HLV Kim Sang Sik mơ World Cup cùng ĐT Việt Nam, sẵn sàng bảo vệ ngôi vương AFF Cup

🔹 Kim Sang Sik: "Myanmar là bài kiểm tra cuối cùng trước AFF Cup"

Chiều 17/7 tại Thái Nguyên, HLV Kim Sang Sik và đội trưởng Nguyễn Quang Hải tham dự buổi họp báo trước trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar, diễn ra lúc 19h ngày 18/7. Đây là trận đấu cuối cùng của nhà đương kim vô địch trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik và Quang Hải dự họp báo chiều ngày 17/7 tại Thái Nguyên.

HLV Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã trải qua bốn tuần chuẩn bị, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, với khối lượng lớn về chiến thuật, thể lực và tâm lý: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Trận đấu với Myanmar là cơ hội để các cầu thủ thể hiện tất cả những gì đã tập luyện, qua đó đạt điểm rơi tốt nhất trước giải đấu chính thức".

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, mục tiêu lớn nhất ở trận đấu ngày 18/7 là kiểm chứng chất lượng chuyên môn sau quá trình tập luyện, đồng thời bảo toàn lực lượng. "Tôi mong không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Ban huấn luyện sẽ đánh giá những gì toàn đội đã làm được trong suốt bốn tuần để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng", ông Kim nói.

🔹 Chưa chốt hàng công, thêm Tài Lộc là lợi thế lớn

Nói về sơ đồ 3-4-3, HLV Kim Sang Sik cho biết ông vẫn chưa chốt bộ ba tấn công và sẽ lựa chọn nhân sự theo từng đối thủ: "Chúng tôi có thêm Nguyễn Tài Lộc sau khi hoàn tất nhập tịch, giúp hàng công mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hoàng Hên và nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Ban huấn luyện sẽ tìm ra tổ hợp phù hợp nhất cho từng trận".

Thầy Kim mơ World Cup cùng ĐT Việt Nam.

🔹 Chưa nghĩ tới Thái Lan hay Indonesia

Dù nhiều đối thủ cạnh tranh được đánh giá chưa có sự chuẩn bị tốt trước thềm AFF Cup 2026, HLV Kim Sang Sik khẳng định đội tuyển Việt Nam không chủ quan: "Chúng tôi chỉ tập trung vượt qua vòng bảng trước. Sau đó mới tính đến các đối thủ tiếp theo. Kết quả chỉ đến nếu đội tuyển thể hiện được những gì đã chuẩn bị trên sân".

Đánh giá về Myanmar, ông cũng nhắc lại chiến thắng 5-0 cách đây hai năm nhưng cho rằng đối thủ hiện tại đã thay đổi đáng kể sau khi bổ nhiệm HLV mới: "Họ có HLV từng khẳng định năng lực ở K-League nên chắc chắn sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt".

🔹 Khát vọng World Cup và sức mạnh tập thể

Chia sẻ về World Cup 2026, HLV Kim Sang Sik cho biết toàn đội đã cùng theo dõi rất nhiều trận đấu trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc: "Mỗi khi xem World Cup, tôi đều nghĩ đến ngày đội tuyển Việt Nam có thể góp mặt ở sân chơi đó. Đó là niềm mơ ước rất lớn của chúng tôi".

Về lực lượng, ông Kim Sang Sik xác nhận Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh và Ngọc Bảo đang chấn thương, trong khi Gia Bảo đã được gọi bổ sung và hội quân cùng đội tuyển. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào mà luôn đề cao sức mạnh tập thể.

Đội trưởng Quang Hải trả lời họp báo.

🔹 Quang Hải: "Sẽ cống hiến để tri ân người hâm mộ"

Lần đầu thi đấu tại sân vận động Thái Nguyên, Nguyễn Quang Hải cho biết anh rất xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ: "Ngay từ khi đội đến khách sạn và sân tập, chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm rất lớn từ người dân Thái Nguyên. Hy vọng toàn đội sẽ có màn trình diễn thật tốt để đáp lại sự yêu mến đó".

Được trao băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam, Quang Hải khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành vai trò kết nối tập thể: "Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà ban huấn luyện giao. Tất cả anh em đều rất chuyên nghiệp, luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Điều quan trọng nhất là đội tuyển giành được kết quả tốt để bước vào AFF Cup với sự tự tin cao nhất".