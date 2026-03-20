Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Đồng Nai: Tiến Linh so tài Xuân Trường, Minh Vương (Cúp QG)

Sự kiện: Cúp quốc gia Việt Nam Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB TP Hồ Chí Minh

(19h15, 20/3, tứ kết Cúp Quốc gia) Những ngôi sao một thời của đội tuyển Việt Nam như Tiến Linh, Xuân Trường, Minh Vương trở thành tâm điểm ở cuộc đọ sức này.

Cúp quốc gia Việt Nam | 19h15, 20/3 | SVĐ Thống Nhất

Công an TP.HCM
0 - 0
Đồng Nai
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Patrik Lê Giang, Huy Toàn, Minh Trọng, Khoa Ngô, Gia Bảo, Quang Hùng, Hoàng Phúc, Ngọc Hà, Tiến Linh, Thanh Bình, Makrillos
Tấn Trường, Văn Khoa, Tấn Sinh, Thành Lộc, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Tự Nhân, Xuân Trường, Minh Vương, Thanh Bình, Sandro

2 đội đều có phong độ cao

CATP.HCM vừa có trận thắng PVF-CAND, qua đó quay lại vị trí thứ 5 V-League. Trong khi đó, Đồng Nai cũng thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở giải hạng Nhất với thành tích bất bại sau 12 vòng, đồng thời chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Chính vì vậy 2 đội đều tràn đầy hưng phấn trước thềm trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia.

Nỗi lo Tiến Linh

Một trong những vấn đề khiến Công an TP.HCM và HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu nhất là phong độ của Nguyễn Tiến Linh. Quả bóng vàng Việt Nam đã trải qua 11 trận "tịt ngòi", thậm chí không có tên trong đợt tập trung ĐT Việt Nam mới đây.

Phía đối diện, đội khách Đồng Nai gặp bất lợi lớn khi HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng không được chỉ đạo trực tiếp ở trận này do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

-20/03/2026 12:20 PM (GMT+7)
