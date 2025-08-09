Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Chốt vé bán kết (ASEAN Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Chốt vé bán kết (ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển nữ Việt Nam Bóng đá Indonesia

(19h30, 9/8, bảng A giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025) ĐT Việt Nam chỉ cách vé bán kết 1 chiến thắng nữa, nhưng sẽ cần thắng đậm để có ưu thế trước khi đấu Thái Lan.

19h30, 9/8 | Lạch Tray

Nữ Indonesia
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Chốt vé bán kết (ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Chốt vé bán kết (ASEAN Cup) - 1
Nữ Việt Nam
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Chốt vé bán kết (ASEAN Cup) - 1
Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Chốt vé bán kết (ASEAN Cup) - 1
Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Thương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Vạn Sự, Bích Thùy, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến

🏁 Thắng để bảo đảm vé bán kết

ĐT nữ Việt Nam sau khi vượt qua Campuchia 6-0 chỉ còn cách 1 chiến thắng nữa để bảo đảm vé vượt qua vòng bảng. Đánh bại Indonesia với bất cứ tỷ số nào cũng sẽ giúp ĐT Việt Nam hoàn thành mục tiêu.

Nhưng một chiến thắng thật đậm đà sẽ càng tốt hơn, bởi ở lượt cuối sẽ là cuộc đại chiến Việt Nam - Thái Lan. Đội có hiệu số tốt hơn sau lượt 2 sẽ tạm đứng đầu bảng A và có lợi thể chỉ cần hòa lượt cuối để giành ngôi nhất bảng.

🥀 Indonesia khó có cửa "sống sót"

Indonesia đã thua đậm 0-7 trước Thái Lan ở trận đầu tiên và họ vốn không được xem là đủ mạnh để thách thức được ĐT Việt Nam. Hồi năm 2019, ĐT Việt Nam đã thắng đậm 6-0 trước Indonesia cũng ở giải vô địch Đông Nam Á. 

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Chốt vé bán kết (ASEAN Cup) - 1

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2025 12:09 PM (GMT+7)
