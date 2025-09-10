Kết quả thi đấu bóng đá cúp quốc gia 2025/2026 mới nhất
Cập nhật nhanh, chính xác kết quả thi đấu cúp quốc gia mùa giải 2025/2026 của bóng đá Việt Nam.
Thời gian Cặp đấu/kết quả Trực tiếp Vòng loại cúp quốc gia 2025/26 12/09 16:00 TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp 12/09 17:00 Khatoco Khánh Hòa Hoà Bình 13/09 16:00 Long An Quy Nhơn Bình Định 13/09 16:00 Gia Định Ninh Bình 13/09 18:00 Đông Á Thanh Hóa Hoàng Anh Gia Lai 14/09 16:00 Đại Học Văn Hiến Bắc Ninh 14/09 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Quảng Ninh 14/09 18:00 SHB Đà Nẵng Trẻ TP. Hồ Chí Minh 14/09 19:15 Trường Tươi Đồng Nai Becamex TP. Hồ Chí Minh 14/09 19:15 Thể Công – Viettel Hà Nội
Giải bóng đá cúp quốc gia mùa giải 2025/2026 của bóng đá Việt Nam với những màn so tài hấp dẫn đáng để chờ đợi.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/09/2025 02:38 AM (GMT+7)