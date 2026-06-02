Sếp lớn Bồ Đào Nha nói thẳng về cơ hội Ronaldo dự World Cup 2030 khi 45 tuổi

Người hâm mộ hiện mong đợi Ronaldo được dự World Cup 2030, giải đấu được tổ chức tại Bồ Đào Nha, quê nhà của CR7. Thời điểm đó, anh sẽ bước sang tuổi 45.

Đây là điều không hề dễ thực hiện. Ngay cả chủ tịch FPF, ông Pedro Proenca cũng không tin vào khả năng đó: "Tôi cho rằng về mặt sinh học, sẽ cần điều kỳ diệu xảy ra thì Ronaldo mới có thể góp mặt ở một kỳ World Cup nữa. Còn tại EURO 2028, điều đó sẽ phụ thuộc vào người dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào thời điểm đó, rồi phong độ của cầu thủ và nhiều yếu tố chuyên môn khác mà hiện tại chưa phải lúc để bàn luận.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng những cầu thủ xuất sắc nhất ở thời điểm đó sẽ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Và cho đến lúc ấy, Ronaldo sẽ luôn gắn bó mật thiết với đội tuyển cũng như FPF. Chúng tôi có mối liên hệ chặt chẽ với Ronaldo".

Ronaldo liệu có được tham dự cả World Cup 2030?

Ronaldo có sự nghiệp thi đấu bền bỉ, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng phải đi đến hồi kết. Proenca cho biết CR7 sẽ đảm nhận bất kỳ vai trò nào trong FPF nếu anh mong muốn sau khi giải nghệ:

"Ronaldo có thể đảm nhận mọi vị trí trong hệ thống bóng đá Bồ Đào Nha. Tôi dám khẳng định điều đó. Đây là trường hợp phi thường không chỉ về danh tiếng, sức ảnh hưởng hay khả năng tạo ra giá trị thương mại.

Ở góc độ chuyên môn, tôi cho rằng Ronaldo là hình mẫu độc nhất về sự phát triển tài năng trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Vì thế, cậu ấy sẽ được đảm nhận ở bất cứ vị trí nào mà bản thân muốn tại Bồ Đào Nha cũng như trong lịch sử bóng đá thế giới. Chúng ta vẫn còn thời gian để suy nghĩ về nơi mà Ronaldo cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng như nơi anh có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Bồ Đào Nha".