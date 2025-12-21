Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Girona - Atletico Madrid: Tranh giành sự an toàn (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Atletico Madrid

(20h, 21/12, vòng 17 La Liga) Một chiến thắng sẽ đưa Girona thoát khỏi khu vực xuống hạng, còn với Atletico là sự an toàn ở nhóm top 4.

  

Laliga | 20h, 21/12 | Montilivi

Girona
Trực tiếp bóng đá Girona - Atletico Madrid: Tranh giành sự an toàn (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Girona - Atletico Madrid: Tranh giành sự an toàn (La Liga) - 1
Atletico Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Girona - Atletico Madrid: Tranh giành sự an toàn (La Liga) - 1
Gazzaniga, Martinez, Reis, Blind, Moreno, Martin, Witsel, Tsygankov, Ounahi, Gil, Vanat
Trực tiếp bóng đá Girona - Atletico Madrid: Tranh giành sự an toàn (La Liga) - 1
Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez, Sorloth, Alvarez

Chủ nhà rất cần 1 trận thắng

Girona đang có mùa giải khá ảm đạm khi họ quanh quẩn khu vực rớt hạng, trước vòng đấu này đội bóng xứ Catalunya vẫn đang đứng thứ 18 trên BXH, tuy nhiên họ chỉ kém Valencia xếp trên có 1 điểm, và đó là sau khi Valencia đã hòa Mallorca 1-1 trong ngày thứ Bảy,

Mặc dù cuộc đua trụ hạng đang rất khó khăn cho Girona, nhưng họ thực tế có thể vươn lên khu vực an toàn nếu có được một chuỗi thắng. Các đội xếp từ thứ 12 trở xuống trên BXH đều chỉ hơn Girona có 3 điểm đổ lại, cho nên khả năng sinh tồn của Girona vẫn còn nhiều.

Atletico củng cố Top 4

Với việc mùa tới La Liga chưa chắc đã được 5 suất dự Cúp C1 do sự cạnh tranh của các đội Bundesliga, chỉ có vị trí trong top 4 mới chắc chắn mang lại vé đi Champions League. May cho Atletico Madrid là họ đang khá an toàn ở vị trí thứ 4, chỉ có Espanyol có thể bám đuổi Atletico nhưng Espanyol đang kém 4 điểm trước trận này dù đá ít hơn Atletico 1 trận.

Atletico đã có mạch 3 trận thắng liên tiếp và họ đang ở vị trí khá vững tại vòng bảng Champions League, do đó đội bóng áo sọc Trắng - Đỏ có thể dồn sự tập trung vào mặt trận trong nước nhằm tách nhóm sớm với Espanyol và các đội phía sau, trước khi bước vào những loạt trận có mật độ dày hơn.

21/12/2025 15:16 PM (GMT+7)
