3 "chìa khóa" giúp HLV Carrick vá điểm yếu chí mạng của MU

Hàng thủ MU mong manh dễ vỡ

Nhìn bề ngoài, Carrick đã giúp thành tích phòng ngự của MU được cải thiện. Sau khi để thủng lưới trung bình 1,50 bàn/trận dưới thời Erik Ten Hag và 1,29 bàn/trận dưới thời Ruben Amorim, con số này đã giảm xuống còn 1,15 bàn/trận trong 20 trận mà Carrick dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, đây vẫn là sự cải thiện tương đối nhỏ, trong khi những bằng chứng ở mùa giải này đang làm dấy lên lo ngại, khi Hull City, Ipswich Town và Everton đều xuyên thủng hàng phòng ngự MU để ghi 2 bàn trong 90 phút.

Carrick tỏ rõ sự thất vọng sau trận hòa của MU trước Everton

Hai bàn thua trước Everton tại sân Hill Dickinson hôm 6/9 đồng nghĩa MU đã để đối phương ghi 2 bàn trong cùng một trận ở một nửa số trận kể từ khi Carrick dẫn dắt. Dù vậy, “Quỷ đỏ” chỉ phải nhận 3 thất bại trong quãng thời gian này. Bên cạnh những bàn thua, MU cũng có 6 trận giữ sạch lưới. Điều đó khiến họ trở thành một đội bóng rất khó đoán.

Khi giữ sạch lưới hoặc chỉ để thủng lưới 1 lần, MU đã giành 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Khi để thủng lưới 2 bàn, họ vẫn thắng 5 trận và hòa 2 trận, bên cạnh 3 thất bại.

Thành tích như vậy khi thường xuyên để thủng lưới 2 bàn khó có thể được duy trì lâu dài. Carrick dường như cũng thừa nhận điều đó sau trận hòa trước Everton, khi cho rằng đội bóng của ông cần củng cố hàng phòng ngự nếu muốn tiến xa hơn trong mùa giải này.

“Rõ ràng có những điều chúng tôi cần cải thiện với tư cách một tập thể. Chúng tôi chắc chắn không thể phớt lờ điều đó. Chúng tôi cần để thủng lưới ít hơn để có cơ hội giành chiến thắng cao hơn, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này và tiếp tục cải thiện”, chiến lược gia người Anh chia sẻ.

Nếu xét kỹ, MU của Carrick đã thi đấu đáng khen khi vẫn tích lũy được số điểm hiện tại dù để thủng lưới 2 bàn trong rất nhiều trận. Tuy nhiên, việc ghi ít nhất 3 bàn trong những trận để thủng lưới 2 bàn không phải điều có thể duy trì ở 50% số trận.

MU đang tự làm khó mình với thành tích phòng ngự kém cỏi

Nhiệm vụ của Carrick lúc này là xác định nguyên nhân khiến tình trạng này tiếp diễn và tìm ra giải pháp. Trong các trận gặp Ipswich Town và Everton, ông sử dụng bộ tứ vệ được xem là mạnh nhất của mình gồm Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez và Luke Shaw.

Màn trình diễn phòng ngự của Martinez thiếu ổn định, dù khả năng phân phối bóng của anh vẫn rất xuất sắc, trong khi khả năng phòng ngự tập thể của MU chưa đạt yêu cầu. MU thi đấu thiếu tập trung ở tình huống Everton gỡ hòa 1-1 và tỏ ra mất tổ chức khi nhận bàn thua thứ hai.

MU để thủng lưới 2 bàn từ những quả tạt trong trận thua sốc Hull City và một lần nữa nhận bàn thua từ một tình huống triển khai ở khu vực biên trước Ipswich Town.

3 cái tên có thể giúp Carrick giải quyết điểm yếu chí mạng

Kobbie Mainoo và Youri Tielemans đã gây ấn tượng ở hàng tiền vệ, đặc biệt Mainoo thể hiện khả năng phòng ngự rất tốt trước Everton. Tuy nhiên, vẫn có 3 cầu thủ có thể giúp MU giải quyết những vấn đề nơi hàng phòng ngự.

MU có thể cải thện khả năng phòng thủ khi tân binh trị giá 70 triệu bảng Carlos Baleba hoàn toàn bình phục thể lực và trở lại, qua đó mang đến sự hiện diện giàu sức mạnh hơn ở khu vực giữa sân, đồng thời bao quát nhiều không gian hơn so với những đồng đội kém cơ động hơn ở hàng tiền vệ.

Baleba có thể giúp giải quyết những vấn đề phòng ngự của MU

Matthijs De Ligt cũng đang nỗ lực trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới và có thể mang đến một sự khác biệt ở vị trí trung vệ.

Leny Yoro đã được sử dụng chủ yếu ở vị trí hậu vệ phải từ đầu mùa, nhưng anh nhiều khả năng sẽ có cơ hội thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự trong trận MU gặp Sabah tại Champions League hoặc Brighton ở League Cup. Yoro cần tận dụng cơ hội đó, và trung vệ trẻ người Pháp có thể trở thành một giải pháp khác cho Carrick.

Giải pháp có thể không nằm nhiều ở việc thay đổi nhân sự mà ở việc cải thiện cấu trúc tổ chức thi đấu. Một trong những điểm nổi bật trong triều đại của Carrick cho đến nay là những tiến bộ đạt được trên sân tập tại Carrington.

Đó có thể một lần nữa là nơi mang đến lời giải. Trong đội ngũ ban huấn luyện của mình, Carrick có Jonny Evans và Jonathan Woodgate, hai cựu trung vệ từng thi đấu tại Premier League. Trao cho họ cơ hội phụ trách một số buổi tập về phòng ngự có thể giúp MU tạo ra sự cải thiện mà chính Carrick thừa nhận là yếu tố rất quan trọng.