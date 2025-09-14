Trực tiếp bóng đá Barcelona - Valencia: Trở lại quỹ đạo chiến thắng (La Liga)

Laliga | 2h, 15/9 | SVĐ Estadi Johan Cruyff Barcelona 0 - 0 Valencia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Valencia Valencia Điểm Joan Garcia Kounde Eric Garcia Cubarsi Martin Pedri Casado Fermin Olmo Raphinha Torres Điểm Agirrezabala Tarrega Diakhaby Copete Foulquier Guerra Santamaria Gaya Lopez Danjuma Rioja Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Valencia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, Casado, Fermin, Olmo, Raphinha, Torres Agirrezabala, Tarrega, Diakhaby, Copete, Foulquier, Guerra, Santamaria, Gaya, Lopez, Danjuma, Rioja

Trở lại quỹ đạo chiến thắng

Sau 3 trận, Barcelona có 7 điểm và tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga. Với việc đội đầu bảng Real Madrid đã giành chiến thắng trước Real Sociedad hôm 13/9, khoảng cách giữa hai đội hiện nới rộng lên thành 5 điểm, càng khiến áp lực dồn lên đội bóng xứ Catalunya trước khi họ bước vào trận ra quân tại Champions League gặp Newcastle vào giữa tuần tới.

Vì vậy, mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Hansi Flick là gạt bỏ mọi sự phân tâm để trở lại quỹ đạo chiến thắng sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Rayo Vallecano ở vòng trước.