Gyokeres bị cho "ra rìa" ở Arsenal: Vì sao chưa thể gạch tên tiền đạo Thụy Điển?

Sự nghiệp của Viktor Gyokeres tại Arsenal đang đứng trước một ngã rẽ. Ngay cả tiền đạo sở hữu ánh mắt sắc lạnh và ý chí mạnh mẽ này cũng không thể che giấu sự bất an trong thời gian gần đây.

Gyokeres vẫn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội cho mình

Hình ảnh Gyokeres lặng lẽ xuất hiện tại trung tâm huấn luyện London Colney hôm thứ Hai nhanh chóng được lan truyền. Tay cầm túi đựng đồ màu đen, thái độ của anh cho thấy một cầu thủ đang đứng bên ngoài kế hoạch đội hình chính của Mikel Arteta và tìm cách trở lại.

Sự thất vọng của Gyokeres từng được thể hiện rõ hơn trong trận giao hữu trên sân Girona hồi tháng trước. Khi Max Dowman không chuyền bóng cho mình, tiền đạo người Thụy Điển đã hét lớn gọi tên tài năng trẻ của Arsenal.

Điều đáng nói là Gyokeres đang trải qua một hoàn cảnh chưa từng có. Anh chưa thi đấu bất kỳ phút nào trong hai trận Premier League đầu tiên của Arsenal trước Coventry và Aston Villa, và chỉ mới có 12 phút cuối trận trước Chelsea để “chào mùa giải mới”.

Gyokeres đang bị đặt ngoài kế hoạch?

Bối cảnh hiện tại hoàn toàn trái ngược với cách Arteta sử dụng Gyokeres mùa trước. Trong 36 trận đấu tại Premier League mà Gyokeres có tên trong danh sách đăng ký, anh đều được ra sân. Có 26 lần đá chính và 10 lần vào sân từ ghế dự bị. Tiền đạo 28 tuổi cũng ghi 21 bàn trên mọi đấu trường.

Gyokeres có ít phút thi đấu trước Chelsea

Chuyến hành quân đến sân của Napoli ở vòng mở màn Champions League (diễn ra lúc 2h ngày 10/9 - giờ Hà Nội) vì thế có thể trở thành cột mốc quan trọng với Gyokeres. Đây là trận đấu được dự báo có ảnh hưởng lớn tới cuộc đua giành vé vào vòng knock-out, đồng thời có thể cho thấy vị trí thực sự của tiền đạo Thụy Điển trong kế hoạch của Arteta.

Nếu tiếp tục không được sử dụng, trường hợp của Gyokeres có thể khiến người ta liên tưởng tới Aaron Ramsdale và Gabriel Martinelli. Ramsdale từng là trụ cột trong đội hình Arsenal trước khi David Raya xuất hiện. Thủ môn người Anh sau đó bị gạt khỏi kế hoạch và cuối cùng chuyển tới Southampton.

Martinelli cũng chỉ có 11 lần đá chính tại Premier League mùa 2025/26, trước khi được bán cho Al Hilal với mức phí 60 triệu bảng hồi đầu tuần trước.

Arsenal từng muốn có thêm tiền đạo

Một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện Gyokeres là Arsenal thực tế đã rất tích cực tìm kiếm một tiền đạo mới trong mùa hè.

Sẽ ra sao nếu Arsenal mua được Alvarez hè vừa qua?

Theo thông tin được tiết lộ, trợ lý Gabriel Heinze từng liên hệ với Lautaro Martinez của Inter Milan vào đầu tuần trước để thăm dò khả năng chuyển nhượng. Tuy nhiên, Inter không muốn đàm phán bởi tiền đạo người Argentina vẫn còn 3 năm hợp đồng.

Arsenal cũng từng theo đuổi Julian Alvarez nhưng thương vụ không thành công. Điều đó cho thấy đội bóng thành London ý thức rõ nhu cầu bổ sung nhân sự trên hàng công, đặc biệt sau khi Gabriel Jesus rời đi.

Trong bối cảnh đó, Gyokeres bước vào giai đoạn quyết định. Tuy nhiên, anh có thể dựa vào chính quá khứ để tìm động lực.

Cơ hội vẫn nằm trong tay Gyokeres

Năm 19 tuổi, Gyokeres từng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội tại Brighton. Anh sau đó được cho Coventry mượn, trước khi ký hợp đồng 3 năm với đội bóng này. Tại Championship, tiền đạo Thụy Điển ghi 41 bàn sau 110 lần ra sân, qua đó mở đường sang Sporting Lisbon.

Gyokeres cần nhanh chóng lấy lại vị thế chấn sút hàng đầu của "Pháo thủ"

Tại Bồ Đào Nha, Gyokeres thực sự bùng nổ khi ghi tới 97 bàn sau 102 trận trên mọi đấu trường.

Giờ đây, anh cần một lần nữa thể hiện khả năng vượt qua nghịch cảnh để giành lại vị trí trên hàng công Arsenal, nơi chiều sâu đội hình không quá dồi dào.

Khi được hỏi liệu hàng công Arsenal có đạt đẳng cấp thế giới hay không, Arteta không đưa ra lời đảm bảo cụ thể. HLV người Tây Ban Nha chỉ nhấn mạnh rằng ông tin tưởng các cầu thủ và muốn họ phát huy tối đa tài năng.

Những phát biểu ấy chưa thể đảm bảo một suất đá chính cho Gyokeres, nhưng cũng cho thấy cánh cửa chưa hề đóng lại.

Trận gặp Napoli ở vòng mở màn Champions League có thể là cơ hội rõ ràng nhất để Gyokeres thay đổi câu chuyện. Anh cần nhắc Arteta và người hâm mộ Arsenal nhớ lại lý do CLB từng quyết liệt chiêu mộ mình.

Gyokeres từng bị bỏ qua và phải chiến đấu để giành chỗ đứng. Giờ đây, câu hỏi là liệu anh có thể làm điều đó một lần nữa hay không.