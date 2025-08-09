Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Chốt vé bán kết (ASEAN Cup)

19h30, 9/8 | Lạch Tray Nữ Indonesia 0 - 0 Nữ Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam Nữ Việt Nam Điểm Masykuroh Aulia Rumbewas Riski Binsbarek Nurrohmah Silfianus Viandrisa Octavian Awi Warps Điểm Kim Thanh Diễm My Chương Thị Kiều Thu Thương Trần Thị Duyên Thái Thị Thảo Dương Thị Vân Vạn Sự Bích Thùy Nguyễn Thị Vạn Hải Yến Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Indonesia Nữ Indonesia Nữ Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Thương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Vạn Sự, Bích Thùy, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến

🏁 Thắng để bảo đảm vé bán kết

ĐT nữ Việt Nam sau khi vượt qua Campuchia 6-0 chỉ còn cách 1 chiến thắng nữa để bảo đảm vé vượt qua vòng bảng. Đánh bại Indonesia với bất cứ tỷ số nào cũng sẽ giúp ĐT Việt Nam hoàn thành mục tiêu.

Nhưng một chiến thắng thật đậm đà sẽ càng tốt hơn, bởi ở lượt cuối sẽ là cuộc đại chiến Việt Nam - Thái Lan. Đội có hiệu số tốt hơn sau lượt 2 sẽ tạm đứng đầu bảng A và có lợi thể chỉ cần hòa lượt cuối để giành ngôi nhất bảng.

🥀 Indonesia khó có cửa "sống sót"

Indonesia đã thua đậm 0-7 trước Thái Lan ở trận đầu tiên và họ vốn không được xem là đủ mạnh để thách thức được ĐT Việt Nam. Hồi năm 2019, ĐT Việt Nam đã thắng đậm 6-0 trước Indonesia cũng ở giải vô địch Đông Nam Á.

