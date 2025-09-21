Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid bứt tốc, tạo áp lực cho Barcelona

Trong khi Real Madrid nối dài mạch thắng lên con số 5 để độc chiếm ngôi đầu La Liga, Girona lại rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

  

Trước khi vòng thứ 5 La Liga, Real Madrid đang dẫn đầu bảng với 4 trận toàn thắng. Ở vòng đấu này, thầy trò HLV Xabi Alonso được ra sân sớm hơn so với đội xếp thứ hai là Barcelona. Đó là cơ hội cực tốt để "Kền kền trắng" gây áp lực lên đại kình địch trong cuộc đua vô địch La Liga và Real Madrid đã làm tốt nhiệm vụ.

Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid giữ được mạch thắng

Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid giữ được mạch thắng

Trên sân nhà, Real Madrid đối đầu Espanyol. Đây không hẳn là trận đấu dễ dàng cho thầy trò Xabi Alonso nhất là khi họ vừa thi đấu ở Champions League hồi giữa tuần. Mặc dù vậy, đoàn quân áo trắng vẫn có được 2 bàn thắng. Một bàn trong hiệp một do công của Militao, một bàn trong hiệp hai của Mbappe.

Với chiến thắng 2-0, Real Madrid xây chắc ngôi đầu và tạm thời tạo ra khoảng cách 5 điểm so với Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya sẽ gặp Getafe vào rạng sáng ngày 22/9 với nhiệm vụ buộc phải thắng nếu như muốn duy trì khoảng cách kém 2 điểm so với Real Madrid. 

Mặc dù chưa thi đấu vòng 5 nhưng Barcelona vẫn đang giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Espanyol để thua Real Madrid nên vẫn chỉ có 10 điểm nhưng hiệu số rớt xuống còn +1 nên đứng thứ 4. 

Trong khi đó, Villarreal giành chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Osasuna để leo lên vị trí thứ ba, bằng điểm với Barcelona nhưng kém hơn về hiệu số (+6 và +10). Real Betis đã vượt lên vị trí thứ 5 với 9 điểm. Tuy nhiên, họ đã đá tới 6 trận, tức là hơn các đội bóng còn lại từ 1 đến 2 trận. Còn Bilbao tụt xuống vị trí thứ 7 sau trận thua 0-2 trước Valencia.

Ngoài ra, Sevilla vừa vượt qua chính Alaves trên bảng xếp hạng với cùng 7 điểm nhưng hơn về hiệu số. Đoàn quân tới từ Andalusia đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Alaves. Còn với Girona, họ đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi thua trận thứ 4 sau 5 vòng. Với chỉ vỏn vẹn 1 điểm, đội bóng từng tham dự cúp C1 mùa trước đang đứng cuối bảng xếp hạng La Liga.

Bảng xếp hạng La Liga 2025/26 tính tới 6h ngày 21/9

Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid bứt tốc, tạo áp lực cho Barcelona - 2

21/09/2025 05:40 AM (GMT+7)
