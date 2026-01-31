Trực tiếp bóng đá Chelsea - West Ham: Pedro rút ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 1/2 | Stamford Bridge Chelsea 1 - 2 West Ham (H1: 0-2) Thông tin trước trận Chelsea vs West Ham West Ham Điểm Sanchez Gusto Chalobah Badiashile Hato Gittens Caicedo Palmer Fernandez Garnacho Delap Điểm Areola Wan Bissaka Todibo Mavropanos Diouf Bowen Fernandes Soucek Summerville Pablo Castellanos Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea West Ham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Pedro 57' 7' Bowen 36' Summerville Tình huống nổi bật 68’ KHÔNG VÀO!!! Castellanos dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành của Chelsea trong gang tấc. 64’ CỨU THUA ĐẲNG CẤP Caicedo sút xa rất nguy hiểm nhưng thủ môn của West Ham vẫn vươn người cứu thua xuất sắc. 57’ VÀO!! CHELSEA GHI BÀN RÚT NGẮN CÁCH BIỆT Fofana treo bóng đầy khó chịu, Pedro nhảy lên đánh đầu lái bóng đi hiểm hóc, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Chelsea. 56’ CHELSEA BỎ LỠ CƠ HỘI Cucurella căng ngang đầy khó chịu. Delap băng đến dứt điểm nhưng anh đưa bóng đi không trúng khung thành của West Ham. 48’ KHÔNG VÀO!!! Fernandes sút xa quyết đoán, nhưng thủ môn Sanchez chơi tập trung để cản phá. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Chelsea giao bóng. 45+5’ HẾT HIỆP MỘT West Ham tạm dẫn Chelsea 2-0. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp một có 5 phút bù giờ. 44’ KHÔNG ĐƯỢC Enzo Fernandez sút phạt không thể đưa bóng đi qua hàng rào của West Ham. 36’ VÀO!! WEST HAM NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!! Nhận đường thả bóng thuận lợi của Bowen, Wan Bissaka thực hiện pha trả ngược lại vừa tầm để Summerville sút tung lưới Chelsea. 26’ CHELSEA GẶP KHÓ West Ham phòng ngự rất khó chịu, khiến cho Chelsea không thể phối hợp tấn công nhịp nhàng. 19’ CHELSEA ĐÁP TRẢ Palmer đá phạt trực tiếp không thắng được thủ môn Areola. 15’ KHÔNG VÀO!! Bowen tỉa bóng xuống thuận lợi cho Castellano, nhưng tiếc thay Castellano lại dứt điểm không thắng được thủ môn Sanchez. 7’ VÀO!! WEST HAM MỞ TỶ SỐ!! Bowen có tình huống treo bóng rất xoáy và đưa bóng hướng vào góc khó, khiến thủ môn Sanchez không thể cản phá. 3’ KHÔNG ĐƯỢC Pha treo bóng đầy khó chịu của Palmer ở cánh phải bị đối phương hóa giải. 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU West Ham giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Sanchez, Gusto, Chalobah, Badiashile, Hato, Gittens, Caicedo, Palmer, Fernandez, Garnacho, Delap Areola, Wan Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf, Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville, Pablo, Castellanos

Trông đợi điểm tựa Stamford Bridge

Chelsea có thành tích thi đấu khá ấn tượng mỗi khi đối đầu West Ham ở Stamford Bridge. Điều này được thể hiện ở việc "The Blues" toàn thắng trong 5 trận gần nhất tiếp đón "Búa tạ". Đây sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Chelsea ở trận tới.

Palmer sẽ đá chính?

Sau khoảng thời gian chấn thương, Palmer đã trở lại trong trận đấu với Napoli nhưng cầu thủ này chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nhiều khả năng, tiền vệ người Anh sẽ xuất phát ngay từ đầu khi đối đầu với West Ham. Trước đó, HLV Liam Rosenior đã phủ nhận tin đồn liên quan đến khả năng Palmer tới MU.

Cuộc chiến không khoan nhượng

Chelsea và West Ham đối đầu ở vòng 24 Ngoại hạng Anh và đó là cuộc đối đầu không khoan nhượng. Một bên đang đua vé dự Champions League mùa sau. Còn một bên là vật lộn với công cuộc trụ hạng. Cả hai đội đều đang có phong độ tốt khi Chelsea toàn thắng 4 trận gần nhất, trong khi West Ham cũng có chuỗi 3 trận thắng thông.

Thàh tích đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà

Chelsea đang hướng tới chiến thắng thứ sáu liên tiếp trên sân nhà trước West Ham tại giải Ngoại hạng Anh, lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Chelsea đã thắng 8 trong 11 lần đối đầu gần nhất với West Ham tại Ngoại hạng Anh (2 trận thua, 1 trận hòa).