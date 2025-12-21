Trực tiếp bóng đá Villarreal - Barcelona: Coi chừng "ngã ngựa" (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
22h15, 21/12, vòng 17 La Liga) Barcelona không được phép chủ quan khi hành quân đến sân của Villarreal.

  

Villarreal
0 - 0
Barcelona
Junior, Navarro, Foyth, Veiga, Cardona, Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro, Perez, Mikautadze
J Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, De Jong, E Garcia, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres

Thử thách lớn chờ Barcelona

Phong độ của Barcelona đang rất tốt, khi họ đã trải qua 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tất nhiên đội bóng của HLV Flick không muốn quãng thời gian thăng hoa bị chấm dứt. Nhưng Villarreal lại quyết tâm trở thành kẻ phá bĩnh.

Villarreal có lợi thế chơi trên sân nhà ở trận đấu tới. Tính riêng ở La Liga, "Tàu ngầm vàng" có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp để hiện có trong tay vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chưa kể trong 3 lần gần nhất gặp Barcelona, Villarreal thắng tới 2 trận. 

Rõ ràng Villarreal là đối thủ đáng gờm của Barcelona. Nếu không thi đấu cẩn thận, đoàn quân HLV Flick có thể nếm trái đắng ở trận cầu tới. 

Lewandowski rời Barcelona, tương lai sát cánh Modric hay sang Ả Rập kiếm tiền?

Lewandowski chuẩn bị rời Barcelona vào cuối mùa giải, mở ra cơ hội mới cho tiền đạo người Ba Lan trong hành trình tìm kiếm bến đỗ cuối cùng của sự...

