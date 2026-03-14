Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal đề phòng Everton, Chelsea & Newcastle "lấy công bù thủ"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Everton F.C

(Vòng 30 Ngoại hạng Anh) Arsenal nhắm tạm gia tăng cách biệt điểm với Man City nhưng sẽ phải đấu một Everton đang có phong độ tốt, trong khi Chelsea đấu Newcastle trong trận cầu của hai đội phòng ngự kém cỏi.

   

Arsenal – Everton: 0h30, 15/3

Tháng 2 là tháng “giông bão” nhưng Arsenal đã vượt qua được, thậm chí họ có thể tạm gia tăng cách biệt ở ngôi đầu so với Man City lên tận 10 điểm nếu thắng trận này, dù chỉ là trong ít giờ. Mặc dù thể hiện của Arsenal không quá thuyết phục, mới đây nhất họ rất vất vả để có được trận hòa trước Bayer Leverkusen, nhưng kết quả là thứ “Pháo thủ” vẫn giành được.

Arsenal cần một quả penalty trước Leverkusen để ngăn đứt mạch bất bại

Lực lượng của Arsenal lúc này đang tương đối ổn, chỉ Mikel Merino nghỉ dài hạn trong khi Martin Odegaard và Leandro Trossard đều có thể trở lại trong trận này. HLV Mikel Arteta có thể sẽ thay đổi vị trí tiền đạo phải, Bukayo Saka đang có dấu hiệu quá tải trong khi Noni Madueke vừa ghi công trong trận hòa trên đất Đức.

Everton trong khi đó đã thắng liền 2 trận để trở lại cuộc đua tranh vé đi châu Âu. Họ đang hy vọng vào một cú sốc tại Emirates, điều không dễ chút nào khi trong 20 năm qua, gần như mọi chiến thắng của “The Toffees” trước Arsenal đều là tại Goodison Park, duy nhất 1 lần họ thắng tại Emirates vào năm 2021 là khi đang trong mùa dịch Covid-19.

Dewsbury-Hall đã ghi bàn & kiến tạo trong cả 2 trận gần nhất của Everton

HLV David Moyes đang thích ứng tốt với việc Jack Grealish phải nghỉ hết mùa do chấn thương chân, với phong độ tốt từ Kiernan Dewsbury-Hall và Iliman Ndiaye. Họ cũng vừa có giai đoạn nghỉ khá dài, trận gần nhất đã từ hôm 4/3, nên Moyes có lẽ không cần thay đổi gì với đội hình xuất phát.

Arsenal đã bất bại 12 trận liên tiếp và họ có đủ bài vở lẫn chất lượng nhân sự để thắng trận. Nhưng thói quen chùng xuống trong 15 phút cuối mỗi hiệp sẽ là điểm yếu của Arsenal mà Everton chờ khai thác, chưa kể Everton đang bất bại 6 trận sân khách liên tiếp.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, Timber, Zubimendi, Rice, Martinelli, Eze, Saka, Gyokeres.

Everton: Pickford, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, O’Brien, Gueye, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, McNeil, Beto.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1.

Chelsea – Newcastle: 0h30, 15/3

Trận thua 2-5 trước Paris Saint-Germain ở lượt đi vòng 1/8 đã khiến cơ hội đi tiếp của Chelsea ở Champions League trở nên rất nhỏ, nhưng trước mắt họ phải trở lại với mục tiêu giành vé dự đấu trường này mùa sau. “The Blues” đã thắng Aston Villa trong cuộc đấu trực tiếp ở vòng trước, nhưng trong những tuần tới cả MU và Liverpool đều sẽ đón đường Chelsea.

Chelsea đặt một chân ra khỏi Cúp C1 và vẫn đang phải chiến đấu cho tấm vé trở lại giải này mùa sau

Không giúp gì cho Chelsea là việc giữa lúc cuộc đua top 5 đang nóng bỏng, Chelsea vẫn chưa biết làm cách nào để giữ sạch lưới nhưng HLV Liam Rosenior lại có ý tưởng thay thủ môn. Filip Jorgensen đã hoàn toàn không đạt yêu cầu trước PSG vì 2 sai lầm nghiêm trọng, và trước trận lại có tin Jorgensen sẽ được Rosenior chọn làm thủ môn bắt chính lâu dài thay vì Robert Sanchez.

Khác với những người London, Newcastle hứng khởi hơn khi họ chỉ thiếu chút nữa đã thắng trên sân nhà ở lượt đi trước Barcelona. Trước đó thầy trò HLV Eddie Howe tưởng như sẽ có thất bại thứ 6/7 vòng gần nhất ở Premier League, nhưng trong thế chỉ còn 10 người họ lại thắng sốc MU để duy trì chút hy vọng đua vé đi châu Âu.

Newcastle có nhiều vấn đề nhưng đã có 2 kết quả gây khích lệ trong thời gian qua

Newcastle sẽ tiếp tục phải thi đấu mà không có tiền vệ chủ lực Bruno Guimaraes, nhưng sao trẻ Lewis Miley có thể ra sân lần đầu sau 2 tháng bị đau bắp đùi. Nick Woltemade và Anthony Gordon đã dự bị trước Barcelona, họ có đá chính hay không lại không phải điều chắc chắn cho trận này do phong độ phập phù của cả hai.

Với hàng phòng ngự cực kỳ lủng củng và giữ sạch lưới được vỏn vẹn 3/18 trận kể từ đầu năm mới (trong đó chỉ 1 trận ở Premier League), Chelsea nhiều khả năng trận này vẫn sẽ tiếp tục thủng lưới nếu vấn đề thủ môn tiếp tục. Newcastle thực ra cũng chẳng khá hơn, 14 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, nhưng họ đã 13 trận liên tiếp ghi được bàn và đủ sức thắng tái Stamford Bridge.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Jorgensen, Hato, Fofana, Chalobah, Gusto, Caicedo, James, Neto, Enzo Fernandez, Palmer, Joao Pedro.

Newcastle: Pope, Hall, Burn, Thiaw, Trippier, Tonali, Joelinton, Ramsey, Gordon, Woltemade, Elanga.

Dự đoán: Newcastle thắng 2-1.

Dự đoán tỷ số vòng 30 NHA: Ông lớn đại chiến, MU quyết hạ Aston Villa giữ top 3
Dự đoán tỷ số vòng 30 NHA: Ông lớn đại chiến, MU quyết hạ Aston Villa giữ top 3

Với tâm trạng rệu rã sau kết quả đáng quên ở Champions League, các đội bóng lớn sẽ phải đối đầu trực tiếp tại vòng 30 Ngoại hạng Anh.

-13/03/2026 23:39 PM (GMT+7)
Premier League 2025-26
