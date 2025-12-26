Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán vòng 18 Ngoại hạng Anh: MU & Chelsea lo sảy chân, Arsenal khó cắt đuôi Man City

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

MU và Chelsea sẽ là những ông lớn gặp nhiều khó khăn hơn cả ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

   

Thử thách lớn cho MU và Chelsea

MU chưa thể thoát khỏi lịch thi đấu khó khăn. Sau khi đối đầu Bournemouth (hòa 4-4) và Aston Villa (thua 1-2), "Quỷ đỏ" lại đối diện với thử thách khác mang tên Newcastle tại vòng 18 Ngoại hạng Anh sắp tới (3h, 27/12). 

Newcastle tìm lại phong độ cao trong thời gian gần đây. Họ giành chiến thắng trước Fulham và từng hòa Chelsea với tỷ số 2-2 trong thế dẫn trước đối thủ cách biệt 2 bàn. 

Tình hình càng trở nên khó khăn với MU bởi họ gặp khủng hoảng về nhân sự. Họ mất nhiều ngôi sao vì CAN Cup cũng như chấn thương hành hạ. Việc thi đấu với đội hình chắp vá trước Newcastle sẽ khiến "Quỷ đỏ" không khỏi lo lắng.

MU có thể lại mất điểm khi đấu Newcastle

MU có thể lại mất điểm khi đấu Newcastle

Trong 2 năm trở lại đây, Newcastle tỏ ra là đối thủ vô cùng khó chịu mỗi lần chạm trán MU. Như trong 6 trận gần nhất, "Chích chòe" giành tới 5 chiến thắng và chỉ thua 1 trận. 

Tình hình đua tranh nhóm đầu của MU sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu đội chủ sân Old Trafford thua Newcastle. Trong khi đó, Chelsea thậm chí có thể bị đá khỏi top 4 nếu không thắng Aston Villa (0h30, 28/12). Lý do bởi Liverpool (hạng 5) hiện có cùng 29 điểm với Chelsea, trong khi "The Kop" chỉ phải đấu đội cuối bảng Wolves ở vòng 19 (22h, 27/12). 

Chelsea là 1 trong những đội thi đấu thất thường nhất tại sân chơi số một xứ sở sương mù. Trong khi đó, Aston Villa đã cán mốc 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Aston Villa chỉ kém ngôi đầu của Arsenal khoảng cách 3 điểm. Nếu đánh bại Chelsea, đoàn quân HLV Emery sẽ khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trở nên ngày càng hấp dẫn. 

Arsenal khó cắt đuôi Man City

Những chiến thắng gần đây của Arsenal tại Ngoại hạng Anh không hề đẹp mắt. Đoàn quân HLV Arteta chỉ thắng với cách biệt 1 bàn khi đối đầu Wolves và Everton. Nhưng điều đó không quan trọng bởi 3 điểm là đủ để "Pháo thủ" bảo toàn ngôi đầu.

Ở cuộc đấu tới đây gặp Brighton (22h, 27/12), giới chuyên môn nhận định Arsenal sẽ tiếp tục có 3 điểm. "Chim mòng biển" đã không thắng 4 trận liên tiếp, do đó họ không được tin tưởng vào việc gây bất ngờ ở sân Emirates ở trận cầu tới. 

Arsenal cần thắng Brighton để đảm bảo an toàn cho ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal cần thắng Brighton để đảm bảo an toàn cho ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Dẫu vậy, thật khó để Arsenal cắt đuôi đội nhì bảng Man City trong cuộc đua vô địch kể cả khi họ thắng Brighton. Lý do bởi "The Citizens" chỉ phải gặp Nottingham Forest (19h30, 27/12), đội hiện xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Phong độ của Man City vượt trội hoàn toàn so với Nottingham Forest. Nửa xanh thành Manchester thắng 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong khi Nottingham Forest thua tới 3 trận trong 5 vòng đấu trở lại đây.

Haaland dự báo sẽ có ngày thi đấu khiến hàng thủ Nottingham Forest run sợ. Ngôi sao người Na Uy đã ghi tới 19 bàn sau 17 trận cho Man City ở mùa giải 2025/26. 

Dự đoán tỷ số vòng 18 Ngoại hạng Anh

Ngày 27/12: 

3h: MU 1-1 Newcastle

19h30: Nottingham Forest 0-3 Man City

22h: West Ham 1-2 Fulham

22h: Brentford 2-2 Bournemouth

22h: Liverpool 3-1 Wolves

22h: Arsenal 2-0 Brighton

22h: Burnley 0-1 Everton

Ngày 28/12:

0h30: Chelsea 0-1 Aston Villa

21h: Sunderland 1-0 Leeds United

23h30: Crystal Palace 2-1 Tottenham
