Trực tiếp bóng đá U19 Thái Lan - U19 Brunei: Ra quân dễ thở (U19 Đông Nam Á)

16h, 2/6 | Teladan U19 Thái Lan 0 - 0 U19 Brunei (H1: 0-0) Thông tin trước trận U19 Thái Lan vs U19 Brunei U19 Brunei Điểm Kittipong Seksan Pongsakorn Thanakorn Phakhawat Nattapak Siradanai Thanawut Pitipong Caelan Jonah Điểm Jefri Hakeme Wafiq Danish Safwan Munawwar Khairil Danial Bazli Yazid Syafiq Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U19 Thái Lan U19 Thái Lan U19 Brunei Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Kittipong, Seksan, Pongsakorn, Thanakorn, Phakhawat, Nattapak, Siradanai, Thanawut, Pitipong, Caelan, Jonah Jefri, Hakeme, Wafiq, Danish, Safwan, Munawwar, Khairil, Danial, Bazli, Yazid, Syafiq

U19 Thái Lan nằm ở bảng B tại giải U19 Đông Nam Á 2026 và đối thủ chính của họ ở bảng này là U19 Malaysia. Do suất lọt thẳng vào bán kết chỉ dành cho đội đầu bảng (đội nhì phải so hiệu số với đội nhì của 2 bảng còn lại) nên 2 đội này sẽ cạnh tranh nhau khá quyết liệt, trong đó trận đối đầu trực tiếp sẽ diễn ra ở lượt cuối cùng.

U19 Thái Lan dù vậy sẽ có trận gặp U19 Brunei trước mắt. Đối thủ rất yếu nên đây được dự đoán không phải trận đấu có gì khó cho các cầu thủ Thái Lan, mục tiêu là họ sẽ thắng đậm bao nhiêu bàn để nắm lợi thế về chỉ số phụ.

