ĐT Myanmar dùng dàn cầu thủ "thất nghiệp" đấu ĐT Việt Nam

Ngày 18/7, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu với ĐT Myanmar trên sân Thái Nguyên. Đây là trận đấu được xem như "tổng duyệt" của 2 đội trước khi bước vào AFF ASEAN Cup 2026.

Ảnh: MFF.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên vào đêm 15/7 với lực lượng gồm 26 cầu thủ. Thành phần đội hình kết hợp nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cùng các tuyển thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại giải quốc nội cũng như các CLB ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Đáng chú ý, trong số 26 cầu thủ của ĐT Myanmar lần sang Việt Nam lần này, có đến 4 người đang không thuộc biên chế bất cứ CLB nào là Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo và Than Paing. Những cầu thủ này vừa chia tay CLB chủ quản sau mùa giải 2025/2026 và chưa tìm được bến đỗ mới cho mùa bóng 2026/2027.

Dù đang tạm thời "thất nghiệp" nhưng Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo và Than Paing vẫn là những nhân tố quan trọng, đã thể hiện được năng lực trong màu áo ĐT Myanmar suốt những năm qua.

Trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h ngày 18/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Danh sách cụ thể 26 cầu thủ của ĐT Myanmar. (Ảnh: MFF).