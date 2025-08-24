MU gặp toàn "đối mềm" cuối tháng 8, chờ nóng máy trước derby Manchester

🗓️ Lịch thi đấu của MU "giảm nhiệt" cuối tháng 8

Sau kỳ chuyển nhượng hè rầm rộ, MU đã khởi đầu Ngoại hạng Anh 2025/26 bằng trận thua Arsenal 0-1. Đây là viễn cảnh được lường trước với tập thể đang trong giai đoạn định hình lối chơi, nhân sự như đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 8, lịch thi đấu của MU sẽ "giảm nhiệt" đáng kể bởi họ chỉ chạm trán đối thủ dưới tầm, mở đầu bằng trận gặp Fulham ở vòng 2 Ngoại hạng Anh vào đêm nay (22h30, 24/8).

MU "dễ thở" trong giai đoạn cuối tháng 8

Đến ngày 30/8, thầy trò HLV Ruben Amorim tiếp đón tân binh Burnley trên sân nhà thuộc khuôn khổ vòng 3. Xen giữa 2 trận đấu này, MU còn tham dự vòng 2 League Cup gặp Grimsby Town – đại diện League Two (hạng Tư nước Anh). Sau đó, Ngoại hạng Anh và các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ 2 tuần, nhường chỗ cho loạt trận đội tuyển quốc gia đầu tháng 9.

🧠 HLV Amorim và dàn tân binh MU dễ thở

3 trận đấu với độ khó vừa phải là cơ hội thuận lợi giúp MU tìm lại cảm giác chiến thắng, sau màn trình diễn đầy tiếc nuối trước Arsenal. Trên thực tế, HLV Amorim rất cần những trận cầu như vậy nhằm hoàn thiện các ý tưởng chiến thuật.

Triết lí mà nhà cầm quân 40 tuổi triển khai không thể thành hình chỉ sau 2 tháng hè ngắn ngủi. Mặt khác, việc ban lãnh đạo chiêu mộ hàng loạt tân binh như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko cũng đặt ra thách thức cho Amorim trong việc lắp ghép họ vào bộ khung sẵn có.

Nhóm cầu thủ trên đều khẳng định được danh tiếng lẫn chuyên môn, nhưng việc hòa nhập khó diễn ra một sớm một chiều. Được thi đấu trong giai đoạn “êm ả” này, họ có thể dần quen nhịp độ, cường độ và ăn khớp cùng các "vệ tinh" xung quanh.

Bên cạnh đó, một số trụ cột như Luke Shaw, Lisandro Martinez rục rịch trở lại sau chấn thương. Giai đoạn cuối tháng 8 là thời điểm thích hợp để họ tìm lại cảm giác bóng lẫn thể trạng hoàn hảo.

🔥 Nóng máy trước "cơn bão" tháng 9: Man City và Chelsea chờ sẵn

Ngay sau khi kỳ nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia, MU lập tức bước vào chuỗi trận khốc liệt gặp Man City (22h30, 14/9) và Chelsea (23h30, 20/9) ở Ngoại hạng Anh. Không chỉ có vậy, các cầu thủ có thể đối diện nguy cơ quá tải, thậm chí chấn thương vì "cày ải" liên tục ở các cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Man City, Chelsea chờ sẵn MU ngay sau đợt tập trung ĐTQG tháng 9

Giai đoạn cuối tháng 8 tới nửa đầu tháng 9 không dài, nhưng đủ để dư luận kiểm chứng xem các cầu thủ MU đã thấm nhuần triết lí của HLV Amorim, hay dàn tân binh có thực sự phù hợp với đội bóng hay không.

Rõ ràng, những gì "Quỷ đỏ" thể hiện trong 3 trận sắp tới là hành trang cực kỳ quan trọng để họ tránh rơi vào tình trạng “hụt hơi" sớm. Nếu giành kết quả tích cực, MU có thể bước vào derby Manchester gặp Man City với tinh thần tự tin cao độ.