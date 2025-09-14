Trực tiếp bóng đá Barcelona - Valencia: Trở lại quỹ đạo chiến thắng (La Liga)
(2h, 15/9, vòng 4) Barcelona sẽ hướng đến mục tiêu trở lại quỹ đạo chiến thắng tại La Liga khi tiếp đón Valencia.
Laliga | 2h, 15/9 | SVĐ Estadi Johan Cruyff
Joan Garcia
Kounde
Eric Garcia
Cubarsi
Martin
Pedri
Casado
Fermin
Olmo
Raphinha
Torres
Agirrezabala
Tarrega
Diakhaby
Copete
Foulquier
Guerra
Santamaria
Gaya
Lopez
Danjuma
Rioja
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trở lại quỹ đạo chiến thắng
Sau 3 trận, Barcelona có 7 điểm và tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga. Với việc đội đầu bảng Real Madrid đã giành chiến thắng trước Real Sociedad hôm 13/9, khoảng cách giữa hai đội hiện nới rộng lên thành 5 điểm, càng khiến áp lực dồn lên đội bóng xứ Catalunya trước khi họ bước vào trận ra quân tại Champions League gặp Newcastle vào giữa tuần tới.
Vì vậy, mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Hansi Flick là gạt bỏ mọi sự phân tâm để trở lại quỹ đạo chiến thắng sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Rayo Vallecano ở vòng trước.
TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Valencia, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona bước vào vòng đấu...
