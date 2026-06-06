Kình địch World Cup: Messi “cõng” Argentina, Ronaldo có “đội quân” Bồ Đào Nha chống lưng

Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, trừ khi hai anh lẫn LĐBĐ nước mình đủ sự điên rồ để tiếp tục trụ thêm 4 năm nữa. Đây sẽ là cơ hội không ai muốn bỏ lỡ, với Messi là cơ hội để anh lần thứ 2 đăng quang World Cup, còn với Ronaldo là lần đầu tiên, cũng là lần đầu cho cả ĐT Bồ Đào Nha.

World Cup 2026 sẽ là điệu nhảy cuối của Messi và Ronaldo ở đấu trường quốc tế?

Nhưng Messi với Ronaldo cũng chỉ là 1 người trong một tập thể mạnh, vậy đằng sau họ có những ai và tầm ảnh hưởng của họ lên đội tuyển của mình như thế nào trước thềm World Cup?

Argentina – “Ông già” Messi tiếp tục “gánh team”

Với Lionel Messi, tuổi 38 vẫn chỉ như giờ nghỉ giữa hiệp đối với anh. Mặc dù đã chuyển sang thi đấu cấp CLB ở Mỹ để giảm bớt áp lực lên cơ thể, nhưng khi đá tuyển Messi vẫn như rồng như phượng.

ĐT Argentina đoạt vé World Cup rất sớm với 38 điểm trên BXH khu vực Nam Mỹ, họ đá 18 trận thì tới 14 trận Messi góp mặt, trong đó anh có 8 bàn & 3 kiến tạo. Messi đã chiếm tới 35% tổng số bàn thắng của đội và Argentina thắng 76% số trận anh ra sân. 4 trận anh không đá, Argentina thắng 2 nhưng thua 2 trước 2 đối thủ khó Colombia & Ecuador.

HLV Lionel Scaloni biết rằng Messi quan trọng với đội tuyển ra sao, nhưng ông cũng xây dựng một hệ thống để không quá phụ thuộc vào anh. Cấu trúc đội hình Argentina được dựa trên một tuyến giữa mạnh, có khả năng chuyền bóng tốt & đa dạng nhưng không thiếu tính chiến đấu để pressing toàn sân và duy trì thế kiểm soát.

Argentina có nhiều nhân tố xuất sắc bên cạnh Messi, nhưng sức mạnh tấn công vẫn dựa rất nhiều vào anh

Sơ đồ Scaloni dùng là 4-3-3 nhưng ông cho các học trò đá 4-4-2 ở một số thời điểm trong trận, bởi đội hình này cho phép Messi đứng ở trên nghỉ lấy sức do anh không thể lùi về nhiều để tham gia phòng ngự. Hàng thủ 2 lớp che chắn rất kín, và kể cả nếu nó bị vượt qua, Emiliano Martinez trong khung gỗ sẽ là chốt chặn cuối với tỷ lệ cứu thua lên tới 71% số cú dứt điểm trúng đích từ phía đối phương ở vòng loại.

Alexis Mac Allister là bộ não của tuyến giữa Argentina, người điều tiết hướng lên bóng và kiêm nhiệm cả hai khâu công/thủ, trong khi Rodrigo De Paul là cơ bắp của tuyến giữa với khả năng tranh chấp quyết liệt, nhưng cũng không thiếu các đường chuyền dài tạo cơ hội tấn công. Enzo Fernandez là người chơi cao nhất trong 3 tiền vệ, một trong những tiền vệ tấn công đáng gờm nhất hiện nay.

Từ trái sang: Messi, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez và Julian Alvarez

Argentina năm nay có sự bổ sung Nico Paz sau một mùa giải thành công ở Como, nhưng chấn thương khiến vị trí của Paz có thể phải bị thay thế. Dù vậy hàng công của Argentina đã định hình, với Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez phối hợp với nhau.

Nằm ở bảng có Jordan, Áo và Algeria, Argentina thừa sức đoạt ngôi nhất bảng với sức mạnh của mình. Họ phải làm được, bởi nếu chỉ về nhì thì họ rất có thể sẽ đụng độ Tây Ban Nha ngay ở vòng 1/16.

Bồ Đào Nha – Lực lượng hùng hậu đằng sau Ronaldo

Về mặt trình độ cá nhân, Bồ Đào Nha có lẽ là đội bóng mạnh nhất thế giới. Dù vậy họ đều chỉ vào tới tứ kết ở các kỳ World Cup và EURO gần nhất, khiến dư luận thắc mắc liệu điều gì sẽ giúp “Seleccao” tạo sự bứt phá ở các vòng knock-out kể từ sau chức vô địch EURO năm 2016.

Ronaldo ở tuổi 41 vẫn là tiền đạo uy tín nhất của ĐT Bồ Đào Nha

HLV Roberto Martinez xây dựng một tập thể có sự linh hoạt trong chiến thuật, xoay tua đều đặn giữa đội hình 4-3-3 và 3-4-3 để thích ứng với từng điều kiện nhân sự và tình thế trận đấu khác nhau. Mặc dù dừng chân ở tứ kết EURO 2024 nhưng Bồ Đào Nha dứt điểm rất nhiều trong giải với 88 lần, trong khi giữ sạch lưới ở 3/5 trận và chỉ bị loại vì loạt luân lưu trước Pháp.

Trong các vị trí, Bồ Đào Nha chỉ tỏ ra hơi kém với các tiền đạo cắm khi những Goncalo Ramos và Goncalo Guedes đều không tỏ ra ấn tượng ở cấp CLB. Dù vậy Cristiano Ronaldo đã chắc chắn vị trí này, anh vừa có mùa giải thành công ở Al Nassr và vẫn tiếp tục săn bàn với tần suất ổn định, ghi 5 bàn trong chiến dịch vòng loại để BĐN đoạt vé đến Bắc Mỹ.

Ronaldo sẽ được hỗ trợ bởi một trục dọc trứ danh. Ruben Dias sẽ là trung tâm của hàng phòng ngự với kinh nghiệm trận mạc và sức mạnh thể chất, dù vậy chấn thương trong thời gian gần đây ở Man City đã ảnh hưởng đến khả năng xoay sở của Dias. Ngay phía trên Dias, Joao Neves sẽ che chắn hàng thủ, kiến thiết từ xa lẫn kiêm khâu bọc lót cho hậu vệ phải trong các pha chống phản công, nhưng cũng có không ít tình huống tham gia tấn công.

Neves - Fernandes - Vitinha, một trong những hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới

Vitinha là ông chủ tuyến giữa và vừa có chức vô địch Cúp C1 thứ 2 liên tiếp ở PSG, anh sở hữu khả năng luồn lách cực kỳ điệu nghệ để thoát pressing trước khi kéo bóng lên tổ chức tấn công. Khi Vitinha đã thoát đi, đối phương sẽ phải tá hỏa chạy về bởi anh sẽ có điều kiện đưa bóng cho Bruno Fernandes, nhà kiến thiết số 1 châu Âu khi vừa đoạt ngôi Vua kiến tạo Premier League với kỷ lục 21 lần mùa 2025/26.

Bảng K của Bồ Đào Nha bao gồm Colombia, CHDC Congo và Uzbekistan. Colombia lẫn Uzbekistan đều sẽ gây ra những khó khăn nhất định, nhưng nếu vượt qua được các đối thủ trên, ngôi đầu bảng sẽ hạn chế khả năng Bồ Đào Nha gặp phải ĐT Anh ở vòng 1/16.

Argentina có thể gặp Bồ Đào Nha lúc nào? Argentina và Bồ Đào Nha có thể gặp nhau ở tứ kết nếu hai đội cùng đứng nhất bảng và vượt qua 2 vòng knock-out đầu tiên. Tuy nhiên nếu Argentina về thứ 3 ở vòng bảng và phải đi tiếp bằng vé vớt, họ có thể sẽ gặp Bồ Đào Nha ngay ở vòng 1/16.