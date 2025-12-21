Trực tiếp bóng đá Girona - Atletico Madrid: Tranh giành sự an toàn (La Liga)

Laliga | 20h, 21/12 | Montilivi Girona 0 - 0 Atletico Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Girona vs Atletico Madrid Atletico Madrid Điểm Gazzaniga Martinez Reis Blind Moreno Martin Witsel Tsygankov Ounahi Gil Vanat Điểm Oblak Molina Pubill Hancko Ruggeri Simeone Barrios Koke Gonzalez Sorloth Alvarez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Girona Girona Atletico Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Gazzaniga, Martinez, Reis, Blind, Moreno, Martin, Witsel, Tsygankov, Ounahi, Gil, Vanat Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez, Sorloth, Alvarez

Chủ nhà rất cần 1 trận thắng

Girona đang có mùa giải khá ảm đạm khi họ quanh quẩn khu vực rớt hạng, trước vòng đấu này đội bóng xứ Catalunya vẫn đang đứng thứ 18 trên BXH, tuy nhiên họ chỉ kém Valencia xếp trên có 1 điểm, và đó là sau khi Valencia đã hòa Mallorca 1-1 trong ngày thứ Bảy,

Mặc dù cuộc đua trụ hạng đang rất khó khăn cho Girona, nhưng họ thực tế có thể vươn lên khu vực an toàn nếu có được một chuỗi thắng. Các đội xếp từ thứ 12 trở xuống trên BXH đều chỉ hơn Girona có 3 điểm đổ lại, cho nên khả năng sinh tồn của Girona vẫn còn nhiều.

Atletico củng cố Top 4

Với việc mùa tới La Liga chưa chắc đã được 5 suất dự Cúp C1 do sự cạnh tranh của các đội Bundesliga, chỉ có vị trí trong top 4 mới chắc chắn mang lại vé đi Champions League. May cho Atletico Madrid là họ đang khá an toàn ở vị trí thứ 4, chỉ có Espanyol có thể bám đuổi Atletico nhưng Espanyol đang kém 4 điểm trước trận này dù đá ít hơn Atletico 1 trận.

Atletico đã có mạch 3 trận thắng liên tiếp và họ đang ở vị trí khá vững tại vòng bảng Champions League, do đó đội bóng áo sọc Trắng - Đỏ có thể dồn sự tập trung vào mặt trận trong nước nhằm tách nhóm sớm với Espanyol và các đội phía sau, trước khi bước vào những loạt trận có mật độ dày hơn.