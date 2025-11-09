Trực tiếp bóng đá Công an TP HCM - Ninh Bình: Thử thách cắt chuỗi bất bại (V-League)

V-League | 19h15, 9/11 | Thống Nhất Công an TP HCM 0 - 0 Ninh Bình (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TP HCM vs Ninh Bình Ninh Bình Điểm Lê Giang Khả Đức Matheus Gia Bảo Quang Hùng Hoàng Phúc Đức Huy Đức Phú Williams Tiến Linh Makrillos Điểm Văn Lâm Thanh Thịnh Marcelino Hải Đức Quang Nho Hoàng Đức Ngọc Hà Geovane Daniel Thanh Bình Gustavo Henrique Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP HCM Công an TP HCM Ninh Bình Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lê Giang, Khả Đức, Matheus, Gia Bảo, Quang Hùng, Hoàng Phúc, Đức Huy, Đức Phú, Williams, Tiến Linh, Makrillos Văn Lâm, Thanh Thịnh, Marcelino, Hải Đức, Quang Nho, Hoàng Đức, Ngọc Hà, Geovane, Daniel, Thanh Bình, Gustavo Henrique

Ninh Bình từng bước khẳng định vị thế

Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ hết sức bất ngờ và thán phục trước phong độ của tân binh Ninh Bình. Đội bóng của vùng đất cố đô vô địch giải hạng Nhất với kỷ lục 20 trận bất bại (19 trận thắng, 1 hòa). Dù nhiều người vẫn nghi ngờ khả năng cạnh tranh của Đặng Văn Lâm và đồng đội khi lên tranh tài giải V. League 1, nhưng đến giờ, họ đã xóa tan nghi ngờ đó, vẫn tiếp tục giữ được phong độ tuyệt vời với 10 trận bất bại (7 thắng, 3 hòa) ở V. League 1.

Tài năng trẻ liệu có gây bất ngờ?

Trong khi Tiến Linh bị hàng phòng ngự “chăm sóc” rất kỹ, còn các ngoại binh Endick, Utizig bị chấn thương khiến hàng công đội Công an TPHCM giảm sút về mặt sức mạnh. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức đang có hai cầu thủ trẻ đạt phong độ cao là tiền vệ Quốc Cường (sinh năm 2004) cũng đã có được 3 bàn ở giải năm nay và Bùi Văn Bình (sinh năm 2002), từng là Vua phá lưới giải hạng Nhất 2023 - 2024 với 11 bàn thắng.

