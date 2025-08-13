Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tuyển nữ Việt Nam nhận hung tin sau trận thắng Thái Lan

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - HLV Mai Đức Chung chia sẻ, chấn thương của Dương Thị Vân sẽ khiến tiền vệ này ngồi ngoài 2-3 tuần. Điều đó có nghĩa cô sẽ không kịp trở lại ở giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025.

Tuyển nữ Việt Nam nhận hung tin sau trận thắng Thái Lan - 1

Trong buổi họp báo sau trận thắng Thái Lan, HLV Mai Đức Chung nói: “Về tình hình chấn thương, Dương Thị Vân chấn thương dây chằng đầu gối từ trận trước, và Thanh Nhã cũng gặp vấn đề tương tự. Dương Thị Vân đã được đưa đi khám tại bệnh viện. Các bác sĩ khuyến cáo cô ấy nên nghỉ từ 2 đến 3 tuần. Chắc chắn Vân không thể tiếp tục thi đấu ở giải này. Nhưng Hải Linh đã thay thế tròn vai. Việc sử dụng các cầu thủ phụ thuộc vào thời điểm và tình trạng sức khỏe của họ".

Trước trận đấu, NHM đã thấy Dương Thị Vân ngồi trên khán đài với chiếc đầu gối được băng bó kín. Cô bị chấn thương ở trận thắng Indonesia hôm 9/8. Trước Thái Lan, tiền vệ 31 tuổi này không ra sân nhưng vị trí của Vân đã được đàn em Hải Linh quán xuyến rất tốt. Tiền vệ 24 tuổi cơ động, nhanh nhẹn thường xuyên pressing rát khiến Thái Lan không thể tấn công.

Tuyển nữ Việt Nam nhận hung tin sau trận thắng Thái Lan - 2

Tuyến tiền vệ và hậu vệ của Việt Nam đã chơi rất tốt

Như Hải Linh, các học trò khác của HLV Mai Đức Chung cũng thể hiện rất tốt, áp đảo đối thủ toàn diện. Cả trận, Thái Lan chỉ 1 lần đưa bóng đi trúng đích, hầu như không tạo ra được bất cứ cơ hội ăn bàn rõ ràng nào. Trong khi đó, họ liên tiếp phải oằn mình chống đỡ những pha tấn công đa dạng từ Việt Nam. Có lẽ nếu chỉn chu hơn, các cầu thủ áo đỏ đã ghi nhiều hơn 1 bàn.

Sau trận, các tuyển thủ Việt Nam đã nhận về lời khen từ ông thầy: “Hôm nay, tôi không có gì để chê trách các cầu thủ. Tôi chỉ nhắc nhở một vài tình huống xử lý cá nhân chưa như mong muốn. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự chặt chẽ, các hậu vệ thi đấu kín kẽ, khiến Thái Lan không thể phát huy sức mạnh như 2 trận trước.

Hôm nay, Huỳnh Như tiếp tục không ghi bàn, nhưng tôi sử dụng cầu thủ này đá chính vì mục đích cụ thể. Tôi kéo Huỳnh Như xuống chơi thấp hơn Bích Thùy. Thùy có tốc độ và sức mạnh nên khi đảm nhận vị trí tiền đạo cắm sẽ phát huy khả năng càn lướt. Trong khi đó, dù không còn trẻ, song Huỳnh Như vẫn thể hiện kinh nghiệm và khả năng kiến tạo vượt trội".

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

