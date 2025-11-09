Trực tiếp bóng đá Công an TP HCM - Ninh Bình: Thử thách cắt chuỗi bất bại (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Trực tiếp bóng đá Công an TP HCM - Ninh Bình: Thử thách cắt chuỗi bất bại (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h15, 9/11, V-League 2025/26) Công an TP HCM sẽ có thử thách là chặn đứng chuỗi bất bại của Ninh Bình.

   

V-League | 19h15, 9/11 | Thống Nhất

Công an TP HCM
Trực tiếp bóng đá Công an TP HCM - Ninh Bình: Thử thách cắt chuỗi bất bại (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an TP HCM - Ninh Bình: Thử thách cắt chuỗi bất bại (V-League) - 1
Ninh Bình
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an TP HCM - Ninh Bình: Thử thách cắt chuỗi bất bại (V-League) - 1
Lê Giang, Khả Đức, Matheus, Gia Bảo, Quang Hùng, Hoàng Phúc, Đức Huy, Đức Phú, Williams, Tiến Linh, Makrillos
Trực tiếp bóng đá Công an TP HCM - Ninh Bình: Thử thách cắt chuỗi bất bại (V-League) - 1
Văn Lâm, Thanh Thịnh, Marcelino, Hải Đức, Quang Nho, Hoàng Đức, Ngọc Hà, Geovane, Daniel, Thanh Bình, Gustavo Henrique

Ninh Bình từng bước khẳng định vị thế

Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ hết sức bất ngờ và thán phục trước phong độ của tân binh Ninh Bình. Đội bóng của vùng đất cố đô vô địch giải hạng Nhất với kỷ lục 20 trận bất bại (19 trận thắng, 1 hòa). Dù nhiều người vẫn nghi ngờ khả năng cạnh tranh của Đặng Văn Lâm và đồng đội khi lên tranh tài giải V. League 1, nhưng đến giờ, họ đã xóa tan nghi ngờ đó, vẫn tiếp tục giữ được phong độ tuyệt vời với 10 trận bất bại (7 thắng, 3 hòa) ở V. League 1. 

Tài năng trẻ liệu có gây bất ngờ?

Trong khi Tiến Linh bị hàng phòng ngự “chăm sóc” rất kỹ, còn các ngoại binh Endick, Utizig bị chấn thương khiến hàng công đội Công an TPHCM giảm sút về mặt sức mạnh. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức đang có hai cầu thủ trẻ đạt phong độ cao là tiền vệ Quốc Cường (sinh năm 2004) cũng đã có được 3 bàn ở giải năm nay và Bùi Văn Bình (sinh năm 2002), từng là Vua phá lưới giải hạng Nhất 2023 - 2024 với 11 bàn thắng. 

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Video bóng đá PVF-CAND - Thể Công Viettel: Rượt đuổi 4 bàn, vỡ òa phút bù giờ (V-League)
Video bóng đá PVF-CAND - Thể Công Viettel: Rượt đuổi 4 bàn, vỡ òa phút bù giờ (V-League)

(Vòng 11) Thể Công Viettel trải qua những giây phút đầy khó khăn khi hành quân tới sân của PVF-CAND.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/11/2025 12:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN