Ông Kim Sang-sik và 3 'mũi tên vàng' trên hàng công tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ cực mạnh khi các mũi tên trên hàng công chơi ăn ý với nhau

Thái Lan không có đội hình mạnh nhất

Đây là 1 trong những tin vui với đội tuyển Việt Nam gần đây, khi đối thủ số 1 trong khu vực không thể mang đến ASEAN Cup 2026 đội hình mạnh nhất. Theo danh sách do FAT công bố, Voi chiến vắng hàng loạt tên tuổi lớn gồm cả Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, Nicholas Mickelson. Đây đều là những cái tên khiến bóng đá khu vực phải e ngại.

HLV Anthony Hudson đã phải thừa nhận khó khăn trong việc sàng lọc lực lượng do việc các CLB Thái Lan không chịu "nhả" những cầu thủ tốt nhất. Đội hình Thái Lan có 10 cầu thủ trên 30 tuổi, gồm cả những cựu binh như Sarach Yooyen đã 34 tuổi.

Thái Lan dự ASEAN Cup 2026 mà thiếu cả Chanathip Songkrasin và Theerathon.

Ngược lại, Thái Lan cũng đem đến ASEAN Cup nhiều cầu thủ trẻ, nổi bật là Seksan Ratree và tiền đạo Yotsakorn Burapha. Đây là 2 cầu thủ đã ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33 (Bangkok) hồi cuối năm ngoái.

Bên cạnh Thái Lan, các đối thủ lớn khác trong khu vực như Malaysia, Indonesia đều đang có vấn đề về lực lượng cũng như phong độ. Điều này càng tạo thêm thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu sắp tới.

Việt Nam: Lo hàng thủ, mừng hàng công

Để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch từ khá sớm từ nhân sự đến lịch tập huấn, thi đấu...Geovane Magno hoàn tất thủ tục nhập tịch kịp thời với tên mới Nguyễn Tài Lộc. Tiền đạo gốc Brazil được đánh giá là sự bổ sung hữu ích cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Nếu không kể Nguyễn Đình Bắc cả phong độ và khát vọng đều cực cao, trong tay HLV Kim Sang-sik còn sở hữu 2 mũi công khác cùng Nguyễn Tài Lộc hợp thành mũi "đinh ba vàng" có thể khiến bất kỳ đối thủ nào cũng e ngại. Đó là Nguyễn Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

Trong số này, Nguyễn Xuân Son từng gây lo lắng khi thể hiện phong độ thiếu ổn định sau chấn thương. Tuy nhiên, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đem lại tín hiệu tốt của tiền đạo Thép Xanh Nam Định với HLV Kim Sang-sik khi anh ghi bàn liên tiếp 2 trận giao hữu, di chuyển thanh thoát với nền tảng thể lực sung mãn.

Điểm đặc biệt, bộ 3 nói trên có phong cách thi đấu và khả năng khác nhau nhưng đều giỏi chớp thời cơ. Xuân Son ở thời điểm đỉnh cao phong độ được ví như "máy săn bàn" với tốc độ, sức mạnh tì đè, phạm vi hoạt động rộng luôn khiến các hậu vệ phải vất vả theo kèm. Nguyễn Tài Lộc sở hữu chân trái ma thuật, có thể đá cả trung phong và cánh. Nguyễn Hoàng Hên cả về tư duy chiến thuật, thể lực cũng như kỹ thuật chơi bóng.

Có chút lo lắng với đội tuyển Việt Nam khi mới đây trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh phải chia tay vì chấn thương. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam theo giới chuyên môn, không thực sự vững chắc nếu so với thời HLV Park Hang-seo. Mặc dù vậy, tuyến tiền vệ mạnh được chờ đợi sẽ là điểm tựa giúp giảm sức ép cho hệ thống phòng thủ.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú cho biết VFF luôn bám sát hoạt động và kế hoạch chuyên môn của đội tuyển Việt Nam nhằm hỗ trợ tối đa khi cần thiết để HLV Kim Sang-sik hoàn thành nhiệm vụ.

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