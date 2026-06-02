Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Sếp lớn Bồ Đào Nha nói thẳng về cơ hội Ronaldo dự World Cup 2030 khi 45 tuổi

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Pedro Proenca gần đây đã lên tiếng về khả năng tham dự World Cup 2030 của Cristiano Ronaldo.

   

Người hâm mộ hiện mong đợi Ronaldo được dự World Cup 2030, giải đấu được tổ chức tại Bồ Đào Nha, quê nhà của CR7. Thời điểm đó, anh sẽ bước sang tuổi 45. 

Đây là điều không hề dễ thực hiện. Ngay cả chủ tịch FPF, ông Pedro Proenca cũng không tin vào khả năng đó: "Tôi cho rằng về mặt sinh học, sẽ cần điều kỳ diệu xảy ra thì Ronaldo mới có thể góp mặt ở một kỳ World Cup nữa. Còn tại EURO 2028, điều đó sẽ phụ thuộc vào người dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào thời điểm đó, rồi phong độ của cầu thủ và nhiều yếu tố chuyên môn khác mà hiện tại chưa phải lúc để bàn luận.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng những cầu thủ xuất sắc nhất ở thời điểm đó sẽ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Và cho đến lúc ấy, Ronaldo sẽ luôn gắn bó mật thiết với đội tuyển cũng như FPF. Chúng tôi có mối liên hệ chặt chẽ với Ronaldo".

Ronaldo liệu có được tham dự cả World Cup 2030?

Ronaldo liệu có được tham dự cả World Cup 2030?

Ronaldo có sự nghiệp thi đấu bền bỉ, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng phải đi đến hồi kết. Proenca cho biết CR7 sẽ đảm nhận bất kỳ vai trò nào trong FPF nếu anh mong muốn sau khi giải nghệ: 

"Ronaldo có thể đảm nhận mọi vị trí trong hệ thống bóng đá Bồ Đào Nha. Tôi dám khẳng định điều đó. Đây là trường hợp phi thường không chỉ về danh tiếng, sức ảnh hưởng hay khả năng tạo ra giá trị thương mại.

Ở góc độ chuyên môn, tôi cho rằng Ronaldo là hình mẫu độc nhất về sự phát triển tài năng trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Vì thế, cậu ấy sẽ được đảm nhận ở bất cứ vị trí nào mà bản thân muốn tại Bồ Đào Nha cũng như trong lịch sử bóng đá thế giới. Chúng ta vẫn còn thời gian để suy nghĩ về nơi mà Ronaldo cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng như nơi anh có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Bồ Đào Nha".

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

 BÌNH CHỌN    Xem kết quả

Harry Kane sánh ngang Ronaldo & lập kỳ tích, sáng cửa giành Quả bóng vàng
Harry Kane sánh ngang Ronaldo & lập kỳ tích, sáng cửa giành Quả bóng vàng

Cú hat-trick ở chung kết cúp Quốc gia Đức giúp Harry Kane thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/06/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN