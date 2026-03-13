UEFA chính thức buộc tội Neto của Chelsea vì phi thể thao, bỏ lỡ trận tái đấu PSG

Khoảnh khắc nóng trên sân Parc des Princes

Căng thẳng trong các trận đấu Champions League không phải chuyện hiếm, nhưng điểm nóng trong thất bại 2-5 của Chelsea trước PSG tại Paris lại đến từ một tình huống khá bất ngờ: cậu bé nhặt bóng bên ngoài đường biên.

Neto cố gắng xin lỗi cậu bé nhặt bóng

Ở những phút bù giờ, khi trận đấu gần như đã an bài, Pedro Neto muốn lấy bóng ở bên ngoài đường biên để thực hiện một quả ném biên nhanh. Tuy nhiên, cậu bé nhặt bóng tỏ ra chậm chạp trong việc trả bóng. Ngay lập tức, cầu thủ chạy cánh của Chelsea đã đẩy vào ngực cậu bé.

Cú xô khiến ball boy ngã ngửa vào bảng quảng cáo phía sau. Ở góc nhìn ban đầu, tình huống này thậm chí còn khiến nhiều người nghĩ rằng cậu bé đã phản ứng hơi “kịch tính”.

Pedro Neto xin lỗi: “Tôi thực sự rất, rất tiếc”

Sau trận đấu, Neto nhanh chóng lên tiếng xin lỗi về hành động của mình. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chia sẻ với TNT Sports: “Tôi muốn nói rõ về tình huống xảy ra trên sân và xin lỗi ball boy. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với cậu bé. Trong cảm xúc khi đội đang thua, tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy lại quả bóng nên đã đẩy cậu ấy một chút”.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha thừa nhận anh đã làm cậu bé đau và lập tức xin lỗi: “Tôi thấy mình đã làm cậu ấy bị đau nên ngay lập tức xin lỗi. Tôi không phải kiểu người như vậy. Tôi đã tặng cậu ấy chiếc áo đấu của mình vì chuyện đó đáng lẽ không nên xảy ra. Tôi thực sự rất, rất xin lỗi”.

Neto còn cho biết ball boy đã khá vui khi nhận áo đấu và anh “đã nói lời xin lỗi khoảng 35 lần”.

Va chạm xảy ra trên sân

May mắn cho Neto, cậu bé nhanh chóng đứng dậy và không có dấu hiệu chấn thương. Một số cầu thủ PSG chạy tới kiểm tra tình hình, trong khi vài người khác tiến lại tranh cãi với Neto, khiến tình huống trở nên căng thẳng trong chốc lát.

UEFA buộc tội, nguy cơ treo giò một trận

Trọng tài chính trận đấu đã không rút thẻ đỏ đối với Neto ngay tại sân. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sau đó đã chính thức buộc tội cầu thủ này với hành vi “phi thể thao”.

Án kỷ luật sẽ được đưa ra trong thời gian tới và kịch bản dễ xảy ra nhất là Neto bị treo giò một trận.

Chelsea thua thảm PSG 2-5 trên đất Pháp

HLV Liam Rosenior cho biết ông không nhìn rõ toàn bộ tình huống nhưng vẫn gửi lời xin lỗi nếu cầu thủ của mình đã vượt quá giới hạn: “Tôi thấy có một sự va chạm nhỏ. Tôi chưa xem lại tình huống. Nhưng nếu phía chúng tôi có sai sót, thay mặt CLB, tôi phải nói lời xin lỗi. Pedro cũng đã xin lỗi trong các cuộc phỏng vấn”.

Nhiều khả năng Pedro Neto sẽ bị treo giò 1 trận và chính là màn tái đấu với PSG trên sân Stamford Bridge lúc 3h ngày 18/3 (giờ Hà Nội). Ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên đất Pháp, Chelsea thua thảm 2-5. Một núi khó khăn chờ đợi đội bóng Anh này trong trận lượt về và nếu thiếu vắng Pedro Neto, thì đó sẽ là tổn thất nặng nề.