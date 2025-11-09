Trực tiếp bóng đá Công an TP HCM - Ninh Bình: Thử thách cắt chuỗi bất bại (V-League)
(19h15, 9/11, V-League 2025/26) Công an TP HCM sẽ có thử thách là chặn đứng chuỗi bất bại của Ninh Bình.
V-League | 19h15, 9/11 | Thống Nhất
Điểm
Lê Giang
Khả Đức
Matheus
Gia Bảo
Quang Hùng
Hoàng Phúc
Đức Huy
Đức Phú
Williams
Tiến Linh
Makrillos
Điểm
Văn Lâm
Thanh Thịnh
Marcelino
Hải Đức
Quang Nho
Hoàng Đức
Ngọc Hà
Geovane
Daniel
Thanh Bình
Gustavo Henrique
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ninh Bình từng bước khẳng định vị thế
Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ hết sức bất ngờ và thán phục trước phong độ của tân binh Ninh Bình. Đội bóng của vùng đất cố đô vô địch giải hạng Nhất với kỷ lục 20 trận bất bại (19 trận thắng, 1 hòa). Dù nhiều người vẫn nghi ngờ khả năng cạnh tranh của Đặng Văn Lâm và đồng đội khi lên tranh tài giải V. League 1, nhưng đến giờ, họ đã xóa tan nghi ngờ đó, vẫn tiếp tục giữ được phong độ tuyệt vời với 10 trận bất bại (7 thắng, 3 hòa) ở V. League 1.
Tài năng trẻ liệu có gây bất ngờ?
Trong khi Tiến Linh bị hàng phòng ngự “chăm sóc” rất kỹ, còn các ngoại binh Endick, Utizig bị chấn thương khiến hàng công đội Công an TPHCM giảm sút về mặt sức mạnh. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức đang có hai cầu thủ trẻ đạt phong độ cao là tiền vệ Quốc Cường (sinh năm 2004) cũng đã có được 3 bàn ở giải năm nay và Bùi Văn Bình (sinh năm 2002), từng là Vua phá lưới giải hạng Nhất 2023 - 2024 với 11 bàn thắng.
(Vòng 11) Thể Công Viettel trải qua những giây phút đầy khó khăn khi hành quân tới sân của PVF-CAND.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/11/2025 12:01 PM (GMT+7)