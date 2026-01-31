Trực tiếp bóng đá Chelsea - West Ham: Pedro rút ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 24 Ngoại hạng Anh) Chelsea đã chọc thủng lưới West Ham ở giai đoạn đầu hiệp hai.
Premier League | 0h30, 1/2 | Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
Gusto
Chalobah
Badiashile
Hato
Gittens
Caicedo
Palmer
Fernandez
Garnacho
Delap
Điểm
Areola
Wan Bissaka
Todibo
Mavropanos
Diouf
Bowen
Fernandes
Soucek
Summerville
Pablo
Castellanos
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
68’
KHÔNG VÀO!!!
Castellanos dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành của Chelsea trong gang tấc.
64’
CỨU THUA ĐẲNG CẤP
Caicedo sút xa rất nguy hiểm nhưng thủ môn của West Ham vẫn vươn người cứu thua xuất sắc.
57’
VÀO!! CHELSEA GHI BÀN RÚT NGẮN CÁCH BIỆT
Fofana treo bóng đầy khó chịu, Pedro nhảy lên đánh đầu lái bóng đi hiểm hóc, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Chelsea.
56’
CHELSEA BỎ LỠ CƠ HỘI
Cucurella căng ngang đầy khó chịu. Delap băng đến dứt điểm nhưng anh đưa bóng đi không trúng khung thành của West Ham.
48’
KHÔNG VÀO!!!
Fernandes sút xa quyết đoán, nhưng thủ môn Sanchez chơi tập trung để cản phá.
46’
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Chelsea giao bóng.
45+5’
HẾT HIỆP MỘT
West Ham tạm dẫn Chelsea 2-0.
45’
BÙ GIỜ HIỆP MỘT
Hiệp một có 5 phút bù giờ.
44’
KHÔNG ĐƯỢC
Enzo Fernandez sút phạt không thể đưa bóng đi qua hàng rào của West Ham.
36’
VÀO!! WEST HAM NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!
Nhận đường thả bóng thuận lợi của Bowen, Wan Bissaka thực hiện pha trả ngược lại vừa tầm để Summerville sút tung lưới Chelsea.
26’
CHELSEA GẶP KHÓ
West Ham phòng ngự rất khó chịu, khiến cho Chelsea không thể phối hợp tấn công nhịp nhàng.
19’
CHELSEA ĐÁP TRẢ
Palmer đá phạt trực tiếp không thắng được thủ môn Areola.
15’
KHÔNG VÀO!!
Bowen tỉa bóng xuống thuận lợi cho Castellano, nhưng tiếc thay Castellano lại dứt điểm không thắng được thủ môn Sanchez.
7’
VÀO!! WEST HAM MỞ TỶ SỐ!!
Bowen có tình huống treo bóng rất xoáy và đưa bóng hướng vào góc khó, khiến thủ môn Sanchez không thể cản phá.
3’
KHÔNG ĐƯỢC
Pha treo bóng đầy khó chịu của Palmer ở cánh phải bị đối phương hóa giải.
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
West Ham giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trông đợi điểm tựa Stamford Bridge
Chelsea có thành tích thi đấu khá ấn tượng mỗi khi đối đầu West Ham ở Stamford Bridge. Điều này được thể hiện ở việc "The Blues" toàn thắng trong 5 trận gần nhất tiếp đón "Búa tạ". Đây sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Chelsea ở trận tới.
Palmer sẽ đá chính?
Sau khoảng thời gian chấn thương, Palmer đã trở lại trong trận đấu với Napoli nhưng cầu thủ này chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nhiều khả năng, tiền vệ người Anh sẽ xuất phát ngay từ đầu khi đối đầu với West Ham. Trước đó, HLV Liam Rosenior đã phủ nhận tin đồn liên quan đến khả năng Palmer tới MU.
Cuộc chiến không khoan nhượng
Chelsea và West Ham đối đầu ở vòng 24 Ngoại hạng Anh và đó là cuộc đối đầu không khoan nhượng. Một bên đang đua vé dự Champions League mùa sau. Còn một bên là vật lộn với công cuộc trụ hạng. Cả hai đội đều đang có phong độ tốt khi Chelsea toàn thắng 4 trận gần nhất, trong khi West Ham cũng có chuỗi 3 trận thắng thông.
Thàh tích đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà
Chelsea đang hướng tới chiến thắng thứ sáu liên tiếp trên sân nhà trước West Ham tại giải Ngoại hạng Anh, lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Chelsea đã thắng 8 trong 11 lần đối đầu gần nhất với West Ham tại Ngoại hạng Anh (2 trận thua, 1 trận hòa).
HLV Liam Rosenior của Chelsea đã đích thân lên tiếng xác nhận tương lai của tiền vệ Cole Palmer.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/01/2026 15:56 PM (GMT+7)