Trực tiếp bóng đá Villarreal - Barcelona: Coi chừng "ngã ngựa" (La Liga)
22h15, 21/12, vòng 17 La Liga) Barcelona không được phép chủ quan khi hành quân đến sân của Villarreal.
Laliga | 22h15, 21/12 | De la Ceramica
Thử thách lớn chờ Barcelona
Phong độ của Barcelona đang rất tốt, khi họ đã trải qua 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tất nhiên đội bóng của HLV Flick không muốn quãng thời gian thăng hoa bị chấm dứt. Nhưng Villarreal lại quyết tâm trở thành kẻ phá bĩnh.
Villarreal có lợi thế chơi trên sân nhà ở trận đấu tới. Tính riêng ở La Liga, "Tàu ngầm vàng" có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp để hiện có trong tay vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chưa kể trong 3 lần gần nhất gặp Barcelona, Villarreal thắng tới 2 trận.
Rõ ràng Villarreal là đối thủ đáng gờm của Barcelona. Nếu không thi đấu cẩn thận, đoàn quân HLV Flick có thể nếm trái đắng ở trận cầu tới.
