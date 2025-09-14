Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Burnley vs Liverpool 14/09/25 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Trực tiếp bóng đá Barcelona - Valencia: Trở lại quỹ đạo chiến thắng (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Barcelona La liga 2025-26

(2h, 15/9, vòng 4) Barcelona sẽ hướng đến mục tiêu trở lại quỹ đạo chiến thắng tại La Liga khi tiếp đón Valencia.

  

Laliga | 2h, 15/9 | SVĐ Estadi Johan Cruyff

Barcelona
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Valencia: Trở lại quỹ đạo chiến thắng (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Valencia: Trở lại quỹ đạo chiến thắng (La Liga) - 1
Valencia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Valencia: Trở lại quỹ đạo chiến thắng (La Liga) - 1
Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, Casado, Fermin, Olmo, Raphinha, Torres
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Valencia: Trở lại quỹ đạo chiến thắng (La Liga) - 1
Agirrezabala, Tarrega, Diakhaby, Copete, Foulquier, Guerra, Santamaria, Gaya, Lopez, Danjuma, Rioja

Trở lại quỹ đạo chiến thắng

Sau 3 trận, Barcelona có 7 điểm và tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga. Với việc đội đầu bảng Real Madrid đã giành chiến thắng trước Real Sociedad hôm 13/9, khoảng cách giữa hai đội hiện nới rộng lên thành 5 điểm, càng khiến áp lực dồn lên đội bóng xứ Catalunya trước khi họ bước vào trận ra quân tại Champions League gặp Newcastle vào giữa tuần tới.

Vì vậy, mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Hansi Flick là gạt bỏ mọi sự phân tâm để trở lại quỹ đạo chiến thắng sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Rayo Vallecano ở vòng trước.

Nhận định Barcelona vs Valencia, 02h00 ngày 15/9: Bẻ gãy cánh dơi
Nhận định Barcelona vs Valencia, 02h00 ngày 15/9: Bẻ gãy cánh dơi

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Valencia, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona bước vào vòng đấu...

Bấm xem >>

14/09/2025 18:31 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
