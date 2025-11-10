Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Cuộc so tài cân não (V-League)
(19h15, 10/11, Vòng 11 V-League) Cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Hà Tĩnh tại Hàng Đẫy được dự báo căng như dây đàn khi đội chủ nhà vượt trội lực lượng, còn đội khách lại nổi tiếng lì lợm và biết cách gây bất ngờ.
V-League | 19h15, 10/11 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Đình Trọng
Hugo Gomes
Pendant Quang Vinh
Minh Phúc
Quang Hải
Stefan Ingo
Thành Long
Đình Bắc
Văn Đức
Alan
Điểm
Thanh Tùng
Viết Triều
Văn Hạnh
Helerson
Sỹ Hoàng
Tấn Tài
Trọng Hoàng
Onoja
Lê Viktor
Trung Nguyên
Atshimene
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trận đấu muộn nhất vòng 11 trên sân Hàng Đẫy hứa hẹn nóng từng phút khi Công An Hà Nội (CAHN) chạm trán Hà Tĩnh - cuộc đối đầu giữa ứng viên vô địch đang duy trì sự ổn định và đội bóng luôn biết cách gây khó cho các “ông lớn”.
Với phong độ ổn định, CAHN được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Hà Tĩnh không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Nhiều mùa giải qua, Hà Tĩnh luôn chơi rất khó chịu mỗi khi bị xếp cửa dưới. Dưới thời HLV Alexandre Polking, Công An Hà Nội có 20 điểm, đứng thứ 2 bảng xếp hạng và sở hữu chuỗi 8 trận bất bại.
Họ cũng là một trong những đội hiếm hoi cân bằng tốt giữa công và thủ: ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần. Khoảng cách 7 điểm với Ninh Bình không quá đáng lo, bởi CAHN còn tới 3 trận chưa đá do lịch thi đấu quốc tế. Hà Tĩnh bất bại trong 2 lần gần nhất chạm trán CAHN, một lời nhắc nhở không thể xem thường cho thầy trò Polking.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Ông Vũ Tiến Thành gây chú ý với pha ăn mừng cực lạ, sau khi trung vệ Đinh Quang Kiệt ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL ở trận tiếp đón Thanh Hóa chiều 9/11.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/11/2025 12:20 PM (GMT+7)