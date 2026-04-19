Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Sunderland: Thời cơ xây chắc top 4 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 19/4 | SVĐ Villa Park Aston Villa 0 - 0 Sunderland (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs Sunderland Sunderland Điểm Martinez Cash Konsa Torres Maatsen Onana Tielemans McGinn Rogers Buendia Watkins Điểm Roefs Mukiele O'Nien Alderete Mandava Xhaka Sadiki Rigg Diarra Le Fee Brobbey Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa Sunderland Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Onana, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins Roefs, Mukiele, O'Nien, Alderete, Mandava, Xhaka, Sadiki, Rigg, Diarra, Le Fee, Brobbey

Hiện tại, Aston Villa đang xếp thứ 4 Ngoại hạng Anh (55 điểm/32 trận), hơn 2 đội xếp sau là Liverpool, Chelsea lần lượt 3 và 7 điểm. Đáng chú ý, Chelsea vừa thua MU 0-1, còn Liverpool chuẩn bị bước vào trận derby Merseyside "lành ít dữ nhiều" gặp Everton.

Trước tình cảnh đó, chiến thắng trước Sunderland - đội xếp hạng 11 - không chỉ giúp thầy trò HLV Unai Emery tiếp tục bám đuổi đội xếp trên MU, mà còn có cơ hội giữ chắc top 4 cũng như bứt phá trên hành trình cạnh tranh tấm vé dự Champions League.