cup, JJ Gabriel – tài năng trẻ được ví như “Kid Messi” – đã được HLV Ruben Amorim triệu tập lên tập cùng đội một MU.

   

⚽ "Messi nhí" gây tiếng vang ở đội U18 MU

JJ Gabriel hiện mới 14 tuổi và sẽ tròn 15 vào tháng 10 tới. Theo quy định của FA Youth Cup mùa này, cầu thủ phải sinh trước ngày 31/8/2010 mới đủ điều kiện tham dự. Điều này đồng nghĩa, Gabriel còn quá trẻ để thi đấu, nhưng lại đang là tâm điểm trong hệ thống đào tạo trẻ của MU.

Dù chưa đủ tuổi đá FA Youth Cup, Gabriel đã lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho đội U18 MU. Trong trận gặp Everton cuối tuần trước, anh được đá chính lần đầu tiên và thi đấu nổi bật trước phần lớn các cầu thủ vượt trội về tuổi đời lẫn thể hình. Trước đó, ở trận ra mắt hồi tháng 4, Gabriel ghi 2 bàn khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 13-1 trước Leeds.

Anh cũng có thêm 2 lần ra sân cho đội U18 và tiếp tục ghi bàn, đồng thời được gọi vào đội tuyển U15 Anh. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, "Sao Mai" này đang phát triển vượt bậc và nằm trong kế hoạch dài hơi của CLB.

HLV Amorim mời "Sao Mai"&nbsp;JJ Gabriel tập cùng đội một MU

HLV Amorim mời "Sao Mai" JJ Gabriel tập cùng đội một MU

👔 HLV Ruben Amorim đưa Gabriel lên đội một

Nguồn tin từ BBC Sport xác nhận, HLV Ruben Amorim sẽ trực tiếp làm việc cùng JJ Gabriel trong mùa giải này.Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ tạo điều kiện để Gabriel tham gia tập luyện cùng đội một trong một số thời điểm trong mùa giải nhằm thúc đẩy quá trình phát triển chuyên môn.

Dù không hiếm trường hợp cầu thủ trẻ được mời tập cùng đội một, việc cầu thủ mới 14 tuổi như Gabriel xuất hiện là điều hiếm gặp. Cần biết, ngay cả một vài ngôi sao như Jadon Sancho, Antony hay Alejandro Garnacho hiện cũng không tập cùng đội một do đang nằm trong diện thanh lý.

Sau quyết định gắn bó với MU, bất chấp sự quan tâm từ nhiều CLB lớn tại châu Âu, Gabriel đã được mời tới sân theo dõi trận thua 0-1 trước Arsenal từ khu vực khán đài danh dự. Vài ngày sau, anh được đưa tới trung tâm Carrington để gặp trực tiếp HLV Amorim.

🛡️ Nội bộ MU đặt nhiều kỳ vọng, giữ chặt "viên ngọc quý"

Gabriel, tên đầy đủ là Joseph Junior Andreou Gabriel, sinh ra tại London. Anh là con trai của cựu hậu vệ đội tuyển CH Ireland – Joe O’Cearuill, người từng khoác áo Watford và Arsenal nhưng phần lớn sự nghiệp thi đấu ở các CLB hạng thấp tại Anh.

Sự phát triển vượt trội của Gabriel khiến ban lãnh đạo MU không thể ngó lơ. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox, Giám đốc bóng đá Matt Hargreaves đã trực tiếp tham gia vào quá trình thuyết phục và giữ chân Gabriel ở lại đội bóng. Hiện anh đã cam kết tương lai với MU ít nhất trong 2 năm tới.

Theo đánh giá nội bộ, nếu duy trì đà tiến bộ hiện tại, Gabriel hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử "Quỷ đỏ" từng ra sân tại Ngoại hạng Anh. Quá trình này đang được theo sát bởi Darren Fletcher – huyền thoại CLB và hiện phụ trách công tác phát triển cầu thủ trẻ.

🌟 Từ ‘Kid Messi’ trên YouTube tới bản hợp đồng với Nike

Gabriel bắt đầu nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ nhờ các video thi đấu kỹ thuật trên YouTube, nơi cậu được cư dân mạng đặt biệt danh là "Kid Messi" (Messi nhí). Phong cách chơi bóng tốc độ, khéo léo và khả năng dứt điểm đa dạng giúp cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới chuyên môn.

Tháng 2 vừa qua, Gabriel ký hợp đồng tài trợ với hãng thể thao Nike – một dấu hiệu rõ ràng về tiềm năng thương mại lẫn chuyên môn của cầu thủ nhí này. Việc ký hợp đồng ở độ tuổi 14 với một thương hiệu lớn như Nike không phải là điều phổ biến, càng cho thấy sự kỳ vọng vào tương lai của Gabriel.

Với những bước tiến nhanh chóng cả trong và ngoài sân cỏ, JJ Gabriel đang nổi lên là một trong những tài năng trẻ được quan tâm nhất của bóng đá Anh hiện nay.

"Bắt bệnh" hàng công MU nhờ chỉ số này, Amorim khi nào "chữa khỏi"?
"Bắt bệnh" hàng công MU nhờ chỉ số này, Amorim khi nào "chữa khỏi"?

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 chính thức khởi tranh khi cả 20 đội bóng đều đã hoàn tất lượt trận mở màn. Nếu dựa trên chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG),...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 01:48 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN