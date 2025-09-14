Trực tiếp bóng đá Burnley - Liverpool: Háo hức chờ Isak ra mắt (Ngoại hạng Anh)
(20h, 14/9, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Alexander Isak dự kiến sẽ ra mắt đội bóng mới Liverpool trong trận đấu này.
Premier League | 20h, 14/9 | Turf Moor
Điểm
Dubravka
Hartman
Esteve
Ekdal
Walker
Ugochukwu
Cullen
Anthony
Hannibal
Larsen
Foster
Điểm
Alisson
Kerkez
Van Dijk
Konate
Szobozslai
Gravenberch
Mac Allister
Wirtz
Gakpo
Salah
Ekitike
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Burnley chưa bứt lên
Mặc dù đã có chiến thắng, nhưng Burnley cho đến lúc này của mùa giải kỳ thực chưa hạ được đối thủ tầm cỡ Premier League nào. Họ đã thắng Sunderland nhưng Sunderland cũng là đối thủ của Burnley ở giải Championship mùa trước, còn lại Burnley thua cả 2 trận trước Tottenham và MU là những đội mạnh. Do đó họ không được kỳ vong có thể giữ điểm trước ĐKVĐ Liverpool.
Liverpool và thói quen thắng sát sao
Dù toàn thắng cả 3 vòng đã qua nhưng Liverpool trận nào cũng chỉ thắng một cách sát sao. Họ vượt qua Bournemouth 4-2 nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng quyết định ở những phút cuối, trước khi cần đến một bàn thắng rất muộn của Rio Ngumoha để hạ 10 người của Newcastle. Trước Arsenal, Dominik Szoboszlai với cú sút phạt thần sầu đã mang lại đột biến duy nhất để Liverpool giành 3 điểm.
Isak sẽ ra sân từ ghế dự bị
HLV Arne Slot của Liverpool đã xác nhận tiền đạo Alexander Isak sẽ không thi đấu hết 90 phút trong những trận tới, do anh đang trong trạng thái thể lực chưa đảm bảo sau nhiều tháng không thi đấu và cũng không tập nặng.
HLV Slot tiết lộ về kế hoạch sử dụng Isak trước thềm màn ra mắt của tân binh này cho Liverpool.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2025 12:14 PM (GMT+7)