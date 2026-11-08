Ngược dòng lịch sử: MU thời Sir Alex Ferguson 11 vòng không thắng đã thoát hiểm thế nào?

Michael Carrick đang như người đi trên dây. MU đã không thắng 9 trận liên tiếp trước khi đánh bại AS Roma ở cúp C1, thất bại mới nhất ở Ngoại hạng Anh trước Chelsea khiến đội bóng này rơi xuống khu vực đua trụ hạng,

Michael Carrick đang có khởi đầu cùng MU tệ nhất kể từ thời Ferguson

Chuỗi 9 trận không thắng gần nhất của MU xảy ra dưới thời của, không phải ai khác, Sir Alex Ferguson. Một thời gian dài trước khi Fergie trở thành người bất khả xâm phạm tại Old Trafford, ghế nóng của ông đứng trước khả năng bị lật không ít lần và chuỗi trận mùa 1989/90 chính là chuỗi trận đã gần làm được điều đó.

Ferguson thậm chí đã trải qua tận 11 vòng liên tiếp ở mùa giải đó không kiếm nổi một trận thắng. Fergie đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đó như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi ngược về mùa giải 1989/90, mùa giải suýt khiến Ferguson văng khỏi Old Trafford.

Áp lực của Fergie

7 điểm sau 9 vòng, đó là MU của 2026/27 và đó cũng chính là khởi đầu của MU 1989/90. Nhưng khác với MU 2025/26 đã về đích ở nhóm dự Cúp C1, MU mùa 1988/89 chỉ xếp thứ 11 và đây là sự thụt lùi đáng sợ sau khi họ về nhì sau Liverpool trước đó 1 mùa. Đây là lần đầu tiên áp lực gia tăng cho chiếc ghế của Ferguson tại Old Trafford.

Mike Phelan, Neil Webb trong ngày ra mắt MU với HLV Ferguson

Mùa hè 1989 chứng kiến Fergie được chủ tịch Martin Edwards cấp rất nhiều tiền để đưa về Neil Webb, Mike Phelan, Gary Pallister, Paul Ince và Danny Wallace. Ferguson dù vậy cho ra đi Paul McGrath, sau này là một trong những trung vệ hay nhất Premier League thập kỷ 1990, và Norman Whiteside, một cựu thần đồng đã bị chấn thương bào mòn và mắc chứng nghiện rượu.

Sau nhiều năm gia đình nhà Edwards sở hữu CLB, doanh nhân Michael Knighton đã hỏi mua MU và đạt được thỏa thuận với mức giá 20 triệu bảng. MU khởi đầu mùa giải một cách không thể tưng bừng hơn: Đánh bại đương kim vô địch Arsenal 4-1 tại Old Trafford, tân binh Webb “mở hàng” cho CLB mới với một cú sút xa trái phá.

Trước trận, Knighton đã ra mắt sân Old Trafford và thậm chí ghi một bàn thắng tượng trưng, như một sự đánh dấu cho khởi đầu mới tươi sáng cho CLB. Nhưng Knighton rốt cuộc không đủ tiền và thương vụ sụp đổ, còn mùa giải của MU nhanh chóng “đổ đèo”.

Cú đổ đèo đáng sợ

MU 4 trận tiếp theo hòa 1 thua 3. Pallister bị thẻ đỏ ở trận thua 0-2 trước Derby County, sau đó phạm lỗi dẫn tới trận thua Norwich tại Old Trafford. Cũng ở trận thua Norwich, đội trưởng Bryan Robson tập tễnh rời sân, MU thua 0-2 còn Webb sau đó lên tuyển, bị chấn thương nặng khi mùa giải chưa đá được 1 tháng tròn, và nghỉ sang tận tháng 3 năm sau.

MU phải tới vòng 6 mới cắt chuỗi không thắng khi hạ đẹp Millwall 5-1. Trận tiếp theo: derby Manchester, trước một Man City vừa lên hạng và chỉ thắng 1/6 vòng đầu. Kết quả: Man City thắng 5-1, với màn trình diễn thảm họa của Pallister. Bất ngờ thay chỉ vài ngay sau trận derby, Ferguson gia hạn 3 năm với MU.

Sau một vài trận đấu có kết quả tương đối tích cực, MU sa lầy trở lại vào đầu tháng 11/1989. Họ văng khỏi League Cup vứi tỷ số 0-3 trước Tottenham tại Old Trafford và sau đó thua tiếp trên sân nhà 0-2 dưới tay Charlton, lúc này “Quỷ Đỏ” đã rơi xuống thứ 13.

Ánh sáng cuối hầm

Những gì tồi nhất của MU ở mùa 1989/90 vẫn chưa đến ở loạt trận đầu mùa đó. MU thắng 2 vòng tiếp theo sau trận thua Charlton, nhưng sau đó là 11 vòng liên tiếp không thắng bất cứ trận nào: 6 hòa & 5 thua, bắt đầu từ cuối tháng 11/1989 đến tận giữa tháng 2/1990.

Chuỗi trận bắt đầu khi họ bị chia điểm tại Old Trafford bởi một Chelsea vừa lên hạng, thua liên tiếp trước Arsenal, Crystal Palace và Tottenham. Sau màn cầm chân Liverpool 0-0 oanh liệt ở Anfield, MU đến Villa Park và bị nã 3 bàn không gỡ. Ở thời điểm họ thắng Millwall hồi tháng 2/1990 để cắt chuỗi trận tồi tệ, MU đã rơi xuống thứ 16.

“Quỷ Đỏ” chỉ thắng 1/5 vòng kế tiếp, nhưng có một chuỗi thắng 4 trận liên tiếp ở giai đoạn giao điểm giữa tháng 3 và tháng 4/1990 để leo lên thứ 13, và đó cũng là vị trí MU về đích dù 4 vòng cuối họ chỉ thắng 1. Sự tập trung của MU khi đó đã đổ dồn vào FA Cup, giải đấu rốt cuộc đã cứu Ferguson khi mang lại cho ông danh hiệu đầu tay.

Khó khăn bủa vây

Chấn thương ảnh hưởng nặng đến sự ổn định của MU khi Bryan Robson và Neil Webb, hai nhân tố chủ lực của tuyến giữa, đều vắng mặt, người thì vắng dài hạn (Webb) và người thì trận nghỉ trận đá (Robson).

Sự vắng mặt của Webb rất đáng kể: Ông bị chấn thương gối và nghỉ trong 7 tháng ròng. Khi Webb trở lại, MU thắng 4 vòng liên tiếp, chuỗi thắng dài nhất mùa, để ngoi lên khu vực an toàn. Webb đặc biệt then chốt trong chiến dịch FA Cup: ông ghi 1 bàn và 3 kiến tạo trong 4 trận ở vòng bán kết & chung kết, trong đó có pha kiến tạo cho Lee Martin ghi bàn mang lại chiếc cúp.

Robson, Webb và Ferguson trong trận chung kết FA Cup 1990

Nhưng Ferguson cũng mắc sai lầm của riêng mình. Tân binh Danny Wallace được chọn đá cánh trái do có kinh nghiệm nhưng khá thất vọng, dù Fergie đã có Lee Sharpe, người mùa trước lọt vào danh sách đề cử giải Cầu thủ trẻ hay nhất PFA ở tuổi 18. Phải sang mùa 1990/91 Ferguson mới tin vào Sharpe (và được đền đáp với Cúp C2).

Ở hàng thủ, tân binh Pallister đầu mùa chơi khá chệch choạc, nhưng dần tiến bộ và cùng Steve Bruce tạo thành cặp trung vệ thép sau đó chinh phục nhiều danh hiệu cho MU trong gần 1 thập kỷ. Pallister thậm chí cuối mùa 1989/90 còn đoạt giải Cầu thủ MU hay nhất mùa, ông dần được biết đến với khả năng ghi một số bàn thắng rất quan trọng.

Chốt chặn cuối cùng

Nhưng dù Bruce và Pallister hay tới đâu, họ cũng không thể đỡ được nếu thủ môn bắt dở. Jim Leighton là trò ruột của Ferguson tại Aberdeen và ngay sau khi về MU năm 1988 đã chiếm vị trí bắt chính, giữ sạch lưới 14 trận và chỉ đúng 1 trận lọt lưới hơn 1 bàn trong toàn bộ mùa 1988/89. MU tấn công mùa đó khá dở nên về thứ 11, nhưng nhờ Leighton và hàng thủ mà họ không rơi sâu hơn.

Mọi thứ đi xuống ở mùa thứ 2, dù Pallister là tội đồ chính nhưng Leighton cũng mắc ít nhất 2 lỗi trong 5 bàn thua ở trận derby Manchester. Phong độ của Leighton bắt đầu sa sút và sự kiên nhẫn của Ferguson chạm giới hạn vào tháng 3/1990, khi ông hỏi mượn Les Sealey từ Luton Town.

Jim Leighton tụt phong độ đáng sợ mùa 1989/90 và trở thành vấn đề nghiêm trọng cho MU

Sự có mặt của Sealey như ngọn lửa đốt dưới ghế của Leighton, khiến thủ môn này giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp ở giải VĐQG và MU thắng cả 2 trận. Nhưng tại bán kết FA Cup, Leighton lọt 3 bàn trước Oldham và tiếp tục lọt bàn nữa khi MU thắng 2-1 ở trận đá lại. Ferguson cuối cùng cũng gạt Leighton để Sealey vào bắt, và MU thắng liên tiếp 2 vòng Sealey bắt chính.

Fergie vẫn cố cho Leighton cơ hội chuộc lỗi, nhưng Leighton vào bắt là MU thua 1-2 trước Tottenham và thua 0-4 trước Nottingham Forest. Ferguson lúc này thậm chí cho thủ môn trẻ Mark Bosnich mới 18 tuổi ra mắt (fan MU lâu năm chắc chắn biết Bosnich là ai), và thủ môn người Australia chơi hay khi MU hòa Wimbledon không bàn thắng.

3 thủ môn của MU mùa 1989/90 Thủ môn Số trận Số bàn thua Giữ sạch lưới Jim Leighton 45 60 13 Les Sealey 3 1 2 Mark Bosnich 1 0 1

Ferguson cho Leighton một cơ hội cuối: Chung kết FA Cup. Kết quả: Crystal Palace nã 3 bàn vào lưới MU, nhưng Robson và Hughes cũng ghi bàn và hai đội hòa 3-3 sau 120 phút. Trong trận đá lại 5 ngày sau, Ferguson thay duy nhất một vị trí trong đội hình là thủ môn, và Les Sealey tung 3 pha cứu thua để MU thắng 1-0.

Vận may lớn cho "Quỷ đỏ" và Sir Alex

Ferguson ngày nay là một thiên tài của làng HLV, nhưng mùa 1989/90 đã suýt khiến lịch sử đi theo hướng khác. Dù đội hình MU gặp tổn thất do chấn thương, tài dùng người của Fergie vẫn chưa tới cái tầm của chính ông sau này, và vấn đề thủ môn là nhức nhối nhất.

Rất may mắn cho Ferguson, chủ tịch Martin Edwards tin tuyệt đối vào ông bất chấp rất nhiều tin đồn sa thải. Kế nghiệp cha mình Louis ở CLB, Martin khi đó là một gương mặt trẻ và nhiều tham vọng cũng như nhiều ý tưởng mới để phát triển CLB. Martin coi Ferguson là gương mặt xứng đáng nhất để dẫn dắt MU và ông chủ tịch gần như đánh cược danh tiếng của mình vào Fergie.

Việc Ferguson được gia hạn hợp đồng chỉ vài ngày sau trận derby Manchester thảm họa là một ví dụ. Chưa hết, Ferguson sau này mới biết rằng nếu Martin Edwards bán MU cho Michael Knighton, Knighton có lẽ đã đuổi Ferguson đi để thay bằng Bobby Robson sau khi Robson kết thúc công việc ở ĐT Anh. Vụ Knighton mua MU sập và nhờ đó Fergie đã tiếp tục được Martin Edwards bảo trợ.

Alex Ferguson & Martin Edwards

Mùa giải đó dạy cho Ferguson 2 bài học đắt giá: 1) Phải tàn nhẫn với những cầu thủ không đạt yêu cầu; 2) Thủ môn phải luôn chắc chắn. Cả 2 bài học đó đã được ông kết hợp: Sealey bắt chính và giúp MU về thứ 6 mùa 1990/91 lẫn vô địch Cúp C2 và Á quân League Cup, nhưng MU chỉ mời Sealey gia hạn 1 năm và khi Sealey từ chối để chuyển sang Aston Villa, MU đón về Peter Schmeichel sau chức vô địch EURO của Đan Mạch.

Nhưng số Ferguson quá đỏ vì có một ông chủ tịch kiên nhẫn. Nếu là một người khác, ông có lẽ đã không có điều kiện để sửa sai.

Vậy Michael Carrick sẽ có vận may nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng 2026? Thậm chí với MU, họ sẽ có vận may nào để thoát khỏi 13 năm thất vọng nối dài?