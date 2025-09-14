Trực tiếp bóng đá Burnley - Liverpool: Háo hức chờ Isak ra mắt (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 14/9 | Turf Moor Burnley 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Burnley vs Liverpool Liverpool Điểm Dubravka Hartman Esteve Ekdal Walker Ugochukwu Cullen Anthony Hannibal Larsen Foster Điểm Alisson Kerkez Van Dijk Konate Szobozslai Gravenberch Mac Allister Wirtz Gakpo Salah Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Burnley Burnley Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dubravka, Hartman, Esteve, Ekdal, Walker, Ugochukwu, Cullen, Anthony, Hannibal, Larsen, Foster Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Szobozslai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike

Burnley chưa bứt lên

Mặc dù đã có chiến thắng, nhưng Burnley cho đến lúc này của mùa giải kỳ thực chưa hạ được đối thủ tầm cỡ Premier League nào. Họ đã thắng Sunderland nhưng Sunderland cũng là đối thủ của Burnley ở giải Championship mùa trước, còn lại Burnley thua cả 2 trận trước Tottenham và MU là những đội mạnh. Do đó họ không được kỳ vong có thể giữ điểm trước ĐKVĐ Liverpool.

Liverpool và thói quen thắng sát sao

Dù toàn thắng cả 3 vòng đã qua nhưng Liverpool trận nào cũng chỉ thắng một cách sát sao. Họ vượt qua Bournemouth 4-2 nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng quyết định ở những phút cuối, trước khi cần đến một bàn thắng rất muộn của Rio Ngumoha để hạ 10 người của Newcastle. Trước Arsenal, Dominik Szoboszlai với cú sút phạt thần sầu đã mang lại đột biến duy nhất để Liverpool giành 3 điểm.

Isak sẽ ra sân từ ghế dự bị

HLV Arne Slot của Liverpool đã xác nhận tiền đạo Alexander Isak sẽ không thi đấu hết 90 phút trong những trận tới, do anh đang trong trạng thái thể lực chưa đảm bảo sau nhiều tháng không thi đấu và cũng không tập nặng.