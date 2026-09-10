"Cơn cuồng phong" Barca càn quét châu Âu: 4/5 trận ghi 5 bàn, không đối thủ nào chặn được

"Mưa bàn thắng" tới ào ạt

5 trận, 22 bàn thắng, toàn thắng cả 5 trận. Đó là thành tích của Barcelona từ đầu mùa và con số đó đủ khiến cả thế giới bóng đá giật mình. Chưa bao giờ có đội bóng lại khởi đầu mùa giải với sức mạnh kinh hồn bạt vía như vậy trong thế kỷ này.

Barca đá 5 trận từ đầu mùa thì đã 4 trận ghi 5 bàn

Với chiến thắng 5-1 trước Feyenoord, Barca đã lần đầu tiên ghi ít nhất 22 bàn sau 5 trận đầu tiên của mùa giải mới kể từ năm 1950. Đó đã là một quá khứ xa xăm của CLB và thậm chí khi đó Barca khởi đầu tốt như vậy vẫn chẳng đoạt La Liga mà chỉ đoạt Cúp Tư lệnh (tên cũ khi đó của Cúp nhà Vua). Còn Barca hiện tại thể hiện bộ mặt của một đội bóng đủ sức cuốn phăng cả châu Âu chỉ bằng hàng tấn công.

5 trận thì tới 4 trận Barca đã ghi dược 5 bàn. Duy nhất Athletic Bilbao là không thua đậm hơn, thậm chí việc đội bóng của HLV Edin Terzic thua chỉ 2 bàn tại Nou Camp có thể được xem là một thành công. Giữ sạch lưới trước Barca là quá khó khi họ có một loạt nhân tố săn bàn cực kỳ đẳng cấp.

Dẫn đầu hàng công không ai khác chính là Raphinha với 8 bàn, kế đó là 5 bàn của Lamine Yamal, 4 bàn của Fermin Lopez, 2 bàn của tân binh Karim Adeyemi, 1 bàn của Pedri, và vừa đêm qua là bàn đầu tiên của Gabriel Jesus sau khi chuyển sang từ Arsenal.

Dấu ấn Raphinha

Fan Barca đang bắt đầu đặt cho HLV Hansi Flick biệt danh “Han5i Flick”, giống như fan Porto những năm 1990 đặt biệt danh “Bobby Five-0” cho Sir Bobby Robson vì đội rất hay thắng 5-0. Flick dĩ nhiên là kiến trúc sư của hàng công Barca và so với mùa trước, mùa này ông đã tạo thêm một bước tiến mới.

Gần như mọi tiền đạo vào tay Hansi Flick đều chơi như hùm như hổ

Ferran Torres chuyển sang PSG và fan Barca đã lo lắng việc CLB không có tiền đạo cắm đích thực từ lúc Lewandowski quyết định chia tay đội. Nhưng Flick có cơ hội đưa Raphinha vào đá trung phong và nó đã tạo ra một hiệu ứng tốt không ngờ: Raphinha quá hay ở vị trí tiền đạo ảo, anh có thể hoán đổi vị trí với tất cả các vị trí hàng công xung quanh.

Việc Barca có thêm Gordon, Adeyemi và một Fermin Lopez khỏe mạnh khiến hàng công Barca chơi cơ động mà không dựa dẫm vào chỉ 2-3 bài đánh. Và khi không có bóng, Raphinha trở thành vũ khí pressing tuyến đầu và Barca do đó có cả tá cơ hội chuyển trạng thái mỗi trận. Barca dĩ nhiên có hàng thủ và tuyến giữa cực mạnh dể làm bóng, nhưng ghi bàn nhiều đến vậy là phải nhờ sự biến hóa của các tiền đạo.

Thể lực vô biên, kỹ thuật mượt mà và cảm quan xử lý rất nhạy bén, Raphinha đang là một "của hiếm" khi có thể đá mọi vị trí trên hàng tấn công

Raphinha xem ra đã đẳng cấp cao từ lâu chứ không phải bây giờ ở Barca anh mới “hóa rồng”, fan Leeds United vẫn tôn sùng anh nhờ gần như một tay cứu đội khỏi xuống hạng trước khi ra đi. Barca ban đầu đã không biết dùng Raphinha vì Xavi cứ dí anh ra đá cánh, nhưng một Raphinha hoạt động toàn sân là một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất thế giới, ngang hàng Harry Kane.

Trước đây đã có sự hoài nghi rằng Hansi Flick thường chỉ hay mùa đầu ở một CLB, sau đó trượt dần. Thực tế Bayern Munich của ông vẫn ghi bàn tưng bừng sang mùa thứ 2 nhưng hàng thủ đi xuống. Còn ở Barca, hàng tấn công của đội sang mùa 3 có vẻ sẽ hay hơn cả 2 mùa trước, vấn đề còn lại chỉ là họ sẽ phòng thủ chắc ở mức độ nào để không phí hoài công sức của các tiền đạo.