Trực tiếp bóng đá Burnley - Liverpool: Háo hức chờ Isak ra mắt (Ngoại hạng Anh)

Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool Premier League 2025-26

(20h, 14/9, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Alexander Isak dự kiến sẽ ra mắt đội bóng mới Liverpool trong trận đấu này.

   

Premier League | 20h, 14/9 | Turf Moor

Burnley
Trực tiếp bóng đá Burnley - Liverpool: Háo hức chờ Isak ra mắt (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Burnley - Liverpool: Háo hức chờ Isak ra mắt (Ngoại hạng Anh) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Đội hình

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Burnley - Liverpool: Háo hức chờ Isak ra mắt (Ngoại hạng Anh) - 1
Dubravka, Hartman, Esteve, Ekdal, Walker, Ugochukwu, Cullen, Anthony, Hannibal, Larsen, Foster
Trực tiếp bóng đá Burnley - Liverpool: Háo hức chờ Isak ra mắt (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Szobozslai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike

Burnley chưa bứt lên

Mặc dù đã có chiến thắng, nhưng Burnley cho đến lúc này của mùa giải kỳ thực chưa hạ được đối thủ tầm cỡ Premier League nào. Họ đã thắng Sunderland nhưng Sunderland cũng là đối thủ của Burnley ở giải Championship mùa trước, còn lại Burnley thua cả 2 trận trước Tottenham và MU là những đội mạnh. Do đó họ không được kỳ vong có thể giữ điểm trước ĐKVĐ Liverpool.

Liverpool và thói quen thắng sát sao

Dù toàn thắng cả 3 vòng đã qua nhưng Liverpool trận nào cũng chỉ thắng một cách sát sao. Họ vượt qua Bournemouth 4-2 nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng quyết định ở những phút cuối, trước khi cần đến một bàn thắng rất muộn của Rio Ngumoha để hạ 10 người của Newcastle. Trước Arsenal, Dominik Szoboszlai với cú sút phạt thần sầu đã mang lại đột biến duy nhất để Liverpool giành 3 điểm.

Isak sẽ ra sân từ ghế dự bị

HLV Arne Slot của Liverpool đã xác nhận tiền đạo Alexander Isak sẽ không thi đấu hết 90 phút trong những trận tới, do anh đang trong trạng thái thể lực chưa đảm bảo sau nhiều tháng không thi đấu và cũng không tập nặng. 

Isak chuẩn bị ra mắt Liverpool, HLV Slot tiết lộ kế hoạch dùng tân binh 130 triệu bảng
Isak chuẩn bị ra mắt Liverpool, HLV Slot tiết lộ kế hoạch dùng tân binh 130 triệu bảng

HLV Slot tiết lộ về kế hoạch sử dụng Isak trước thềm màn ra mắt của tân binh này cho Liverpool.

-14/09/2025 12:14 PM (GMT+7)
