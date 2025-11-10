Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Cuộc so tài cân não (V-League)

V-League | 19h15, 10/11 | SVĐ Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Hà Tĩnh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh Điểm Nguyễn Filip Đình Trọng Hugo Gomes Pendant Quang Vinh Minh Phúc Quang Hải Stefan Ingo Thành Long Đình Bắc Văn Đức Alan Điểm Thanh Tùng Viết Triều Văn Hạnh Helerson Sỹ Hoàng Tấn Tài Trọng Hoàng Onoja Lê Viktor Trung Nguyên Atshimene Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Hà Tĩnh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Quang Hải, Stefan Ingo, Thành Long, Đình Bắc, Văn Đức, Alan Thanh Tùng, Viết Triều, Văn Hạnh, Helerson, Sỹ Hoàng, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Onoja, Lê Viktor, Trung Nguyên, Atshimene

Trận đấu muộn nhất vòng 11 trên sân Hàng Đẫy hứa hẹn nóng từng phút khi Công An Hà Nội (CAHN) chạm trán Hà Tĩnh - cuộc đối đầu giữa ứng viên vô địch đang duy trì sự ổn định và đội bóng luôn biết cách gây khó cho các “ông lớn”.

Với phong độ ổn định, CAHN được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Hà Tĩnh không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Nhiều mùa giải qua, Hà Tĩnh luôn chơi rất khó chịu mỗi khi bị xếp cửa dưới. Dưới thời HLV Alexandre Polking, Công An Hà Nội có 20 điểm, đứng thứ 2 bảng xếp hạng và sở hữu chuỗi 8 trận bất bại.

Họ cũng là một trong những đội hiếm hoi cân bằng tốt giữa công và thủ: ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần. Khoảng cách 7 điểm với Ninh Bình không quá đáng lo, bởi CAHN còn tới 3 trận chưa đá do lịch thi đấu quốc tế. Hà Tĩnh bất bại trong 2 lần gần nhất chạm trán CAHN, một lời nhắc nhở không thể xem thường cho thầy trò Polking.

