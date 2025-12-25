Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV Maresca gạch tên Chelsea khỏi đua vô địch NHA, nhắc về bê bối phát ngôn

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Maresca Chelsea

HLV Enzo Maresca đã thẳng thắn lý giải vì sao Chelsea chưa phải ứng viên cho chức vô địch Premier League mùa này. Đồng thời, nhà cầm quân người Italia nhìn lại phát biểu gây tranh cãi về “48 giờ tồi tệ nhất” sau chiến thắng trước Everton hồi giữa tháng 12.

⚠️ Phát ngôn “48 giờ tệ nhất” khiến Maresca dậy sóng dư luận

Chelsea đánh bại Everton 2-0 tại Stamford Bridge sau chuỗi ba trận không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có các thất bại trước Leeds United và Atalanta. Áp lực đè nặng lên thầy trò Maresca, nhưng Cole Palmer và Malo Gusto đã giúp "The Blues" giành trọn 3 điểm.

Chelsea vẫn đang chơi khá tốt

Chelsea vẫn đang chơi khá tốt

Sau trận, HLV người Italia chia sẻ: “Đây là lý do tôi luôn khen ngợi các cầu thủ. Dù gặp rất nhiều vấn đề, họ vẫn thi đấu tốt sau một tuần phức tạp. Kể từ khi tôi đến CLB, 48 giờ vừa qua là quãng thời gian tệ nhất, bởi có nhiều người đã không ủng hộ chúng tôi”.

Ông tiếp tục làm rõ rằng đó là quãng thời gian khó khăn vì sự thiếu ủng hộ nói chung, chứ không nhắm trực tiếp vào nội bộ hay người hâm mộ.

🗣️ Maresca lên tiếng trấn an, khẳng định không có mâu thuẫn

Gần hai tuần sau, Maresca chia sẻ với Sky Sports: “Có những khoảnh khắc tốt và xấu. Khi bạn dành quá nhiều thời gian bên nhau, điều đó là bình thường, giống như trong bất kỳ gia đình nào”.

Khi được hỏi liệu ông có khó chịu vì phát biểu cũ vẫn bị nhắc lại, Maresca thẳng thắn: “Điều gây khó chịu là sau hai, ba tuần, chúng ta vẫn nói về cùng một chuyện, trong khi tôi đã làm rõ rằng không có bất kỳ vấn đề nào”.

HLV Maresca từng gây sốc cho giới mộ điệu

HLV Maresca từng gây sốc cho giới mộ điệu

🎯 Vì sao Chelsea chưa thể mơ vô địch Premier League?

HLV Maresca thừa nhận Chelsea hiện chơi tốt trước các đối thủ lớn, nhưng thiếu sự ổn định cần thiết. Mùa này, "The Blues" từng thắng Liverpool – nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh – và vùi dập Barcelona 3-0 tại Champions League.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Lý do khiến chúng tôi chưa ở gần nhóm đầu là vì cần ổn định hơn trước nhiều kiểu đối thủ khác nhau. Nếu muốn đua vô địch đến cuối mùa, bạn phải duy trì phong độ đều đặn mỗi tuần”.

Theo Maresca, giai đoạn tháng 12, 1 và 2 sẽ mang tính quyết định, trước khi Chelsea xác định rõ mục tiêu vào tháng 3.

Chelsea từng xuất sắc thắng đậm Barcelona

Chelsea từng xuất sắc thắng đậm Barcelona

🔍 Chelsea không theo đuổi Antoine Semenyo

Liên quan đến chuyển nhượng, Antoine Semenyo đang được nhiều CLB lớn theo sát, trong đó Manchester City được xem là ứng viên hàng đầu.

Theo The Athletic, dù Chelsea đánh giá cao tài năng của cầu thủ Bournemouth, đội chủ sân Stamford Bridge không có kế hoạch chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, do tin tưởng vào chiều sâu đội hình hiện tại.

Tóm lại, Chelsea của Maresca có tiềm năng, có những trận đấu lớn để khẳng định mình, nhưng để mơ vô địch, họ vẫn cần thứ quan trọng nhất trong bóng đá đỉnh cao: sự ổn định.

Chelsea không theo đuổi Semenyo

Chelsea không theo đuổi Semenyo

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

25/12/2025 14:50 PM (GMT+7)
Premier League 2025-26
