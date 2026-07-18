Mỹ nhân WWE công khai "người tình trong mộng", sẵn sàng trút bỏ xiêm y

Nữ đô vật gợi cảm bậc nhất thế giới Nikki Bella vừa khiến người hâm mộ một phen xôn xao khi thẳng thắn tiết lộ danh tính người đàn ông có thể khiến cô sẵn sàng "đánh đổi" tất cả.

Bella, cựu siêu sao 42 tuổi của làng vật biểu diễn thế giới (WWE Hall of Fame), vừa trở thành tâm điểm chú ý sau những phát biểu đầy táo bạo trong chương trình phát thanh The Nikki & Brie Show của mình. Tại đây, cô đã trực tiếp lên tiếng về đoạn clip gây bão mạng xã hội với tuyên bố gây sốc: Sẵn sàng "mạo hiểm tất cả" và có hành động nhạy cảm "trút bỏ xiêm y" vì một người đàn ông.

Nikki Bella tiết lộ "người tình trong mộng" gây bất ngờ

Danh tính "người tình trong mộng" gây ngỡ ngàng

Trái với mọi suy đoán của truyền thông về một chuyện tình lãng mạn mới ngoài đời thực, "người đàn ông" chiếm trọn trái tim của mỹ nhân WWE lại là một nhân vật hoàn toàn hư cấu: Batman (Người Dơi).

Khi nghe lại đoạn clip cũ ghi lại chính phát ngôn đầy ngẫu hứng của mình, Bella không hề né tránh mà còn hào hứng khẳng định lại tình cảm đặc biệt dành cho chàng siêu anh hùng của thành phố Gotham. Cô cho biết bản thân bị thu hút mạnh mẽ bởi vẻ ngoài phong trần, sự bí ẩn và hình tượng nam tính đầy sức hút của nhân vật này.

Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi 42

Động thái "tỏ tình" hài hước với Batman diễn ra trong bối cảnh đời tư của Bella đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trước đây, cô từng trải qua những mối tình tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí, nổi bật nhất là cuộc tình kéo dài nhiều năm với huyền thoại WWE John Cena, và cuộc hôn nhân sau đó với vũ công Artem Chigvintsev.

Mỹ nhân WWE gây sốt với lời tỏ tình dành cho Batman

Hiện tại, ở tuổi 42, Bella khẳng định cô đang hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Nữ đô vật nóng bỏng cho biết cô không hề vội vã bước vào một mối quan hệ mới, mà ngược lại, đang rất tận hưởng sự tự do cũng như những tin đồn vây quanh mình.

Lời thú nhận vui vẻ của cô dập tắt các tin đồn hẹn hò thất thiệt mà và mang lại tiếng cười cho người hâm mộ, chứng minh sức hút chưa bao giờ giảm sút của một trong những "nữ hoàng" quyến rũ nhất lịch sử WWE.