Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Barcelona không ngán "Virus FIFA", tự tin cày ải 7 trận trong 21 ngày

Sự kiện: La liga 2025-26 Cup C1 - Champions League 2025/26 Barcelona

Thành tích trong quá khứ đã chứng minh, "Virus FIFA" không ảnh hưởng quá nhiều tới Barcelona.

  

🏃‍♂️ Barcelona không có thời gian nghỉ ngơi

Sau khi kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 kết thúc, Barcelona sẽ đối mặt với lịch thi đấu đầy căng thẳng. Cụ thể, từ giờ cho đến đợt tập trung ĐTQG tiếp theo vào tháng 10, đội bóng xứ Catalunya trải qua 7 trận chính thức chỉ trong 21 ngày. Con số này gồm 5 trận La Liga và 2 trận Champions League, trong đó có đại chiến với PSG (2h, 2/10).

Thử thách đầu tiên đến vào ngày 15/9, thời điểm Barca gặp Valencia tại vòng 4 La Liga và cũng là trận sân nhà đầu tiên của họ từ đầu mùa. 4 ngày sau, thầy trò Hansi Flick khởi đầu Champions League bằng chuyến làm khách trên sân Newcastle. Đến ngày 22/9, họ đối đầu Getafe trên sân nhà. Sau đó, vào ngày 26/9, Barca gặp tân binh Oviedo trong trận giữa tuần đầu tiên của mùa giải. 

Lịch thi đấu dày đặc từ giờ đến tháng 10 thách thức Barcelona

Lịch thi đấu dày đặc từ giờ đến tháng 10 thách thức Barcelona

Trước thềm cuộc chạm trán PSG tại Champions League, họ chạm trán đối thủ khó chịu Real Sociedad (29/9). Chuỗi trận khốc kết thúc bằng chuyến làm khách đến sân Ramon Sanchez Pizjuan đối đầu Sevilla (5/10).

🦠 Thách thức từ "Virus FIFA"

Ngoài lịch thi đấu, kỳ kỳ quốc tế vừa qua còn để lại tổn thất lớn về nhân sự cho Barcelona. Frenkie De Jong dính chấn thương háng trong thời gian tập trung cùng ĐT Hà Lan và sẽ vắng mặt ở cuộc đối đầu Valencia (14/9). Tiền vệ 28 tuổi trở thành ca chấn thương mới nhất, bên cạnh Balde, Gavi và Ter Stegen. 

Kể từ tháng 9/2021, Barcelona chịu tới 15 ca chấn thương sau đợt tập trung ĐTQG – một con số đáng báo động.

Thời điểm mới dẫn dắt Barcelona, HLV Hansi Flick trải qua 4 kỳ nghỉ đội tuyển với nhiều tổn thất. Ngay giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2024/25, ông đối mặt với loạt chấn thương của Christensen, De Jong, Gavi, Ansu Fati, Marc Bernal. Sau mùa hè 2024, Barca lại mất Pedri (chấn thương ở EURO), Araujo (chấn thương khi dự Copa America), và Fermin Fermin Lopez (chấn thương khi khoác áo U21 Tây Ban Nha). 

Đợt tập trung ĐTQG tháng 10/2024 cũng không yên bình với Barca vì Lamine Yamal chấn thương. Thậm chí, họ bước vào cuộc chạm trán Young Boys thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League mà không có sự phục vụ của 8 cầu thủ.

🧠 Barcelona - Flick tự tin "vượt bão"

Rõ ràng, HLV Hansi Flick sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo các cầu thủ có thể duy trì phong độ cao nhất trong mọi trận đấu mà không gặp vấn đề thể trạng.

Mùa trước, Barca từng dính "Virus FIFA" nhưng vẫn xuất sắc vượt khó

Mùa trước, Barca từng dính "Virus FIFA" nhưng vẫn xuất sắc vượt khó 

Tất nhiên về mặt chuyên môn, Barcelona vẫn đảm bảo thành tích khả quan. Sau 3 kỳ nghỉ đội tuyển ở mùa giải 2024/25, họ giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa (thắng Girona 4-1, Sevilla 5-1, hòa Celta Vigo 2-2). Sự bền bỉ đó trở thành tiền đề giúp đội bóng xứ Catalunya đoạt cú "ăn 3" danh hiệu quốc nội.

Tính rộng hơn, gần 5 năm qua, Barca thắng 11 trận, hòa 3, và chỉ thua 1 sau kỳ nghỉ ĐTQG dù chịu tổng cộng 17 ca chấn thương. Ca chấn thương nghiêm trọng nhất là của Gavi vào tháng 11/2023, thời điểm tiền vệ này bị đứt dây chằng đầu gối và nghỉ thi đấu cả năm trời.

Lịch thi đấu của Barcelona đến đầu tháng 10:

2h, 15/9: Barcelona - Valencia (La Liga).

2h, 19/9: Newcastle - Barcelona (Champions League).

2h, 22/9: Barcelona - Getafe (La Liga).

2h30, 26/9: Oviedo - Barcelona (La Liga).

2h, 29/9: Barcelona - Sociedad (La Liga).

2h, 2/10: Barcelona - PSG (Champions League).

21h15, 5/10: Sevilla - Barcelona (La Liga).

Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2025 11:52 AM (GMT+7)
La liga 2025-26
