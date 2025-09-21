Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Getafe: Tiếp tục bám đuổi (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Barcelona

(2h, 22/9, vòng 5 La Liga) Barcelona lại phải thắng để bám theo Real Madrid sau khi Real đã thắng ở vòng này.

  

Laliga | 2h, 22/9 | Estadi Johan Cruyff

Barcelona
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Getafe: Tiếp tục bám đuổi (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Getafe: Tiếp tục bám đuổi (La Liga) - 1
Getafe
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Getafe: Tiếp tục bám đuổi (La Liga) - 1
Joan Garcia, Kounde, Araujo, Eric Garcia, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Raphinha, Olmo, Rashford, Torres
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Getafe: Tiếp tục bám đuổi (La Liga) - 1
Soria, Dakonam, Abqar, Duarte, Femenia, Mario Martin, Milla, Arambarri, Rico, Mayoral, Liso

Áp lực bám đuổi

Dù mới đầu mùa giải nhưng Barcelona đã bắt đầu cảm nhận được áp lực của cuộc bảo vệ chức vô địch La Liga. Họ đang kém Real Madrid 5 điểm sau khi Real thắng trong buổi tối thứ Bảy, và một chiến thắng là bắt buộc để không tụt lại phía sau.

Barcelona thắng 2-1 trước Newcastle trên sân St James’ Park ở trận ra quân vòng bảng Champions League. Dù vậy họ đã thủng lưới ở 3/5 trận và một trong những trận để lọt lưới đó, trước Rayo Vallecano, đã khiến Barca mất điểm. Hàng phòng ngự của Barca do đó sẽ cần sự tỉnh táo để bảo toàn thành quả của hàng công đã ghi bàn trong tất cả các trận.

Sự khó chịu của Getafe

Getafe của HLV Jose Bordalas đã nổi tiếng ở La Liga là đá bóng ít, tiểu xảo nhiều và dùng đủ mọi chiêu trò để đạt kết quả. Mùa này họ đã có khởi đầu rất tốt với 9 điểm sau 4 vòng, mặc dù đáng lẽ họ phải thắng cả Valencia nhưng thay vào đó lại thua sốc 0-3.

Dù vậy trong những chuyến hành quân tới Catalan, Getafe thường dễ dàng chịu trận và bại trận. Barcelona đang trong chuỗi 7 trận liên tiếp thắng Getafe trên sân nhà nên một kết quả hòa như ở lượt về mùa trước là rất khó cho Getafe.

Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid bứt tốc, tạo áp lực cho Barcelona
Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid bứt tốc, tạo áp lực cho Barcelona

Trong khi Real Madrid nối dài mạch thắng lên con số 5 để độc chiếm ngôi đầu La Liga, Girona lại rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Bấm xem >>

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2025 18:09 PM (GMT+7)
