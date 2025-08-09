Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Chốt vé bán kết (ASEAN Cup)
(19h30, 9/8, bảng A giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025) ĐT Việt Nam chỉ cách vé bán kết 1 chiến thắng nữa, nhưng sẽ cần thắng đậm để có ưu thế trước khi đấu Thái Lan.
19h30, 9/8 | Lạch Tray
Masykuroh
Aulia
Rumbewas
Riski
Binsbarek
Nurrohmah
Silfianus
Viandrisa
Octavian
Awi
Warps
Kim Thanh
Diễm My
Chương Thị Kiều
Thu Thương
Trần Thị Duyên
Thái Thị Thảo
Dương Thị Vân
Vạn Sự
Bích Thùy
Nguyễn Thị Vạn
Hải Yến
🏁 Thắng để bảo đảm vé bán kết
ĐT nữ Việt Nam sau khi vượt qua Campuchia 6-0 chỉ còn cách 1 chiến thắng nữa để bảo đảm vé vượt qua vòng bảng. Đánh bại Indonesia với bất cứ tỷ số nào cũng sẽ giúp ĐT Việt Nam hoàn thành mục tiêu.
Nhưng một chiến thắng thật đậm đà sẽ càng tốt hơn, bởi ở lượt cuối sẽ là cuộc đại chiến Việt Nam - Thái Lan. Đội có hiệu số tốt hơn sau lượt 2 sẽ tạm đứng đầu bảng A và có lợi thể chỉ cần hòa lượt cuối để giành ngôi nhất bảng.
🥀 Indonesia khó có cửa "sống sót"
Indonesia đã thua đậm 0-7 trước Thái Lan ở trận đầu tiên và họ vốn không được xem là đủ mạnh để thách thức được ĐT Việt Nam. Hồi năm 2019, ĐT Việt Nam đã thắng đậm 6-0 trước Indonesia cũng ở giải vô địch Đông Nam Á.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/08/2025 12:09 PM (GMT+7)