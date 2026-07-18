Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Myanmar: Chờ Tài Lộc sát cánh Xuân Son, Hoàng Hên
(19h, 18/7, giao hữu) ĐT Việt Nam sẽ có màn chạy đà cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cuip 2026.
Giao Hữu | 19h, 18/7 | SVĐ Thái Nguyên
Điểm
Lê Giang
Xuân Mạnh
Thành Chung
Việt Anh
Văn Hậu
Tiến Anh
Quang Hải
Hoàng Đức
Tài Lộc
Hoàng Hên
Xuân Son
Điểm
Pyae Phyo Aung
Thet Hein Soe
Nanda Kyaw
Aung Hlaing Win
Kyaw Min Oo
Lwin Moe Aung
Soe Moe Kyaw
Myat Kaung Khant
Aung Naing Win
Than Paing
Maung Maung Lwin
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Màn chạy đà cuối trước thềm AFF Cup
Chiều 17/7 tại Thái Nguyên, HLV Kim Sang Sik và đội trưởng Nguyễn Quang Hải tham dự buổi họp báo trước trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar, diễn ra lúc 19h ngày 18/7. Đây là trận đấu cuối cùng của nhà đương kim vô địch trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026.
HLV Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã trải qua bốn tuần chuẩn bị, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, với khối lượng lớn về chiến thuật, thể lực và tâm lý: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Trận đấu với Myanmar là cơ hội để các cầu thủ thể hiện tất cả những gì đã tập luyện, qua đó đạt điểm rơi tốt nhất trước giải đấu chính thức".
Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, mục tiêu lớn nhất ở trận đấu ngày 18/7 là kiểm chứng chất lượng chuyên môn sau quá trình tập luyện, đồng thời bảo toàn lực lượng. "Tôi mong không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Ban huấn luyện sẽ đánh giá những gì toàn đội đã làm được trong suốt bốn tuần để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng", ông Kim nói.
Chờ Tài Lộc sát cánh Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải
Nói về sơ đồ 3-4-3, HLV Kim Sang Sik cho biết ông vẫn chưa chốt bộ ba tấn công và sẽ lựa chọn nhân sự theo từng đối thủ: "Chúng tôi có thêm Nguyễn Tài Lộc sau khi hoàn tất nhập tịch, giúp hàng công mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hoàng Hên và nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Ban huấn luyện sẽ tìm ra tổ hợp phù hợp nhất cho từng trận".
ĐT Myanmar dùng dàn cầu thủ "thất nghiệp" đấu ĐT Việt Nam
Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên vào đêm 15/7 với lực lượng gồm 26 cầu thủ. Thành phần đội hình kết hợp nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cùng các tuyển thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại giải quốc nội cũng như các CLB ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia.
Đáng chú ý, trong số 26 cầu thủ của ĐT Myanmar lần sang Việt Nam lần này, có đến 4 người đang không thuộc biên chế bất cứ CLB nào là Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo và Than Paing. Những cầu thủ này vừa chia tay CLB chủ quản sau mùa giải 2025/2026 và chưa tìm được bến đỗ mới cho mùa bóng 2026/2027.
ĐT Myanmar sử dụng nhiều cầu thủ đang không thuộc biên chế bất cứ CLB nào để đối đầu ĐT Việt Nam trong trận giao hữu diễn ra ngày 18/7.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/07/2026 12:02 PM (GMT+7)