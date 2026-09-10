MU đá 3 trận vẫn "bình mới rượu cũ", 150 triệu bảng dễ đổ sông đổ biển

Khởi đầu tốt nhưng không thể kết liễu trận đấu

Bryan Mbeumo ghi bàn ngay trong phút đầu tiên của hiệp hai, sau một hiệp đấu đầu tiên thiếu sức sống của MU. Đây lẽ ra phải là thời điểm để đội khách tận dụng lợi thế và nhanh chóng định đoạt trận đấu.

Trận hòa Everton cho thấy MU vẫn còn quá nhiều vấn đề

Everton khi đó cũng không có lực lượng mạnh nhất. Thậm chí vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, đội chủ sân Hill Dickinson đã bán hai tiền đạo mà không đưa về người thay thế.

Trong bối cảnh ấy, MU vẫn không cho thấy sự khẩn trương và quyết tâm cần thiết để bảo vệ lợi thế. Đội khách không hoàn toàn chủ động lùi sâu để giữ tỷ số, nhưng cách chơi quá thụ động sau bàn thắng của Mbeumo đã tạo điều kiện để Everton tiếp tục gây sức ép.

Thời điểm Everton gỡ hòa ở phút 83, bàn thắng mang đến cảm giác không quá bất ngờ. MU đã không thể hiện được ý chí cần thiết để duy trì quyền kiểm soát trận đấu.

Hàng công thiếu gắn kết, hàng thủ tiếp tục đáng lo

Trên hàng công, MU thi đấu rời rạc dù Marcus Rashford và Luke Shaw cố gắng tạo ra những tình huống nguy hiểm. Rashford là mối đe dọa rõ ràng nhất của đội khách trong trận đấu.

Phút 22, Rashford có pha xử lý tinh tế bên cánh trái. Anh khiến Merlin Rohl mất cảnh giác bằng pha chạm bóng đầu tiên, sau đó tăng tốc vượt qua hậu vệ Everton bằng pha xử lý thứ hai sát đường biên ngang. Đường chuyền căng của Rashford được Diogo Dalot bỏ bóng, đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho Matheus Cunha, nhưng tiền đạo người Brazil lại dứt điểm đưa bóng vọt xà.

Rashford sau đó phải rời sân khi trận đấu còn khoảng 20 phút do cảm thấy có vấn đề. Sự thay đổi này khiến MU càng thiếu động lực trong những pha tấn công còn lại.

Cunha và Mbeumo để mất bóng quá nhiều, Bruno Fernandes có một trận đấu dưới phong độ thường thấy, trong khi Youri Tielemans cũng không tạo được nhiều dấu ấn bên cạnh Kobbie Mainoo, người đã cố gắng thúc đẩy lối chơi của đội khách.

Carrick chưa thể giải quyết những tồn đọng ở cả khâu tấn công lẫn phòng thủ

Bàn thắng của Sesko vẫn không đủ để MU giữ chiến thắng

Luke Shaw, người phối hợp khá tốt với Rashford, đã có pha dâng lên bên cánh trái và thực hiện đường chuyền giúp Benjamin Sesko ghi bàn đưa Man Utd vượt lên một lần nữa.

Tuy nhiên, khả năng phối hợp giữa Rashford và Shaw cần được tái hiện ở nhiều khu vực khác của đội hình. HLV Michael Carrick thừa nhận đây là một trong những yếu tố mà MU đang cố gắng xây dựng.

Sau khi Sesko ghi bàn, :Quỷ đỏ" một lần nữa có cơ hội kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, khả năng quản lý thế trận của đội khách trong những phút cuối không tốt.

155 triệu bảng cho tuyến giữa nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết

MU đã chi 155 triệu bảng trong mùa hè để tái cấu trúc tuyến giữa, một phần nhằm giúp đội bóng kiểm soát các trận đấu tốt hơn. Tuy nhiên, những phút cuối tại Everton cho thấy các vấn đề cũ vẫn xuất hiện.

HLV Michael Carrick cho rằng khởi đầu mùa giải của đội bóng “không quá tệ”, đồng thời thừa nhận họ cần giải quyết một số vấn đề ở hàng phòng ngự. Sau 3 trận đấu đầu tiên, ngoài khoảng 30-40 phút thi đấu đầy sức sống trước Ipswich, chưa có quá nhiều điểm tích cực để MU có thể dựa vào.

Tuyến giữa MU chưa mang lại yên tâm dù đã đầu tư 150 triệu bảng

"Quỷ đỏ" hiện có 4 điểm sau 3 trận. Đội bóng sẽ trở lại Champions League lần đầu tiên sau 3 năm vào thứ năm, với trận đấu gặp Sabah FK của Azerbaijan tại Old Trafford. Sau đó, Man City sẽ đến làm khách của họ vào Chủ nhật.

Chiến thắng 2-0 trước Man City trong trận ra mắt trên cương vị HLV tạm quyền, bên cạnh trận thắng Arsenal 3-2 ở trận tiếp theo vẫn là những màn trình diễn nổi bật nhất trong triều đại nhà cầm quân người Anh tính đến thời điểm này.

Man City có thể là đối thủ đủ sức tạo ra cú hích để MU thay đổi cách chơi. Tuy nhiên, đội bóng của Carrick sẽ phải thể hiện tốt hơn đáng kể so với những gì đã trình diễn từ đầu mùa.