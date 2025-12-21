Trực tiếp bóng đá Villarreal - Barcelona: Coi chừng "ngã ngựa" (La Liga)

Laliga | 22h15, 21/12 | De la Ceramica Villarreal 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Villarreal vs Barcelona Barcelona Điểm Junior Navarro Foyth Veiga Cardona Buchanan Parejo Comesana Moleiro Perez Mikautadze Điểm J Garcia Kounde Cubarsi Martin Balde De Jong E Garcia Yamal Fermin Raphinha Torres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Villarreal Villarreal Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Junior, Navarro, Foyth, Veiga, Cardona, Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro, Perez, Mikautadze J Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, De Jong, E Garcia, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres

Thử thách lớn chờ Barcelona

Phong độ của Barcelona đang rất tốt, khi họ đã trải qua 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tất nhiên đội bóng của HLV Flick không muốn quãng thời gian thăng hoa bị chấm dứt. Nhưng Villarreal lại quyết tâm trở thành kẻ phá bĩnh.

Villarreal có lợi thế chơi trên sân nhà ở trận đấu tới. Tính riêng ở La Liga, "Tàu ngầm vàng" có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp để hiện có trong tay vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chưa kể trong 3 lần gần nhất gặp Barcelona, Villarreal thắng tới 2 trận.

Rõ ràng Villarreal là đối thủ đáng gờm của Barcelona. Nếu không thi đấu cẩn thận, đoàn quân HLV Flick có thể nếm trái đắng ở trận cầu tới.