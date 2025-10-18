Tin đồn Yamal đi muộn bị tố là bịa đặt, fan Barca tìm ra kẻ phá hoại ngầm

Yamal có thật đi muộn?

Trong tuần qua đã xuất hiện tin đồn rằng tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona đã đến muộn trong buổi họp chuẩn bị cho trận đấu gặp Paris Saint-Germain ở Champions League. Theo thông tin này, HLV Hansi Flick vì lý do đó đã phạt không cho Yamal đá chính, nhưng vì chủ tịch Joan Laporta gây áp lực nên Yamal đã được Flick cho đá chính như thường.

Yamal gần đây đang bị xì xào là vô kỷ luật và bị đánh lạc hướng bởi những chuyện ngoài sân cỏ

Câu chuyện này đã dấy lên những đồn đoán rằng Yamal đang để sự vô kỷ luật của mình ảnh hưởng tới không chỉ mối quan hệ giữa anh với HLV Flick, mà còn với các đồng đội còn lại. Yamal gần đây bắt đầu bị “soi” nhiều hơn về những hoạt động ngoài sân cỏ, trong đó có tin đồn anh ngừng ký tặng miễn phí cho các fan và sẽ chỉ ký lên các sản phẩm rồi bán lấy tiền.

Những thông tin này đang vẽ ra một bức tranh rối loạn ở Barcelona, rằng họ đang có phong độ không quá tốt là bởi bên cạnh chấn thương, các cầu thủ cũng đang “nhờn” và HLV Flick thì bắt đầu bị bắt bài khi bước sang mùa thứ 2 dẫn dắt đội bóng. Nhưng những thông tin này từ đâu ra và dựa trên cơ sở nào để khiến người đọc tin sái cổ lại là điều ít ai chất vấn.

Flick phản pháo

Mới đây trong cuộc họp báo trước trận gặp Girona của Barcelona ở La Liga, Hansi Flick đã được đặt câu hỏi về chuyện này. Ông đổi sắc mặt và tỏ ra gay gắt đáp lại, cho rằng những thông tin trên là hoàn toàn hư cấu.

Hansi Flick cho biết phòng thay đồ Barca gắn camera để biết ai đến muộn, và nếu Yamal đến muộn ông cũng không có gì phải giấu như những cầu thủ khác từng bị phạt

“Tôi xin lỗi về từ ngữ, nhưng thông tin đó là một thứ rác rưởi. Tôi muốn biết thông tin này ở đâu ra. Lamine Yamal không hề đi muộn lần nào, ở phòng thay đồ chúng tôi có gắn camera và bất cứ cầu thủ nào ra vào lúc mấy giờ đều được ghi lại rõ ràng”, Flick đáp.

“Không một ai ở ban lãnh đạo Barcelona can thiệp vào việc kỷ luật cầu thủ của tôi. Deco hay ngài chủ tịch đều không bao giờ hỏi về điều đó vì đây là trách nhiệm của tôi mà họ đã tin tưởng giao phó. Toàn những chuyện vớ vẩn, những ai lần trước đi muộn thì tôi đều đã xác nhận khi được hỏi, có gì mà phải giấu?”.

Flick sau đó nhấn mạnh rằng ông không để ý những chuyện ngoài sân cỏ của Yamal ra sao, khi đến giờ tập hay thi đấu là anh đều chấp hành nghiêm chỉnh. “Lamine luôn nỗ lực và giữ thái độ tốt. Sau chấn thương cậu ấy hồi phục đúng như quy trình CLB đề ra, và vừa khỏi là tập nặng ngay nhưng sau đó phải nghỉ 2 ngày để hồi phục. Còn những việc cầu thủ của tôi làm trong cuộc sống riêng của họ thì tôi không can thiệp”, ông phát biểu.

Âm mưu phá hoại

Nếu đó là bịa đặt, ai là kẻ đã phát tán những thông tin này? Fan Barcelona thực tế đã truy tìm tung tích của người phát tán tin cách đây 2 ngày trên các nền tảng mạng xã hội sau khi nó, và họ đều nhanh chóng tìm ra đó là ai: Marcal Lorente của chương trình truyền hình “El Chiringuito”.

Gerard Pique gọi Lorente là một "con rối" trên Twitter cách đây 5 năm

Cách đây 2 năm, quá trình điều tra cựu chủ tịch Josep Bartomeu về những cáo buộc trốn thuế đã khui ra được một đoạn hội thoại giữa Bartomeu với Lorente, trong đó Lorente hỏi Bartomeu về thù lao của mình. Nhờ vụ này mà các fan Barca phát hiện ra rằng Lorente ăn 60.000 euro/năm để viết lời hay ý đẹp cho Bartomeu trên tờ Mundo Deportivo khi Bartomeu còn là chủ tịch Barca.

5 năm trước, Lorente đã lên Twitter/X để bảo vệ Bartomeu giữa lúc ban lãnh đạo Barca bị phát hiện trả tiền cho một hãng PR nhằm bôi nhọ các cầu thủ của CLB, bao gồm cả Lionel Messi. Những gì Lorente viết đã bị Gerard Pique phản hồi chỉ bằng một từ: “Titella” (“con rối”).

"LAPORTA LÀM SUY YẾU FLICK BẰNG CÁCH BUỘC ÔNG PHẢI THAY ĐỔI MỘT QUYẾT ĐỊNH NỘI BỘ, công kích thẩm quyền và uy tín của ông trong phòng thay đồ.Mối quan hệ giữa Flick với Laporta và Deco không còn như xưa sau sự việc này. Đừng ngạc nhiên nếu ông quyết định ra đi vào cuối mùa giải"

Trên trang Twitter/X của Lorente hiện đang ghim chính thông tin “Flick bị Laporta và Deco gây áp lực” liên quan tới Yamal, nên có thể tin rằng thông tin này do chính Lorente bịa đặt. Trùng hợp thay, năm nay cũng chính là năm Barca tổ chức bầu cử chủ tịch, và phe cánh của Bartomeu lẫn Sandro Rosell vẫn manh nha muốn lấy lại quyền lực, dù cả 2 đều đã vào tù ra tội, bởi bên cạnh 2 kẻ này vẫn còn nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác.