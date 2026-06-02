Trực tiếp bóng đá Croatia - Bỉ: Màn tổng duyệt quan trọng (Giao hữu)

Giao Hữu | 23h, 2/6 | SVĐ Rujevica Croatia 0 - 0 Bỉ (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Croatia vs Bỉ Bỉ Điểm Livakovic Pongracic Vuskovic Gvardiol Stanisic Modric Pasalic Perisic Kramaric Baturina Budimir Điểm Courtois Castagne De Winter Theate De Cuyper Tielemans Witsel Saelemaekers De Bruyne Doku Fernandez Pardo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Croatia Croatia Bỉ Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Livakovic, Pongracic, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric, Baturina, Budimir Courtois, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Tielemans, Witsel, Saelemaekers, De Bruyne, Doku, Fernandez Pardo

Màn tổng duyệt quan trọng

Dù sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ tài năng và thường xuyên góp mặt ở các vòng đấu cuối của các giải đấu lớn, cả Croatia lẫn Bỉ vẫn chưa thể bước lên đỉnh thế giới. Croatia từng giành ngôi á quân World Cup 2018 và hạng ba World Cup 2022, trong khi Bỉ nhiều năm liền được xem là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu nhưng thành tích tốt nhất chỉ là vị trí thứ ba tại World Cup 2018.

Trận giao hữu trên sân Rujevica vì thế được xem là màn tổng duyệt quan trọng, giúp cả hai đội kiểm tra lực lượng, hoàn thiện lối chơi và tích lũy sự tự tin trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026.